तीन करोड़ के डमी नोट बाजार में खपाने की तैयारी में थे बदमाश, 7 गैंग मेंबर पकड़े
अंतरराज्यीय टटलू गैंग ने राजस्थान और हरियाणा में कई लोगों से ठगी की वारदात को अंजाम दिया.
Published : October 17, 2025 at 6:11 PM IST
चूरू: एजीटीएफ टीम और चूरू की कोतवाली थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 लाख की नगदी और तीन करोड़ के डमी नोट के साथ अंतरराज्यीय टटलू गैंग के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया. चूरू डीएसपी सुनील झाझड़िया ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी त्योहारी सीजन में डमी नोट बाजार में खपाने की फिराक में थे. लेकिन पुलिस ने आरोपियों को बड़ी वारदात अंजाम देने से पहले ही एनएच 52 से गिरफ्तार कर दो लग्जरी गाड़ी भी जब्त कर ली.
एसपी जय यादव ने बताया कि परिवादी हरिराम पुत्र मोबाराम ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि गत 16 अक्टूबर को 7 लोगों ने उससे 50 हजार रुपए की ठगी की. आरोपियों ने 50 हजार रुपए के बदले उसे 500 रुपए की 20 गड्डियां दीं. जब हरिराम ने गड्डियों को चेक किया, तो पाया कि केवल आगे और पीछे के नोट असली थे. बाकी सारे सफेद कागज थे, जिनके किनारों को नोट जैसा दिखाने के लिए रंगा गया था. विरोध करने पर आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और नकली नोट चलाने के लिए दबाव बनाया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.
पढ़ें: केमिकल डाल असली नोट बनाने का झांसा, तीन युवक डिटेन
पुलिस ने मामले में एनएच-52 से गैंग के सात सदस्यों को गिरफ्त में लिया. इनमें हरियाणा निवासी राजवीर वाल्मिकी, संजय सुनार, संजय वाल्मिकी, अशोक वाल्मिकी, रोबिन सिंह वाल्मिकी, अनिल वाल्मिकी और अनिल को गिरफ्तार किया. छापेमारी के दौरान पुलिस ने पीड़ित से हड़पे गए 50 हजार रुपए, कुल दो लाख रुपए नकद, तीन करोड़ रुपए की डमी नोटों की करीब 600 गड्डियां, डमी नोट पैकिंग का सामान और दो लग्जरी गाड़ियां जब्त कीं.
पढ़ें: फेक करेंसी तैयार कर मार्केट में खपाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, सरगना दंपती गिरफ्तार
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सफेद कागजों की गड्डियां तैयार करते थे और उनमें ऊपर-नीचे असली 500 के नोट लगाकर असली मुद्रा जैसी दिखने वाली नकली गड्डियां बनाते थे. इसी तरीके से यह गैंग हरियाणा और राजस्थान में कई लोगों को ठग चुका है. एसपी जय यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी हाल ही में जेल से छूटे थे और बाहर आते ही फिर से ठगी की योजना बना रहे थे, लेकिन चूरू पुलिस की मुस्तैदी ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया.