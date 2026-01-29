7 चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान पर बोला धावा, करीब 2 करोड़ के चांदी-सोना सहित नकदी पर फेरा हाथ
दुकानदार का दावा है कि उसकी दुकान से 45 किलो चांदी सहित अन्य कीमती सामान चोरी हो गया.
Published : January 29, 2026 at 3:02 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना कुचामन जिले के मकराना शहर के हॉस्पिटल रोड़ स्थित अजमेर ज्वेलर्स की दुकान से चोर रात को करीब 45 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना, 10 हजार रुपए नगद व अन्य सामान चोरी कर ले गए. जिससे सुनार को करीब डेढ़ से दो करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. वर्तमान भाव (4 लाख रुपए प्रति किलोग्राम) के अनुसार 45 किलो चांदी करीब 1 करोड़ 80 लाख की है.
चोर तीन लेयर तोड़ घुसे दुकान में: शहर के हॉस्पिटल रोड़ स्थित सुरेंद्र कुमार सोनी व देवानंद सोनी की ज्वेलर्स की दुकान है. दुकान का मेन गेट मुख्य मार्ग पर है और दूसरी ओर गली की तरफ एक ओर शटर है. शटर के बाद जाली वाला गेट है. इसके बाद कांच लगा हुआ है. चोरों ने पहले शटर तोड़ा. उसके बाद जाली वाले गेट के तीन ताले काटे. फिर कांच तोड़कर दुकान के अंदर घुसे. सुबह दुकान का शटर और कांच टूटा देख लोगों ने सुनार को सूचना दी. जिसके बाद दोनों भाई तुरंत दुकान पर पहुंचे.
7 आरोपियों ने समेटा सामान: दुकान का मेन गेट सही था. दूसरा जहां शटर टूटा हुआ था, ताले कटे पड़े थे और कांच भी टूटा हुआ था. काउंटर में रखे चांदी के बर्तन, जेवर, पायजेब, 150 ग्राम सोने के जेवर, गल्ले में रखे करीब 10 हजार रुपए नहीं थे. इस पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी. मकराना थाना के एएसआई शिवलाल तुंरत दुकान पर पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज देखी. इसमें रात 2:40 पर 7 चोर दुकान में घुसकर चोरी करते नजर आए. चोर चोरी करने के बाद सारा सामान प्लास्टिक के कट्टो में डालकर आराम से पैदल जाते नजर आए. हेड कांस्टेबल शिवकुमार चौधरी ने बताया कि चोरी के मामले में पीड़ित द्वारा थाने में एक रिपोर्ट दी गई जिसके आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है. साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं.