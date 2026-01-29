ETV Bharat / state

7 चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान पर बोला धावा, करीब 2 करोड़ के चांदी-सोना सहित नकदी पर फेरा हाथ

चोरी का सीसीटीवी फुटेज ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के मकराना शहर के हॉस्पिटल रोड़ स्थित अजमेर ज्वेलर्स की दुकान से चोर रात को करीब 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना, 10 हजार रुपए नगद व अन्य सामान चोरी कर ले गए. जिससे सुनार को करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. वर्तमान भाव (4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम) के अनुसार 45 किलो चांदी करीब 1 करोड़ 80 लाख की है. चोर तीन लेयर तोड़ घुसे दुकान में: शहर के हॉस्पिटल रोड़ स्थित सुरेंद्र कुमार सोनी व देवानंद सोनी की ज्वेलर्स की दुकान है. दुकान का मेन गेट मुख्य मार्ग पर है और दूसरी ओर गली की तरफ एक ओर शटर है. शटर के बाद जाली वाला गेट है. इसके बाद कांच लगा हुआ है. चोरों ने पहले शटर तोड़ा. उसके बाद जाली वाले गेट के तीन ताले काटे. फिर कांच तोड़कर दुकान के अंदर घुसे. सुबह दुकान का शटर और कांच टूटा देख लोगों ने सुनार को सूचना दी. जिसके बाद दोनों भाई तुरंत दुकान पर पहुंचे.