गांव की सूखी नहर में पहुंचा 7 फीट लंबा मगरमच्छ; वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर यमुना में छोड़ा

गांव की सूखी नहर में पहुंचा 7 फीट लंबा मगरमच्छ; वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर यमुना में छोड़ा
कानपुर देहात का मामला, वन विभाग की टीम ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 5:49 PM IST
कानपुर देहात: जिले के अमराहट थाना क्षेत्र के अमराहट गांव में उस समय अफरातफरी और सनसनी का माहौल बन गया, जब कैनल द्वितीय प्रोजेक्ट की नहर में ग्रामीणों ने एक विशालकाय मगरमच्छ को रेंगते हुए देखा. लगभग 5 से 7 फीट लंबे इस मगरमच्छ को देखते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई. इसके साथ ही मगरमच्छ पकड़ने के लिए ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी. सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ का रेस्क्यू कर उसे दोबारा यमुना नदी में छोड़ दिया.
बता दें कि पूरा मामला कानपुर देहात के अमराहट थाना क्षेत्र के राजपुर सिकंदरा का है. जहां मंगलवार को अमराहट कैनल द्वितीय प्रोजेक्ट की सूखी नहर में करीब 7 फीट लंबा मगरमच्छ ग्रामीणों ने देखा. जिसके बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना गया. सबसे जायदा ग्रामीणों इस बात को लेकर चिंतित थे कि आखिर इतना बड़ा मगरमच्छ इस करीब सूखी नहर तक कैसे पहुंचा. हालांकि, ग्रामीणों ने बिना वक्त गंवाए सुरक्षा को देखते हुए इसकी सूचना पुलिस को दी.
मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वन विभाग की टीम को बुलाया. जिसके बाद वन दरोगा इन्द्रेश कुमार के नेतृत्व टीम ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया. वन विभाग के अधिकारियों ने रस्सियों और अन्य आवश्यक उपकरणों की मदद से 3 घेंट चले रेस्क्यू अभियान के दौरान मगरमच्छ को पकड़ लिया और साथ ले गए. बाद में टीम ने मगरमच्छ को यमुना नदी में छोड़ दिया.
वन रेंजर सर्वेश ने बताया कि मगरमच्छ का रेस्क्यू कर लिया गया है. उसे नहर से बाहर निकाल कर सुरक्षित तरह से यमुना नदी में छोड़ दिया है. वहीं उन्होंने लोगो से यह भी अपील की है कि बरसात के दौरान नहरों-तालाबों और जलभराव वाले स्थानों के आस पास सतर्कता बरतें. यदि कहीं मगरमच्छ या अन्य वन्यजीव दिखाई दे तो उसे पकड़ने या भगाने का प्रयास ने करें, बल्कि तुरंत पुलिस या वन विभाग को सूचना दें. ताकि सुरक्षित तरह से उसका रेस्क्यू किया जा सके.
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