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मिर्जापुर की रिहायशी बस्ती में घुसा सात फीट लंबा मगरमच्छ, ऐसे आया काबू में

ग्रामीणों ने दिखाई सूझबूझ, घंटों की मशक्कत के बाद वन विभाग ने रेस्क्यू किया

मिर्जापुर के गांव में घुसा मगरमच्छ.
मिर्जापुर के गांव में घुसा मगरमच्छ. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 3:10 PM IST

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मिर्जापुर : जिले के हलिया इलाके स्थित एक रिहायशी बस्ती में सात फीट लंबा मगरमच्छ घुस गया. शुक्रवार सुबह लोगों को इसकी जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया. ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को पकड़ा. जिसके बाद उसे मेजा ददरी बांध के गहरे जलाशय में छोड़ा गया. इस घटना से लोगों में दहशत का आलम है.

मिर्जापुर के गांव में घुसा मगरमच्छ. (Video Credit; ETV Bharat)

जिले के हलिया थाना क्षेत्र के महादेव बस्ती में करीब सात फीट लंबा मगरमच्छ देखा गया, जिसके बाद अफरातफरी मच गई. बताया जा रहा अदवा नहर से निकलकर मगरमच्छ बस्ती में घुसा होगा. भोर में कुत्तों के भौंकने पर राम अकबर मौर्य अपने घर से निकले और टॉर्च जलाई तो सामने मगरमच्छ दिखा. शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने साहस दिखाते हुए लाठी-डंडे की मदद से मगरमच्छ को सीढ़ी के नीचे बने अधूरे शौचालय में बंद कर दिया.

इधर, सूचना पर क्षेत्रीय वन अधिकारी संतोष राय, वन्यजीव रक्षक संदीप कुमार, वनकर्मी अंकुर शुक्ला, शिवम सिंह, शीतला बख्श सिंह और अनिरुद्ध श्रीवास्तव मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों के सहयोग से घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर पिकअप गाड़ी में रखकर मेजा डैम के गहरे जलाशय में ले जाकर छोड़ दिया गया.

क्षेत्रीय वन अधिकारी संतोष राय ने बताया कि एक बस्ती में मगरमच्छ घुसा था. लगभग 7 फीट का था, जिसे रेस्क्यू कर बांध में छोड़ दिया गया है. ग्रामीण से अपील है कि बारिश का मौसम है, बांधों से मगरमच्छ निकालकर गांव तक पहुंच सकते हैं, दिखने पर वन विभाग को सूचना दें मगरमच्छ के पास जाने की कोशिश न करें.

बता दें कि प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी ऐसी घटनाएं अक्सर सामने आ रही हैं. यहां की काली नदी से मगरमच्छ निकलकर बस्तियों में पहुंच रहे हैं. इसके पीछे काली नदी में प्रदूषण माना जा रहा है. जबकि दो दिन पहले ही पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र स्थित अमरिया तहसील के गांव अकबरगंज में तालाब से निकलकर करीब 12 फीट लंबा विशालकाय मगरमच्छ आबादी के नजदीक पहुंच गया था. कुछ ग्रामीणों ने सूझबूझ और साहस दिखाते हुए मगरमच्छ को रस्सियों में बांध दिया. इसके बाद वन विभाग को सूचना दी.

यह भी पढ़ें: पीलीभीत में आबादी के पास पहुंचा 12 फीट का विशालकाय मगरमच्छ, ग्रामीणों ने कर दिया ऐसा काम

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