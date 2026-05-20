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कानपुर, अमरोहा और औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे में 7 की मौत, 5 घायल

कानपुर, अमरोहा और औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत. ( ETV Bharat )

वहां से बीती रात जनपद रामपुर निवासी सलमान की कार किराए पर लेकर वह बनारस जाने के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए दिल्ली जा रहे थे, जहां गजरौला थाना क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर नायरा पेट्रोल पंप के समीप तेज गति में एक अज्ञात वाहन के पीछे उनकी कार टकरा गई.

आपको बता दें कि बुधवार को जनपद की मंडी धनौरा पुलिस क्षेत्राधिकारी अंजलि कटारिया ने बताया कि पश्चिम बंगाल के जनपद मालदा निवासी मसूद, नसीमुल, हाशिम, हसनैन और छुन्नन बनारस में रहकर हाफिज की पढ़ाई कर रहे थे. तीन दिन पूर्व वह बरेली घूमने के लिए आए हुए थे.

अमरोहा जनपद क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे पर पश्चिम बंगाल एवं रामपुर निवासी वैगन आर कार में सवार होकर दिल्ली जा रहे हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि दो लोग घायल हो गए. फिलहाल मृतकों के शव पोस्टमार्टम को भेज दिए और घायलों का उपचार कराया जा रहा है.

अमरोहा में बरेली से दिल्ली जा रहे कार सवार 4 लोगों की मौत

घाटमपुर थानाप्रभारी मनोज सिंह भदौरिया ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है, और घटना की जानकारी परिजनों को दे दी है. परिजनों से तहरीर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

यह हादसा देर रात सुनसान जगह पर होने के कारण रात में किसी को इसकी भनक नहीं लगी. दोनों दोस्तों के शव रात भर सड़क के किनारे ही पड़े रहे. अगली सुबह जब वहां से गुजरने वाले राहगीरों ने उन्हें देखा, तब जाकर पुलिस को घटना की जानकारी दी गई.

हादसे में जान गंवाने वाले युवकों की पहचान 24 वर्षीय सुमित और उसके दोस्त हिमांशु सोनकर के रूप में हुई है. दोनों फतेहपुर जिले के कलाना गांव के रहने वाले थे. परिजनों ने पुलिस को बताया कि सुमित देर रात अपनी बहन प्रियंका को दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठाने के लिए कानपुर रेलवे स्टेशन गया था. स्टेशन से घर लौटते समय उसका दोस्त हिमांशु भी उसके साथ बाइक पर सवार था, तभी घाटमपुर के पास वे इस हादसे का शिकार हो गए.

कानपुर के घाटमपुर में सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत. (ईटीवी भारत)

कानपुर के घाटमपुर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा मंगलवार देर रात परास मोड़ के पास तब हुआ, जब एक अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी और उन्हें कुचलता हुआ फरार हो गया. राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

कानपुर / अमरोहा / औरैया: कानपुर, अमरोहा और औरैया में हुए भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 5 घायल हो गए.

इस हादसे में घटना स्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि उपचार के दौरान एक घायल ने दम तोड़ दिया. वहीं दो घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया. और मृतकों एवं घायलों के परिजनों को सूचना दी गई है.

उन्होंने बताया कि मृतकों में मालदा पश्चिम बंगाल निवासी मसूद, नसीमुल एवं हाशिम तथा जिला रामपुर निवासी सलमान कार चालक की मौत हो गई है, जबकि हसनैन और छुन्नन पश्चिम बंगाल निवासी दोनों लोग हादसे में घायल हुए हैं, जहां से पंचायत नामा भरने के बाद मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए जनपद के मोर्चरी हाउस को भिजवा दिए.

सोओ अंजलि कटारिया ने बताया है कि क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में ले लिया गया है और मृतकों और घायलों के परिजनों के पहुंचने के बाद उनसे जानकारी हासिल की जाएगी. उसके बाद ही मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. फिलहाल स्थिति सामान्य है.

औरैया में दर्दनाक सड़क हादसा, महिला की मौत, तीन घायल

औरैया के दिबियापुर थाना क्षेत्र के कंचौसी मोड़ पर लगभग 11 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया और बोलेरो वाहन में तोड़फोड़ कर दी.

औरैया हादसे में महिला की मौत, तीन घायल. (ईटीवी भारत)

सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया.

जानकारी के अनुसार पीपरपुर गांव निवासी 50 वर्षीय माया देवी अपने बेटे अनिल, भतीजे सत्यम और पड़ोसी विकास के साथ बाइक से कंचौसी मोड़ स्थित एक डॉक्टर के पास इलाज कराने जा रही थीं. बाइक अनिल चला रहा था और एक ही बाइक पर चार लोग सवार थे.

बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी बाइक कंचौसी मोड़ के पास पहुंची, तभी उत्तर प्रदेश सरकार लिखी एक तेज रफ्तार बोलेरो ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार चारों लोग सड़क पर दूर जा गिरे.

हादसे में माया देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनिल, सत्यम और विकास गंभीर रूप से घायल हो गए.

स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत मेडिकल कॉलेज चिचौली में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. हादसे के बाद बोलेरो चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया.

घटना से नाराज ग्रामीणों ने बोलेरो में तोड़फोड़ कर दी और औरैया-दिबियापुर मार्ग पर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया.

सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पंकज मिश्रा और एसडीएम सदर अजय आनंद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया.

प्रशासन की ओर से मुआवजा दिलाने और आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण शांत हुए और जाम खोल दिया. पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं फरार बोलेरो चालक की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस का कहना है कि वाहन को कब्जे में लेकर मामले की जांच की जा रही है.