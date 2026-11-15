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संडे को हिमाचल में 7 HAS अधिकारियों के तबादले, जानिए किसे कहां मिली तैनाती

7 HAS अधिकारियों के तबादले ( IANS )

शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने रविवार को प्रशासनिक फेरबदल किया. राज्य सरकार ने सात हिमाचल प्रदेश प्रशासन की सेवाएं अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग की ओर से 14 नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अधिकारियों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की हैं.

हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल