ETV Bharat / state

कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई : अमन मीणा गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार, 14 अवैध हथियार बरामद

बरामद अवैध हथियारों के साथ पुलिस ( ETV Bharat Kotputli-Behror )

कोटपूतली-बहरोड़ : जिले में अवैध हथियारों और संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अमन मीणा की गैंग 'आम-8584' के खिलाफ शिकंजा कस दिया है. बानसूर थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत गैंग के सरगना सहित कुल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. इस कार्रवाई के बाद जिले के आपराधिक गिरोहों में हड़कंप मच गया है.