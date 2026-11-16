डूंगरपुर जिले की 14 में से 7 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, फिर भी किसानों में गुस्सा क्यों? जानिए
डूंगरपुर की 14 में से केवल 7 तहसीलों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया है. जबकि डूंगरपुर की सभी 14 तहसीलों में सूखे की स्थिति है.
Published : November 16, 2026 at 11:46 AM IST
डूंगरपुर: इस बार मानसून की बेरुखी से जिले में कम बरसात हुई. तालाब, बांध और यहां तक की छोटे एनीकट भी खाली और सूखे रह गए. 14 में से 13 तहसीलों में 700 एमएम से भी कम बरसात हुई, जबकि डूंगरपुर जिले में औसत बारिश 750 एमएम होती है. कम बारिश की वजह से फसलों को खराबा हुआ तो वहीं पशुओं के लिए भी पानी का संकट पैदा हो गया. इसे लेकर सरकार ने सूखाग्रस्त तहसीलों की घोषणा की. जिले की 14 में से 7 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया. इसमें से 4 तहसीलों को गंभीर सुखाग्रस्त और 3 तहसीलों को मध्यम सुखाग्रस्त घोषित किया गया, जबकि छोड़ी गई 7 तहसीलों में भी सूखे के ही हालात हैं. देवल, बिछीवाड़ा और चिखली में 400 एमएम से भी कम बरसात हुई है. बावजूद उन्हें सुखाग्रस्त से बाहर रखा गया है. ऐसे में किसान और पशुपालक संगठनों में आक्रोश है.
भारतीय किसान संघ के लल्लूराम ने कहा कि डूंगरपुर में इस बार बारिश नहीं के बराबर हुई है. तालाब और सभी छोटे बड़े जलाशय सूखे हुए हैं. बारिश कम होने से पैदावार भी नहीं हुई. जिससे अनाज का संकट हो गया. वहीं मवेशियों के लिए चारा और पानी की भी समस्या हो गई है. सरकार ने राहत देने के लिए पैकेज की घोषणा की. लेकिन डूंगरपुर की 14 में से केवल 7 तहसीलों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया है. जबकि डूंगरपुर की सभी 14 तहसीलों में सूखे की स्थिति है. जिन तहसीलों को छोड़ दिया गया है उनमें भी बारिश नहीं हुई है. ऐसे में पूरे जिले को सुखाग्रस्त घोषित करना चाहिए और विशेष राहत पैकेज देना चाहिए. लेकिन सरकार की ओर से किसानों और पशुपालकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है.
ये तहसीलें सूखाग्रस्त: सरकार ने प्रदेश के 15 जिलों की 87 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है. इसमें डूंगरपुर जिले की 7 तहसीलें हैं. गंभीर सूखाग्रस्त में आसपुर, गलियाकोट, झोंथरी और सागवाड़ा तहसील को घोषित किया है, जबकि सीमलवाड़ा, पाल देवल और ओबरी को मध्यम सूखाग्रस्त में रखा गया है.
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गंभीर सूखाग्रस्त तहसील
- आसपुर - 10 साल में 839 एमएम, 2025 में 855 एमएम, 2026 में 542 एमएम.
- गलियाकोट - 10 साल में 1018 एमएम, 2025 में 1005 एमएम, 2026 में 573 एमएम.
- झोंथरी - 10 साल में 826 एमएम, 2025 में 928 एमएम, 2026 में 524 एमएम.
- सागवाड़ा - 10 साल में 882 एमएम, 2025 में 1131 एमएम, 2026 में 634 एमएम.
मध्यम सूखाग्रस्त तहसील
- सीमलवाड़ा - 10 साल में 831 एमएम, 2025 में 795 एमएम, 2026 में 496 एमएम.
- पाल देवल - 10 साल में 826 एमएम, 2025 में 823 एमएम, 2026 में 318 एमएम.
- ओबरी - 10 साल में 271 एमएम, 2025 में 1045 एमएम, 2026 में 550 एमएम.
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इन तहसीलों में हुई सबसे कम बारिश : सरकार ने डूंगरपुर, देवल, दोवड़ा, बिछीवाड़ा, चिखली, साबला, गामड़ी अहाड़ा तहसील को सूखाग्रस्त से वंचित रखा है, जबकि देवल में सबसे कम 354 एमएम बारिश ही हुई है. वहीं चिखली में 333 एमएम, बिछीवाड़ा में 354 एमएम, गामड़ी अहाड़ा में 400 एमएम बारिश ही हुई है. कम बारिश और फसलें सूखने के बावजूद इन तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित करने से छोड़ना कई तरह के सवाल भी खड़े कर रहा है.
वंचित तहसीलों में बरसात
- डूंगरपुर - 10 साल में 839 एमएम, 2025 में 855 एमएम, 2026 में 542 एमएम.
- देवल - 10 साल में 826 एमएम, 2025 में 823 एमएम, 2026 में 318 एमएम.
- दोवड़ा - 10 साल में 343 एमएम, 2025 में 933 एमएम, 2026 में 702 एमएम.
- बिछीवाड़ा - 10 साल में 692 एमएम, 2025 में 751 एमएम, 2026 में 354 एमएम.
- चिखली - 10 साल में 839 एमएम, 2025 में 832 एमएम, 2026 में 332 एमएम.
- साबला - 10 साल में 930 एमएम, 2025 में 616 एमएम, 2026 में 409 एमएम.
- गामड़ी अहाड़ा - 10 साल में 188 एमएम, 2025 में 812 एमएम, 2026 में 400 एमएम.
सरकार ने की घोषणा : सरकार ने सूखाग्रस्त तहसीलों के लिए प्रदेश में 9 हजार 321 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की है. इस बजट से सूखाग्रस्त तहसीलों में किसानों, पशुपालकों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है. इसके तहत पेयजल, सिंचाई के साथ ही मवेशियों के लिए चारे और रोजगार के इंतजाम किए जाएंगे. जिला कलेक्टर देशलदान ने कहा कि सरकार ने 7 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया है. वहीं किसान संगठन ने वंचित तहसीलों को भी सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग की है. इसे लेकर सरकार स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं.
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