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गांव की सूखी नहर में पहुंचा 7 फीट लंबा मगरमच्छ; वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर यमुना में छोड़ा

नहर में उतरा मगरमच्छ. ( Photo Credit; Local resident )

कानपुर देहात: जिले के अमराहट थाना क्षेत्र के अमराहट गांव में उस समय अफरातफरी और सनसनी का माहौल बन गया, जब कैनल द्वितीय प्रोजेक्ट की नहर में ग्रामीणों ने एक विशालकाय मगरमच्छ को रेंगते हुए देखा. लगभग 5 से 7 फीट लंबे इस मगरमच्छ को देखते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. इसके साथ ही मगरमच्छ पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे दोबारा यमुना नदी में छोड़ दिया. नहर में उतरा मगरमच्छ. (Video Credit; Local resident) बता दें कि पूरा मामला कानपुर देहात के अमराहट थाना क्षेत्र के राजपुर सिकंदरा का है. जहां मंगलवार को अमराहट कैनल द्वितीय प्रोजेक्ट की सूखी नहर में करीब 7 फीट लंबा मगरमच्छ ग्रामीणों ने देखा. जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना गया. सबसे जायदा ग्रामीणों इस बात को लेकर चिंतित थे कि आखिर इतना बड़ा मगरमच्छ इस करीब सूखी नहर तक कैसे पहुंचा. हालांकि, ग्रामीणों ने बिना वक्त गंवाए सुरक्षा को देखते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी.