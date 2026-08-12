रेवाड़ी में ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 7 मजदूर घायल, इलाज के लिए ट्रामा सेंटर में भर्ती
रेवाड़ी में सड़क हादसे में 7 मजदूर घायल हो गए. घायलों को नजदीकी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है.
Published : August 12, 2026 at 5:06 PM IST
रेवाड़ी: जिले के दिल्ली जयपुर हाईवे पर निखरी पुल के पास बुधवार सुबह उस समय एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जब ट्राले की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पलट गई. हादसे में सात मजदूर घायल हो गए. सभी घायलों को डायल 112 गाड़ी की मदद से नजदीकी ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया. घायलों का इलाज चल रहा है. धारूहेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है.
अलग-अलग गांवों के निवासी हैं घायल मजदूरः पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली जयपुर हाईवे पर ट्रैक्टर ट्राली में सवार होकर मजदूर गांव निखरी जा रहे थे. इस दौरान जैसे ही फ्लाईओवर पार किया तो पीछे से आ रहे ट्राले ने ट्रैक्टर ट्राली को टक्कर मार दी. टक्कर लगते ही ट्रैक्टर ट्राली दूर जाकर पलट गई. हादसे में एक महिला सहित 6 युवक थे. हाईवे पर अफरा तफरी मच गई. ट्रैक्टर ड्राइवर भी गंभीर रूप से घायल है. सभी मजदूर अलग-अलग गांव के रहने वाले हैं.
क्या बोले थाना प्रभारीः धारूहेड़ा थाना प्रभारी कबूल सिंह ने बताया कि "आज सुबह सूचना मिली की निखरी फ्लाईओवर के पास ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 7 मजदूर घायल हो गए. बताया गया है कि अभी इसकी जांच जारी है. सभी मजदूर ठीक हैं. शिकायत मिलने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी.