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मथुरा नाव हादसा : जान गंवाने वाले 10 लोगों में 7 एक ही परिवार के, देर रात चला सर्च ऑपरेशन, 5 अभी भी लापता

बांके बिहारी के दर्शन करने आए एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत ( Photo Credit; ETV Bharat )

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मथुरा: पंजाब के लुधियाना से बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन आए श्रद्धालु बड़े हादसे का शिकार हो गए. शुक्रवार को केसी घाट पर पीपा वाले पुल से टकराकर स्टीमर पलट गया, जिससे उसमें सवार 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. मृतकों में सात लोग एक परिवार के थे. हादसे के दौरान स्टीमर में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे. घटना के बाद देर रात तक रेस्क्यू जारी रहा, एनडीआरफ, एसडीआरएफ और आर्मी के जवानों ने यमुना नदी में डूब रहे 22 श्रद्धालुओं को बचा लिया है. अभी करीब 5 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है. बांके बिहारी के दर्शन करने आए एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के अनुसार यमुना नदी पर हुए इस हादसे में जिस एक परिवार के सात लोगों की मौत हुई है, उनमें कविता बहल, चरणजीत, पिंकी पत्नी चरणजीत, मधुर बहल पुत्र विजय कुमार, इशांत कटारिया, सपना, हसन, शामिल हैं, यह परिवार गीता कॉलोनी, जगराओं, लुधियाना का रहने वाला था. ऐसे ही राकेश गुलाटी, निवासी फेस टू दुगरी लुधियाना, आशा मिड्ढा निवासी भिवानी, मीनू बंसल निवासी फेस 2 दुगरी लुधियाना की भी इस हादसे में मौत हो गई है.