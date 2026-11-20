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आगरा किला में निकला 7 फीट लंबा अजगर; पाइप में फंसा देखकर मचा हडकंप, एक घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित रेस्क्यू

आगरा किला में निकला 7 फीट लंबा अजगर ( Photo credit: Wildlife SOS )

आगरा : आगरा किला में शुक्रवार शाम करीब 7 फीट लंबा अजगर पाइप में फंसा देखकर पर्यटकों में हड़कंप मच गया. अजगर आगरा किला के एंट्री गेट के पास स्टाफ की पार्किंग एरिया में था. सिक्योरिटी गार्ड की नजर पीवीसी पाइप में फंसे अजगर पर गई. जिसके बाद सूचना पर वन विभाग और वाइल्डलाइफ एसओएस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची.

रेस्क्यू टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत करके पाइप से अजगर को सुरक्षित बाहर निकाला. रेस्क्यू के बाद अजगर की जांच की और उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया है. अजगर इंडियन रॉक पाइथन प्रजाति का था. इससे पहले ताजमहल में दो अजगर हाल में रेस्क्यू किए गए हैं.

