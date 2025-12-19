ETV Bharat / state

आरजीएचएस घोटाला: भरतपुर के 7 पुलिसकर्मी निलंबित, रडार पर मेडिकल स्टोर–डॉक्टरों की भूमिका

पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने बताया कि गृह विभाग के आदेश पर सात पुलिसकर्मियों को निलंबित किया. आरजीएचएस के तहत इलाज और दवाइयों से जुड़े दावों में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आने के बाद यह कार्रवाई की गई है. प्रारंभिक जांच में ऐसे संकेत मिले कि कुछ पुलिसकर्मियों ने नियम विरुद्ध तरीके से योजना का लाभ उठाया या दुरुपयोग में भूमिका निभाई. इसी आधार पर सात पुलिसकर्मियों को तत्काल निलंबित किया है.

भरतपुर: राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के दुरुपयोग और घोटाले पर भरतपुर पुलिस में बड़ा प्रशासनिक एक्शन हुआ. गृह विभाग के आदेश पर पुलिस अधीक्षक दिगंत आनंद ने चार महिला और तीन पुरुष पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया. मामले की जांच एएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी है, जबकि चिकित्सा विभाग से रिकॉर्ड मंगवा मेडिकल स्टोर और डॉक्टरों की भूमिका भी खंगाली जा रही है. कई अन्य कर्मचारी भी संदेह के घेरे में हैं.

इनका निलंबन: निलंबित पुलिसकर्मियों में पुलिस लाइन में कार्यरत कांस्टेबल अंजू कुमारी, सत्यवती और मिथलेश तथा महिला थाने की योगेश कुमारी शामिल हैं. इसके अलावा पुलिस लाइन में तैनात कांस्टेबल प्रह्लाद और जितेंद्र सिंह, वैर थाना क्षेत्र के मनोज कुमार को भी निलंबित किया है.

जांच एएसपी को: एसपी दिगंत आनंद ने बताया कि निलंबित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी. जांच एएसपी स्तर के अधिकारी को सौंपी है. उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच में केवल इन सात पुलिसकर्मियों तक ही सीमित नहीं रहा जाएगा, बल्कि अन्य कर्मियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है, जिन पर संदेह है.

पढ़ें:RGHS में फर्जीवाड़ा उजागर, एक कार्ड से ₹26.7 लाख का इलाज 5 डॉक्टर, 4 कर्मचारी निलंबित

इलाज की जांच: एसपी ने बताया कि RGHS से संबंधित सभी दावों, उपचार विवरण और बिलों की बारीकी से जांच की जा रही है. चिकित्सा विभाग से पूरा रिकॉर्ड मंगा रहे हैं, ताकि स्पष्ट हो सके कि इलाज वास्तव में हुआ या नहीं? क्या दवाइयों व मेडिकल सेवाओं के बिल नियमों के अनुरूप हैं? इसके साथ ही, जिन मेडिकल स्टोर और डॉक्टरों से इलाज या दवा के बिल लगाए हैं, उनकी भूमिका भी जांच के केंद्र में है. देखा जा रहा है कि कहीं फर्जी पर्चे, अनावश्यक दवा या नियमों से इतर उपचार तो नहीं दिखाया. यदि जांच में किसी मेडिकल स्टोर संचालक या चिकित्सक की संलिप्तता पाई जाती है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

पढ़ें: आरजीएचएस में घोटाला: अलवर में मिली करोड़ों की अनियमितता, 11 चिकित्सकों से मांगा स्पष्टीकरण