होटल पर दबिश: 'विनोद पथैना गैंग' लीडर सहित 7 बदमाश गिरफ्तार, बुलेटप्रूफ जैकेट और हथियार बरामद
पुलिस के अनुसार होटल मालिक भी विनोद पथैना गैंग से जुड़ा रहा है.
Published : May 22, 2026 at 8:27 PM IST
भरतपुर: शहर में किसी बड़ी आपराधिक वारदात की तैयारी कर रही कुख्यात विनोद पथैना गैंग को मथुरा गेट थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में दबोच लिया. पुलिस ने गैंग लीडर विनोद पथैना सहित उसके 7 साथियों को सारस चौराहे स्थित एक होटल से गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से पिस्टल, देसी कट्टे, कारतूस, तलवार और बुलेटप्रूफ जैकेट बरामद हुई है. पुलिस को मौके से जमीन विवाद से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, जिससे जमीन कब्जाने या किसी बड़ी वारदात की आशंका जताई जा रही है. अपराधियों को न्यायालय ने तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया.
दबिश में पकड़े आरोपी: मथुरा गेट थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि डीएसटी टीम की सूचना पर यह कार्रवाई की गई. पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात अपराधी विनोद पथैना अपने साथियों के साथ एक होटल में ठहरा हुआ है और किसी आपराधिक घटना की साजिश रच रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने होटल पर दबिश दी. कार्रवाई के दौरान गैंग लीडर विनोद पथैना को गिरफ्तार कर लिया गया. उसके पास से एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 12 कारतूस, तलवार, होल्स्टर और बुलेटप्रूफ जैकेट बरामद की गई. पुलिस का मानना है कि बुलेटप्रूफ जैकेट का इस्तेमाल पुलिस कार्रवाई के दौरान खुद को बचाने या फायरिंग की स्थिति में सुरक्षा के लिए किया जाना था.
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होटल मालिक का भी गैंग से जुड़ाव: पुलिस ने मौके से केशव नाम के आरोपी को भी गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से एक देसी कट्टा और कारतूस मिला. इसके अलावा घनश्याम, गंगासहाय, जितेंद्र, अशोक और हकीम को भी हिरासत में लिया गया है. पुलिस के अनुसार सभी आरोपी विनोद पथैना गैंग के सक्रिय सदस्य हैं और कई आपराधिक मामलों में संलिप्त रहे हैं. जांच में सामने आया कि जिस होटल में आरोपी ठहरे हुए थे, उसका मालिक जगदीश पहले से ही गैंग से जुड़ा रहा है. पुलिस का कहना है कि होटल मालिक अपराधियों को संरक्षण दे रहा था और वह खुद भी गैंग की गतिविधियों में शामिल है. हालांकि पुलिस दबिश के दौरान वह मौके से फरार मिला. उसकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है.
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जमीन विवाद से जुड़े दस्तावेज मिले: पुलिस को होटल से जमीन विवाद से संबंधित कई दस्तावेज भी मिले हैं. इससे आशंका जताई जा रही है कि गैंग किसी जमीन पर कब्जे या उससे जुड़े विवाद को लेकर बड़ी वारदात की योजना बना रही थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी किस वारदात को अंजाम देने वाले थे और उनके पास इतने हथियार कहां से आए. थाना प्रभारी हरलाल ने बताया कि आरोपियों से हथियारों की सप्लाई, गैंग के नेटवर्क और आगे की योजना को लेकर पूछताछ की जा रही है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 25 मई तक तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है.