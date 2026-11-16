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डूंगरपुर जिले की 14 में से 7 तहसीलें सूखाग्रस्त घोषित, फिर भी किसानों में गुस्सा क्यों? जानिए

जिला कलेक्टर से मिलने आया भारतीय किसान संघ का प्रतिनिधिमंडल ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर: इस बार मानसून की बेरुखी से जिले में कम बरसात हुई. तालाब, बांध और यहां तक की छोटे एनीकट भी खाली और सूखे रह गए. 14 में से 13 तहसीलों में 700 एमएम से भी कम बरसात हुई, जबकि डूंगरपुर जिले में औसत बारिश 750 एमएम होती है. कम बारिश की वजह से फसलों को खराबा हुआ तो वहीं पशुओं के लिए भी पानी का संकट पैदा हो गया. इसे लेकर सरकार ने सूखाग्रस्त तहसीलों की घोषणा की. जिले की 14 में से 7 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया. इसमें से 4 तहसीलों को गंभीर सुखाग्रस्त और 3 तहसीलों को मध्यम सुखाग्रस्त घोषित किया गया, जबकि छोड़ी गई 7 तहसीलों में भी सूखे के ही हालात हैं. देवल, बिछीवाड़ा और चिखली में 400 एमएम से भी कम बरसात हुई है. बावजूद उन्हें सुखाग्रस्त से बाहर रखा गया है. ऐसे में किसान और पशुपालक संगठनों में आक्रोश है.

भारतीय किसान संघ के लल्लूराम ने कहा कि डूंगरपुर में इस बार बारिश नहीं के बराबर हुई है. तालाब और सभी छोटे बड़े जलाशय सूखे हुए हैं. बारिश कम होने से पैदावार भी नहीं हुई. जिससे अनाज का संकट हो गया. वहीं मवेशियों के लिए चारा और पानी की भी समस्या हो गई है. सरकार ने राहत देने के लिए पैकेज की घोषणा की. लेकिन डूंगरपुर की 14 में से केवल 7 तहसीलों को ही सूखाग्रस्त घोषित किया है. जबकि डूंगरपुर की सभी 14 तहसीलों में सूखे की स्थिति है. जिन तहसीलों को छोड़ दिया गया है उनमें भी बारिश नहीं हुई है. ऐसे में पूरे जिले को सुखाग्रस्त घोषित करना चाहिए और विशेष राहत पैकेज देना चाहिए. लेकिन सरकार की ओर से किसानों और पशुपालकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है.