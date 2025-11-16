ETV Bharat / state

झाड़ियों में रोती मिली 7 दिन की बच्ची, पास में बैग में रखे थे कपड़े...

चित्तौड़गढ़: जिले के पारसोली थाना क्षेत्र के काटूंदा में रविवार को झाड़ियों में 7 दिन की नवजात बालिका रोते हुए मिली. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे चिकित्सालय पहुंचाया. बालिका पूरी तरह स्वस्थ है. उसे चित्तौड़गढ़ मुख्यालय रेफर किया गया है. पुलिस उसकी मां की तलाश में जुट गई है. बालिका का सुरक्षित परित्याग किया गया, लेकिन पुलिस का मानना है कि पति-पत्नी में कोई विवाद हुआ होगा और बाद में कोई बालिका को यहां छोड़ा गया होगा.

पारसोली थानाधिकारी शिवराज सिंह ने बताया कि बेगूं क्षेत्र के काटूंदा में आंगनबाड़ी भवन के पास नवजात बालिका मिली थी. दो महिलाएं सुबह आंगनबाड़ी भवन के पास से गुजर रही थीं तो उन्होंने बालिका को रोते देखा. बालिका दरी पर सुलाई गई थी और कपड़े भी पहने हुए थे. इसके पास रखे बैग में कपड़े मिले हैं. बालिका मिलने की सूचना गांव में फैली तो बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए. लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पारसोली थाने से जाप्ता पहुंचा. बालिका को काटूंदा चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य की जांच की.