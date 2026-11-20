आगरा किला में निकला 7 फीट लंबा अजगर; पाइप में फंसा देखकर मचा हडकंप, एक घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू
सूचना पर वन विभाग और वाइल्डलाइफ एसओएस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 9:40 PM IST
आगरा : आगरा किला में शुक्रवार शाम करीब 7 फीट लंबा अजगर पाइप में फंसा देखकर पर्यटकों में हड़कंप मच गया. अजगर आगरा किला के एंट्री गेट के पास स्टाफ की पार्किंग एरिया में था. सिक्योरिटी गार्ड की नजर पीवीसी पाइप में फंसे अजगर पर गई. जिसके बाद सूचना पर वन विभाग और वाइल्डलाइफ एसओएस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची.
रेस्क्यू टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत करके पाइप से अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला. रेस्क्यू के बाद अजगर की जांच की और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया है. अजगर इंडियन रॉक पाइथन प्रजाति का था. इससे पहले ताजमहल में दो अजगर हाल में रेस्क्यू किए गए हैं.
वाइल्डलाइफ एसओएस के डायरेक्टर और हर्पेटोलॉजिस्ट बैजूराज एमवी बताते हैं कि सर्दियों में अजगर अपने शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए धूप में निकलते हैं. इसलिए, धूप वाली जगहों की तलाश में खुले इलाके और इंसानी बस्तियों के आस-पास पहुंच जाते हैं.
लोगों से अपील है कि अजगर या अन्य कोई सांप दिखाई दे घबराएं नहीं. उसकी सूचना हमारी हेल्पलाइन नंबर पर दें. जिससे हमारी टीम अपने यहां पर पहुंचकर सांप को रेस्क्यू करेगी. बीते दिनों में ताजमहल और आगरा किले से दो अजगर रेस्क्यू किए हैं. इसलिए, यहां पर सतर्क रहें.
बता दें कि बीते दिनों ही ताजमहल में दूसरी बार अजगर मिला था. रात के अंधरे में जब ताजमहल में सुरक्षा की कमान संभाल रही सीआईएसएफ के जवानों ने ताजमहल के फोर्ट कोर्ट एरिया में टॉयलेट से करीब 5 फीट लंबा अजगर रेस्क्यू किया था.
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