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रायबरेली में शातिर लुटेरे गैंग के 7 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे, मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, तीन के पैर में लगी गोली

7 अपराधी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार ( Photo Credit: ETV Bharat )