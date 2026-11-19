कोटपूतली पुलिस की बड़ी कार्रवाई : अमन मीणा गैंग के 7 बदमाश गिरफ्तार, 14 अवैध हथियार बरामद
गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ कस्बे में फायरिंग, जानलेवा हमला और मारपीट जैसी गंभीर वारदातों से जुड़े मामले दर्ज हैं.
Published : November 19, 2026 at 1:46 PM IST
कोटपूतली-बहरोड़ : जिले में अवैध हथियारों और संगठित अपराध के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात अमन मीणा की गैंग 'आम-8584' के खिलाफ शिकंजा कस दिया है. बानसूर थाना पुलिस ने विशेष अभियान के तहत गैंग के सरगना सहित कुल 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. इस कार्रवाई के बाद जिले के आपराधिक गिरोहों में हड़कंप मच गया है.
कोटपूतली-बहरोड़ पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि जिले में अवैध हथियारों की धरपकड़ और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान 'ऑपरेशन आर्म्स क्लीन' चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत बानसूर पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए अमन मीणा गैंग के सात बदमाशों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों पर कुल 1 लाख 25 हजार रुपए का इनाम घोषित था. पुलिस के अनुसार सभी आरोपी कुख्यात अमन मीणा गैंग से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से आपराधिक गतिविधियों में सक्रिय बताए जा रहे हैं.
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अवैध हथियारों का जखीरा बरामद : पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से कुल 14 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं. इनमें 10 देशी कट्टे, 3 देशी पिस्टल और एक देशी रिवॉल्वर शामिल है. इसके अलावा एक मैगजीन और 15 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपियों ने ये हथियार कहां से खरीदे थे और इनका इस्तेमाल किन वारदातों में किया जाना था.
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फायरिंग और जानलेवा हमले के मामले हैं दर्ज : पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ कस्बे में फायरिंग, जानलेवा हमला और मारपीट जैसी गंभीर वारदातों से जुड़े मामले दर्ज हैं. गैंग के सदस्य हथियारों के दम पर क्षेत्र में दहशत फैलाने और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल बताए जा रहे हैं. पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में संगठित अपराध और अवैध हथियारों के नेटवर्क पर बड़ी चोट माना जा रहा है।
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अपराधियों के खिलाफ जारी रहेगा अभियान : एसपी सतवीर सिंह ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध हथियार रखने वालों, इनामी बदमाशों और आपराधिक गैंग से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. 'ऑपरेशन आर्म्स क्लीन' का मुख्य उद्देश्य अवैध हथियारों की सप्लाई रोकना और अपराधियों को गिरफ्तार कर क्षेत्र में कानून व्यवस्था मजबूत करना है. पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर हथियारों की खरीद-फरोख्त और गैंग के अन्य सदस्यों के संबंध में जानकारी जुटा रही है. संभावना है कि पूछताछ के दौरान गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और हथियार तस्करी के नेटवर्क के बारे में भी अहम खुलासे हो सकते हैं.
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