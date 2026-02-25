ETV Bharat / state

आगरा: टेंपो, ऑटो और बाइक चालकों के खिलाफ अभियान ; 24 घंटे में रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर 7 FIR

आगरा में 24 घंटे में रॉन्ग साइड वाहन चलाने पर 7 FIR. ( ETV Bharat )

आगरा: ताजनगरी में पुलिस ने सड़क हादसे रोकने के लिए सख्त बरतना शुरू कर दिया है. जिससे आगरा में पहली बार 24 घंटे में गलत दिशा में वाहन चलाने पर सात एफआईआर दर्ज हुई है. ऐसे में जो टेंपो, ऑटो और बाइक चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 में दर्ज हुई है. उसमें दोषी पाए जाने पर छह माह की जेल और एक हजार रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है.

बता दें कि आगरा में आए दिन गलत दिशा में वाहन दौडने से हादसे हो रहे हैं. 19 फरवरी को ही ट्रांस यमुना थाना के कालिंदी विहार स्थित 100 फुटा रोड पर गलत दिशा से आए ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार जितेंद्र की दर्दनाक मौत हुई थी.

ऐसे ही अन्य हादसे में लोग चोटिल हुए हैं. जिससे ही आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए. जिस पर आगरा में पुलिस ने सोमवार रात और मंगलवार देर रात तक शहरभर में अभियान रॉन्ग साइड में वाहन चलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया. जिसमें ही ऐसे वाहन चालकों का चालान काटने के बजाय प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.

जिले में जारी रहेगा अभियान

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि जिले में अक्सर रॉन्ग साइड वाहन चलाने की वजह से हादसे होते हैं. जिसमें लोगों की जान जाती है या चोटिल होते हैं. ऐसे हादसों को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है. जिसके चलते ही अब चालान काटने की वजह ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ प्राथमिकी लिखी गई हैं. जिले में यह अभियान आगे भी जारी रहेगा.

इन थानों में लिखे गए मुकदमे