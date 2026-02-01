ETV Bharat / state

रेलवे बजट 2026: दिल्ली से वाराणसी सहित 7 नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा; जानिए AIRF के राष्ट्रीय महासचिव ने क्या कहा ?

ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) के राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए प्रावधान बढ़ाया जाना स्वागत योग्य है.

रेलवे बजट 2026 को लेकर AIRF के राष्ट्रीय महासचिव ने क्या कहा ?
रेलवे बजट 2026 को लेकर AIRF के राष्ट्रीय महासचिव ने क्या कहा ? (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 1, 2026 at 3:47 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट (Union Budget 2026) लोकसभा में पेश कर दिया है. उन्होंने अपने बजट भाषण में कई बड़े ऐलान किए. वहीं, केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा रेलवे के लिए की गई घोषणाओं पर ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन (AIRF) के राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने ईटीवी से बातचीत में बजट को समग्र रूप से सकारात्मक बताया है.

राष्ट्रीय महासचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि बजट में रेलवे के लिए प्रावधान बढ़ाया जाना स्वागतयोग्य है. लेकिन, इसके साथ ही आम यात्रियों व कर्मचारियों की बुनियादी जरूरतों पर भी बराबर ध्यान दिया जाना जरूरी है. उन्होंने कहा कि रेलवे बजट में लगातार वृद्धि से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा. जिसका असर देश की जीडीपी व विकास दर पर भी पड़ता है.

ये हैं सात हाई स्पीड कॉरिडोर:

वित्त मंत्री सीतारमण ने देश में सात हाई स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की है. इनमें मुंबई–पुणे, पुणे–हैदराबाद, हैदराबाद–बेंगलुरु, हैदराबाद–चेन्नई, चेन्नई–बेंगलुरु, दिल्ली–वाराणसी और वाराणसी–सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शामिल हैं. इन परियोजनाओं का उद्देश्य देश के बड़े शहरों के बीच तेज, आधुनिक व सुविधाजनक रेल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना है.

रेलवे बजट 2026 को लेकर AIRF के राष्ट्रीय महासचिव ने क्या कहा ? (ETV Bharat)

तेज व बेहतर सफर मिलेगा:

शिवगोपाल मिश्रा ने कहा कि हाई स्पीड कॉरिडोर बनने से निश्चित तौर पर कनेक्टिविटी बेहतर होगी. तेज रफ्तार यात्रा का लाभ मिलेगा. उन्होंने सरकार को इस पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह देश के परिवहन ढांचे को नई दिशा देगा. हालांकि, उन्होंने जोर देते हुए ये भी कहा कि भारतीय रेल देश की आम व आर्थिक रूप से कमजोर जनता की जीवनरेखा है. आम यात्री के लिए सबसे बड़ी जरूरत यह है कि वह टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ सके और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सके.

शिवगोपाल मिश्रा ने सुझाव दिया कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर माल गाड़ियां शिफ्ट होने से जो स्लॉट खाली होंगे, उनका उपयोग यात्री ट्रेनों के लिए किया जा सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि कई डबल लाइन सेक्शन अत्यधिक व्यस्त हैं, जहां ट्रिपल व फोर्थ लाइन बिछाने की योजना को तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत है. इसके साथ ही रोलिंग स्टॉक व कोचों की संख्या बढ़ाकर सामान्य यात्रियों को अधिक सुविधा दी जानी चाहिए.

बजट में रेलवे के लिए 2.93 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान

AIRF के राष्ट्रीय महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बजट आवंटन पर बताया कि इस बार रेलवे के लिए करीब 2.93 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो पिछली बार के 2.55 लाख करोड़ रुपये की तुलना में करीब 40 हजार करोड़ रुपये अधिक है. अमृत भारत स्टेशन योजना, ट्रेन सेट सुविधाओं व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं को देखते हुए यह बजट पर्याप्त है, बशर्ते इसका सही उपयोग होना चाहिए. उन्होंने उत्पादन इकाइयों की क्षमता का पूरा उपयोग करने व अधिक से अधिक स्वदेशी निर्माण पर जोर देने की भी बात कही. उनका मानना है कि इससे लागत भी नियंत्रित रहेगी और रेल उपयोगकर्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी.

बजट में वृद्धि से कर्मचारियों को भी लाभ

रेल कर्मचारियों के संदर्भ में शिव गोपाल मिश्रा ने उम्मीद जताई कि बजट वृद्धि का लाभ उन्हें भी मिलेगा. उन्होंने कर्मचारियों के आवास, कॉलोनियों की स्थिति, मेडिकल सुविधाओं व बच्चों की शिक्षा से जुड़े मुद्दों को उठाया. उन्होंने विश्वास जताया कि रेल मंत्री इन विषयों पर सकारात्मक कदम उठाएंगे. अंत में उन्होंने कहा कि रेलवे बजट में लगातार वृद्धि से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा. जिसका असर देश की जीडीपी व विकास दर पर भी पड़ता है. यह बजट रेलवे विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिसमें हाई स्पीड प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ आम यात्रियों व कर्मचारियों की जरूरतों को संतुलित तरीके से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है.

संपादक की पसंद

