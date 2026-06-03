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दिल्ली के GTB अस्पताल से अगवा 7 महीने का मासूम 30 घंटे में बरामद, आरोपी महिला गिरफ्तार

नई दिल्ली: नई दिल्ली के शाहदरा जिला पुलिस ने जीटीबी अस्पताल से अगवा किए गए छह माह के मासूम बच्चे को महज 30 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया. इस मामले में पुलिस ने 45 वर्षीय महिला बॉबी उर्फ कंचन को गिरफ्तार किया है, जो हत्या और अपहरण के एक पुराने मामले में उम्रकैद की सजा पा चुकी है और पैरोल अवधि समाप्त होने के बाद फरार चल रही थी.

31 मई को सीलमपुर की महिला ने दर्ज करायी शिकायत : पुलिस के अनुसार, 31 मई 2026 को सीलमपुर निवासी महिला ने जीटीबी एन्क्लेव थाने में शिकायत दी कि एक महिला कुछ दिन पहले उनके घर आई थी और खुद को बच्चों का टीकाकरण कराने में मदद करने वाली बताकर परिचय बनाया था. घटना वाले दिन वह महिला फिर उनके घर पहुंची और नजरीन को उनके छह माह के बेटे के साथ टीकाकरण के लिए जीटीबी अस्पताल ले गई.

आरोपी महिला ने बच्चे की मां का विश्वास जीता: अस्पताल के एमसीएच न्यू बिल्डिंग में पहुंचने के बाद आरोपी महिला ने बच्चे की मां का विश्वास जीत लिया और कुछ फॉर्म भरने के बहाने उन्हें व्यस्त कर दिया. इसी दौरान वह मासूम बच्चे को लेकर अस्पताल से फरार हो गई. शिकायत मिलते ही जीटीबी एन्क्लेव थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी.

पुलिस ने तीन विशेष टीमें की गठित: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तीन विशेष टीमें गठित कीं. पुलिस ने अस्पताल और मेट्रो स्टेशनों के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, तकनीकी निगरानी की और स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई. जांच के दौरान आरोपी की गतिविधियों का पता मेट्रो नेटवर्क और सीसीटीवी फुटेज के जरिए लगाया गया.