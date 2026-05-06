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रायबरेली में शातिर लुटेरे गैंग के 7 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे, मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, तीन के पैर में लगी गोली

रायबरेली में लूट के वांछित 7 अपराधी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

7 अपराधी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार
7 अपराधी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 6, 2026 at 1:20 PM IST

2 Min Read
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रायबरेली: जिले में अलग-अलग स्थानों पर पुलिस और बदमाशों की बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें तीन बदमाशों के पैर में गोली लगी है. पुलिस ने तीनों घायलों के साथ कुल 7 बदमाश को गिरफ्तार किया हैं. बताया जा रहा है कि एक दिन पहले सभी बदमाशों ने जल जीवन मिशन के गोदाम से लूट की वारदात को अंजाम दिया था. फिलहाल घायल बदमाशों को इलाज अस्पताल में चल रहा है.

एडिशनल एसपी आलोक सिंह ने बताया कि थाना डीह और थाना भदोखर पुलिस ने बुधवार की सुबह लूट के 7 आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया है. पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्तगण के कब्जे से 3 अदद अवैध तमंचा. 315 बोर, 2 अदद जिन्दा कारतूस, 3 अदद खोखा कारतूस. 315 बोर बरामद किया गया है. इनके पास से कुल 10 अदद बोरा टोंटी पीतल लूट की तथा 1 अदद चार पहिया वाहन UP33S7253 व 1 अदद ई-रिक्शा UP33CT6810 घटना में प्रयुक्त भी बरामद की गई है.

आलोक सिंह, एएसपी (Video Credit: ETV Bharat)


डीह थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में पकड़े गए अभियुक्तों में अक्षत मिश्रा (19) पुत्र अखिलेश मिश्रा निवासी पूर्व नयन थाना डीह जनपद रायबरेली (दाहिने पैर में गोली लगी), मोहित आर्या (19) पुत्र मजे कुमार निवासी मोहल्ला गौड़ा थाना डीह जनपद रायबरेली (बांए पैर में गोली लगी) है. वहीं संतोष निर्मल(21) पुत्र राधेश्याम निवासी पुरे धनऊ मजरे खैतोंधन थाना डीह जनपद रायबरेली, अभिषेक निर्मल (20) पुत्र मनीलाल निवासी पुरे धनऊ मजरे खैतोंधन थाना डीह जनपद रायबरेली व अरविंद प्रजापति (21) पुत्र सालिक राम निवासी बोहरईया थाना डीह जनपद रायबरेली गिरफ्तार हुए हैं.

थाना भदोखर में प्रयागराज साहू (27) पुत्र सत्यनरायण निवासी सराय मानिक थाना डीह जनपद रायबरेली (दाहिने पैर में गोली लगी है. वहीं सूरज (22) पुत्र द्वारका प्रसाद निवासी कस्बा डीह थाना डीह जनपद रायबरेली थाना भदोखर क्षेत्रांतर्गत हुई मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए हैं.

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