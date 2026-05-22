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होटल पर दबिश: 'विनोद पथैना गैंग' लीडर सहित 7 बदमाश गिरफ्तार, बुलेटप्रूफ जैकेट और हथियार बरामद

पुलिस गिरफ्त में गैंग लीडर ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: शहर में किसी बड़ी आपराधिक वारदात की तैयारी कर रही कुख्यात विनोद पथैना गैंग को मथुरा गेट थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में दबोच लिया. पुलिस ने गैंग लीडर विनोद पथैना सहित उसके 7 साथियों को सारस चौराहे स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, देसी कट्टे, कारतूस, तलवार और बुलेटप्रूफ जैकेट बरामद हुई है. पुलिस को मौके से जमीन विवाद से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे जमीन कब्जाने या किसी बड़ी वारदात की आशंका जताई जा रही है. अपराधियों को न्यायालय ने तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. दबिश में पकड़े आरोपी: मथुरा गेट थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि डीएसटी टीम की सूचना पर यह कार्रवाई की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी विनोद पथैना अपने साथियों के साथ एक होटल में ठहरा हुआ है और किसी आपराधिक घटना की साजिश रच रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने होटल पर दबिश दी. कार्रवाई के दौरान गैंग लीडर विनोद पथैना को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 12 कारतूस, तलवार, होल्स्टर और बुलेटप्रूफ जैकेट बरामद की गई. पुलिस का मानना है कि बुलेटप्रूफ जैकेट का इस्तेमाल पुलिस कार्रवाई के दौरान खुद को बचाने या फायरिंग की स्थिति में सुरक्षा के लिए किया जाना था. पढ़ें: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे पर पकड़ी डीजल चोरी गैंग, ट्रक चालकों के सो जाने पर करते वारदात, तीन गिरफ्तार