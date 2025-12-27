ETV Bharat / state

पेट दर्द की​ शिकायत पर की सोनोग्राफी, तो दिखे 2 लोहे के पाने और 7 टूथब्रश, ऑपरेशन कर बचाई युवक की जान

जयपुर: शहर के एस आर कल्ला मेमोरियल अस्पताल में हाल ही में एक चौंकाने वाला और दुर्लभ मामला सामने आया. 26 वर्षीय युवक तेज पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा था. प्रारंभिक जांच के बाद जब पेट की सोनोग्राफी की गई, तो चिकित्सक भी हैरान रह गए. जांच में युवक के पेट के भीतर दांत साफ करने वाले ब्रश और लोहे के पाने जैसी कठोर वस्तुएं दिखाई दीं. जिसे डॉक्टर्स ने सर्जरी कर निकाला.

अस्पताल के वरिष्ठ गैस्ट्रो सर्जन डॉ तन्मय पारीक ने बताया कि भीलवाड़ा से आए इस युवक के पेट में तेज दर्द था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एंडोस्कोपी की गई. इसमें सामने आया कि ये नुकीली और सख्त वस्तुएं आमाशय की दीवार तक पहुंच चुकी थीं और किसी भी समय गंभीर नुकसान कर सकती थीं. ऐसे में एंडोस्कोपी से इन्हें निकालना संभव नहीं था. इसके बाद ओपन शल्य क्रिया का निर्णय लिया गया. ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट से दो लोहे के पाने और सात टूथब्रश निकाले गए. समय पर की गई इस शल्य क्रिया से मरीज की जान बचाई जा सकी. इस केस में एनेस्थेटिस्ट डॉ. आलोक वर्मा और ओटी स्टाफ कुशाल व हरेंद्र का विशेष सहयोग रहा.