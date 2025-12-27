ETV Bharat / state

पेट दर्द की​ शिकायत पर की सोनोग्राफी, तो दिखे 2 लोहे के पाने और 7 टूथब्रश, ऑपरेशन कर बचाई युवक की जान

अस्पताल के निदेशक डॉ मुकेश कल्ला ने कहा कि यह मामला चिकित्सकीय दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण था. हालांकि मरीज की जान बचा ली गई.

Doctors after the successful operation
सफल ऑपरेशन के बाद चिकित्सक (Source - Dr Tanmay Pareek)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 27, 2025 at 5:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: शहर के एस आर कल्ला मेमोरियल अस्पताल में हाल ही में एक चौंकाने वाला और दुर्लभ मामला सामने आया. 26 वर्षीय युवक तेज पेट दर्द की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंचा था. प्रारंभिक जांच के बाद जब पेट की सोनोग्राफी की गई, तो चिकित्सक भी हैरान रह गए. जांच में युवक के पेट के भीतर दांत साफ करने वाले ब्रश और लोहे के पाने जैसी कठोर वस्तुएं दिखाई दीं. जिसे डॉक्टर्स ने सर्जरी कर निकाला.

अस्पताल के वरिष्ठ गैस्ट्रो सर्जन डॉ तन्मय पारीक ने बताया कि भीलवाड़ा से आए इस युवक के पेट में तेज दर्द था. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एंडोस्कोपी की गई. इसमें सामने आया कि ये नुकीली और सख्त वस्तुएं आमाशय की दीवार तक पहुंच चुकी थीं और किसी भी समय गंभीर नुकसान कर सकती थीं. ऐसे में एंडोस्कोपी से इन्हें निकालना संभव नहीं था. इसके बाद ओपन शल्य क्रिया का निर्णय लिया गया. ऑपरेशन के दौरान मरीज के पेट से दो लोहे के पाने और सात टूथब्रश निकाले गए. समय पर की गई इस शल्य क्रिया से मरीज की जान बचाई जा सकी. इस केस में एनेस्थेटिस्ट डॉ. आलोक वर्मा और ओटी स्टाफ कुशाल व हरेंद्र का विशेष सहयोग रहा.

Sonography revealed spanners in stomach
सोनोग्राफी में दिखे लोहे के पाने (Source - Dr Tanmay Pareek)

पढ़ें: SMS अस्पताल के डॉक्टरों ने मरीज के पेट से निकाले घड़ी, कील और लोहे के नट-बोल्ट

मानसिक बीमारी के कारण निगल रहा था वस्तुएं: चिकित्सकों के अनुसार मरीज मानसिक समस्या से ग्रस्त था, जिसके कारण वह खाने योग्य न होने वाली वस्तुएं भी निगल लेता था. शल्य क्रिया के बाद मरीज की हालत में तेजी से सुधार हो रहा है. अस्पताल के निदेशक डॉ मुकेश कल्ला ने कहा कि यह मामला चिकित्सकीय दृष्टि से बेहद चुनौतीपूर्ण था. समय पर सही जांच, अनुभवी चिकित्सक और समर्पित चिकित्सा टीम के कारण मरीज को नया जीवन मिला.

TAGGED:

YOUTH SWALLOWED IRON ROD AND BRUSH
BRUSH AND IRON ROD REMOVED BY OP
YOUTH LIFE SAVED BY OPERATION
SPANNERS FOUND IN STOMACH
TOOTHBRUSH AND IRON ROD IN STOMACH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.