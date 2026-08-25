ETV Bharat / state

गाजियाबाद में H1N1 के 7 मामले, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट; सरकारी अस्पतालों में बढ़ाई गई सेंपलिंग

इस मानसून सीजन के दौरान सीजनल इन्फ्लूएंजा (H1N1) (जिसे आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है) के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है.

अस्पताल में मरीज
अस्पताल में मरीज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 25, 2026 at 4:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में बुखार और सांस से जुड़ी बीमारियों के बढ़ते मामलों के बीच स्वाइन फ्लू (H1N1) का बड़ा अलर्ट सामने आया है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए गए टेस्ट में पांच संदिग्धों में से 7 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है. संक्रमितों में चार मरीजों का अस्पताल में भर्ती कर उपचार जारी है, जबकि अन्य तीन मरीज का घर पर ही इलाज चल रहा है.

स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, मौजूदा दिनों में बदलते मौसम के साथ स्वाइन फ्लू (H1N1) के अलावा सामान्य बुखार, सर्दी और खांसी के मामलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है. मौसम में हो रहे उतार-चढ़ाव को संक्रमण बढ़ने के पीछे प्रमुख कारण माना जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा अस्पतालों और चिकित्सकों को मरीजों के प्रति विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वाइन फ्लू को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है.

गाजियाबाद में H1N1 मामले पर स्वास्थ्य विभाग का बयान (ETV Bharat)

जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ राकेश कुमार गुप्ता के मुताबिक, ''जिले के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी मरीजों की जांच जरूर कराई जाए. फिलहाल, जिले में कुल सात मामले मिले हैं. आज से अस्पतालों में स्वाइन फ्लू को लेकर स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा.''

स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि जिले में स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है. किसी तरह की कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है. विभाग स्थिति पर पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं. एहतिहात के तौर पर अस्पतालों में संदिग्ध मामलों की सैंपलिंग बढ़ाई गई है. निजी अस्पतालों को भी मामले सामने आने पर पोर्टल पर मैप करने के निर्देश दिए गए हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा ट्रैकिंग, ट्रेकिंग और ट्रीटमेंट पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली में मौसमी इन्फ्लूएंजा: H1N1 का कहर, 2026 में अब तक 2602 मामले आए सामने; स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर
  2. दिल्ली में एच1एन1 से एक तीन साल 11 माह की बच्ची की मौत, साल में अब 1349 मामले आए

TAGGED:

GHAZIABAD H1N1 NEWS
H1N1 CASES IN GHAZIABAD
GHAZIABAD SWINE FLU
गाजियाबाद स्वाइन फ्लू
H1N1 CASES IN GHAZIABAD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.