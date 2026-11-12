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हिमाचल में जुआ खेलते 7 लोग गिरफ्तार, आधी रात को दबिश देकर की कार्रवाई

डिटेक्शन सेल की टीम ने 7 आरोपियों के साथ नकद राशि और 52 ताश के पत्ते भी किए जब्त.

7 people arrested for gambling
जुआ खेलते 7 लोग गिरफ्तार (Rampur Police)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 12, 2026 at 11:22 AM IST

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रामपुर: जिला शिमला में पुलिस थाना झाकड़ी के तहत जुआ खेलने के आरोप में पुलिस ने सात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ये आरोपी एक होमस्टे में जुआ खेल रहे थे. पुलिस ने मौके से 52 ताश के पत्ते और 10 हजार रुपए की नकदी बरामद की है. सभी आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई की गई है.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई

एसएचओ रामपुर रमेश नेगी ने बताया कि 11 और 12 नवंबर की मध्यरात्रि को उपमंडल रामपुर की डिटेक्शन सेल की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि एक होमस्टे में कुछ लोग ताश के पत्तों के जरिए जुआ खेल रहे हैं. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी. इस दौरान होमस्टे में सात व्यक्ति जुआ खेलते हुए पाए गए. पुलिस ने मौके से जुआ खेलने में इस्तेमाल किए जा रहे 52 ताश के पत्तों सहित 10 हजार रुपए की नकदी कब्जे में ली और सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

आरोपियों की पहचान

  • खुशपाल मेहता, निवासी सनारसा
  • जगदीप सिंह, निवासी जनकपुरी (किन्नौर)
  • शिव सिंह, निवासी चांदपुर
  • निका राम, निवासी सनारसा
  • राजेंद्र ठाकुर, निवासी समेज (कुल्लू)
  • सतीश कुमार, निवासी पाटी बसारा
  • कीरत देव, निवासी मोहाली (कुल्लू)
7 people arrested for gambling
होमस्टे में जुआ खेल रहे थे आरोपी (Rampur Police)

"पुलिस थाना झाकड़ी में 12 नवंबर को जुए का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है. जुआ सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी रहेगा और कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी." - रमेश नेगी, एसएचओ रामपुर

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