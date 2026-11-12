ETV Bharat / state

हिमाचल में जुआ खेलते 7 लोग गिरफ्तार, आधी रात को दबिश देकर की कार्रवाई

जुआ खेलते 7 लोग गिरफ्तार ( Rampur Police )

रामपुर: जिला शिमला में पुलिस थाना झाकड़ी के तहत जुआ खेलने के आरोप में पुलिस ने सात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. ये आरोपी एक होमस्टे में जुआ खेल रहे थे. पुलिस ने मौके से 52 ताश के पत्ते और 10 हजार रुपए की नकदी बरामद की है. सभी आरोपियों के खिलाफ सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के तहत मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई की गई है.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई