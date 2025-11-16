ETV Bharat / state

झाड़ियों में रोती मिली 7 दिन की बच्ची, पास में बैग में रखे थे कपड़े...

पुलिस का मानना है कि पति-पत्नी में विवाद के बाद कोई बालिका को यहां छोड़ा गया होगा...

Parsoli Police Station, Chittorgarh
पारसोली पुलिस थाना, चित्तौड़गढ़ (ETV Bharat File Photo)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 3:29 PM IST

2 Min Read
चित्तौड़गढ़: जिले के पारसोली थाना क्षेत्र के काटूंदा में रविवार को झाड़ियों में 7 दिन की नवजात बालिका रोते हुए मिली. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे चिकित्सालय पहुंचाया. बालिका पूरी तरह स्वस्थ है. उसे चित्तौड़गढ़ मुख्यालय रेफर किया गया है. पुलिस उसकी मां की तलाश में जुट गई है. बालिका का सुरक्षित परित्याग किया गया, लेकिन पुलिस का मानना है कि पति-पत्नी में कोई विवाद हुआ होगा और बाद में कोई बालिका को यहां छोड़ा गया होगा.

पारसोली थानाधिकारी शिवराज सिंह ने बताया कि बेगूं क्षेत्र के काटूंदा में आंगनबाड़ी भवन के पास नवजात बालिका मिली थी. दो महिलाएं सुबह आंगनबाड़ी भवन के पास से गुजर रही थीं तो उन्होंने बालिका को रोते देखा. बालिका दरी पर सुलाई गई थी और कपड़े भी पहने हुए थे. इसके पास रखे बैग में कपड़े मिले हैं. बालिका मिलने की सूचना गांव में फैली तो बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए. लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पारसोली थाने से जाप्ता पहुंचा. बालिका को काटूंदा चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने स्वास्थ्य की जांच की.

मां के खिलाफ केस दर्ज: पारसोली थानाधिकारी ने बताया कि बालिका का जन्म 7 दिन पहले हुआ है. वह पूरी तरह स्वस्थ है. बच्ची को यहां छोड़ने वाली अज्ञात माता के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. माता की तलाश है. बालिका को फिलहाल चित्तौड़गढ़ मुख्यालय की एनआईसीयू में रेफर किया है. बाल कल्याण समिति को इसकी सूचना दे दी है.

