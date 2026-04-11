मथुरा नाव हादसा : जान गंवाने वाले 10 लोगों में 7 एक ही परिवार के, देर रात चला सर्च ऑपरेशन, 5 अभी भी लापता
जिला प्रशासन ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर, परिजनों को हर संभव मदद का दिया आश्वासन.
मथुरा: पंजाब के लुधियाना से बांके बिहारी के दर्शन करने वृंदावन आए श्रद्धालु बड़े हादसे का शिकार हो गए. शुक्रवार को केसी घाट पर पीपा वाले पुल से टकराकर स्टीमर पलट गया, जिससे उसमें सवार 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई. मृतकों में सात लोग एक परिवार के थे. हादसे के दौरान स्टीमर में करीब 40 श्रद्धालु सवार थे. घटना के बाद देर रात तक रेस्क्यू जारी रहा, एनडीआरफ, एसडीआरएफ और आर्मी के जवानों ने यमुना नदी में डूब रहे 22 श्रद्धालुओं को बचा लिया है. अभी करीब 5 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है.
जानकारी के अनुसार यमुना नदी पर हुए इस हादसे में जिस एक परिवार के सात लोगों की मौत हुई है, उनमें कविता बहल, चरणजीत, पिंकी पत्नी चरणजीत, मधुर बहल पुत्र विजय कुमार, इशांत कटारिया, सपना, हसन, शामिल हैं, यह परिवार गीता कॉलोनी, जगराओं, लुधियाना का रहने वाला था. ऐसे ही राकेश गुलाटी, निवासी फेस टू दुगरी लुधियाना, आशा मिड्ढा निवासी भिवानी, मीनू बंसल निवासी फेस 2 दुगरी लुधियाना की भी इस हादसे में मौत हो गई है.
देर रात तक चला रेस्क्यू
यमुना नदी में स्टीमर पलटने की सूचना मिलने के बाद जिला प्रशासन और एनडीआरफ की टीम मौके पर पहुंची. तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हालांकि स्टीमर न मिलने पर एसडीआरएफ और आर्मी के जवानों को बुलाना पड़ा. देर रात तक एक दर्जन से अधिक स्टीमर और नाव की सहायता से स्टीमर की तलाश की गई. बताया जा रहा है कि यमुना नदी में स्टीमर पर सवार सभी श्रद्धालु भजन गा रहे थे, तभी अचानक पानी का तेज प्रभाव होने से स्टीमर पीपा वाले पुल से टकराकर पलट गया और करीब 30 फीट नीचे जाकर दब गया.
हेल्पलाइन नंबर जारी
जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिसमें 0565 2403200, 9454417512, अपर जिलाधिकारी वित्त राजस्व डॉ पंकज वर्मा- 9454417583, एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत- 9454401103. हादसे से संबंधित किसी भी जानकारी या मदद के लिए इन नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है. फिलहाल मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचा दिया गया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है. जिला प्रशासन ने परिजनों के लिए हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है.
ये भी पढ़ें- कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का काला सच; टेलीग्राम ग्रुप्स पर होता था सौदा, रहें सावधान