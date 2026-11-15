संडे को हिमाचल में 7 HAS अधिकारियों के तबादले, जानिए किसे कहां मिली तैनाती
हिमाचल में छुट्टी वाले दिन बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 7 एचएएस अधिकारियों के तबादले और तैनाती के आदेश जारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 15, 2026 at 2:46 PM IST
शिमला: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने रविवार को प्रशासनिक फेरबदल किया. राज्य सरकार ने सात हिमाचल प्रदेश प्रशासन की सेवाएं अधिकारियों के तबादले और नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं. कार्मिक विभाग की ओर से 14 नवंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार सभी अधिकारियों की नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू की हैं.
हिमाचल में प्रशासनिक फेरबदल
मुख्य सचिव केके पंत की तरफ से जारी आदेश के अनुसार HAS अधिकारी संजीव ठाकुर धर्मशाला में जिला पर्यटन विकास अधिकारी का जिम्मा संभालेंगे. अधिसूचना के अनुसार सिद्धार्थ आचार्य (HAS-2013) को हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग में अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है. वहीं, राजिंदर कुमार गौतम (HAS-2022) को सचिवालय प्रशासन विभाग में उप सचिव लगाया गया है. दोनों अधिकारी अब तक नई तैनाती का इंतजार कर रहे थे.
इन अधिकारियों का भी तबादला
वहीं, संजीव ठाकुर (HAS-2022) को एसडीएम (सिविल) जयसिंहपुर से जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कांगड़ा स्थित धर्मशाला नियुक्त किया गया है, वह विनय धीमान (HAS-2008) का स्थान लेंगे. विनय धीमान को कार्मिक विभाग में रिपोर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं. तबादलों की कड़ी में बचित्तर सिंह (HAS-2023) को एसडीएम (सिविल) बाली चौकी से एसडीएम (सिविल) जयसिंहपुर लगाया गया है.
इन HAS अधिकारियों का ट्रांसफर
वहीं, बबीता धीमान (HAS-2023) को सहायक आयुक्त (राजस्व)-कम-तहसीलदार घुमारवीं से एसी टू डीसी, कुल्लू तैनात किया गया है. उनके कार्यभार संभालने के बाद डॉ. रोहित शर्मा (HAS-2019) जिला पर्यटन विकास अधिकारी, कुल्लू इस अतिरिक्त जिम्मेदारी से मुक्त होंगे. रजत चौधरी (HAS-2025) को सहायक आयुक्त (विकास)-कम-खंड विकास अधिकारी, हमीरपुर से इसी पद पर भोरंज लगाया गया है. कुलवंत सिंह (HAS-2026) को एसडीओ (सिविल) कुपवी, जिला शिमला नियुक्त किया गया है. वह हेम चंद वर्मा (HAS-2017) का स्थान लेंगे, जिन्हें इस अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त किया गया है.