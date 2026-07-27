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भिलाई स्टील प्लांट से स्क्रैप चोरी केस, CISF के 7 जवान निलंबित

पुलिस पहले ही बीएसपी के महाप्रबंधक (जीएम) समेत 16 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

Bhilai Steel Plant scrap theft case
CISF के 7 जवान निलंबित (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 27, 2026 at 9:05 PM IST

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भिलाई: भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) में करोड़ों के स्क्रैप चोरी केस में अब सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ी कार्रवाई हुई है.मामले में गंभीर लापरवाही सामने आने के बाद सीआईएसएफ (Central Industrial Security Force) के 7 जवानों को निलंबित कर दिया गया है.

सीआईएसएफ के सात जवान दोषी

ये बड़ी कार्रवाई शुरुआती जांच में सुरक्षा में चूक पाए जाने के बाद की गई है. जानकारी के मुताबिक, फ्लू डस्ट के परिवहन की आड़ में कीमती स्टील, लौह स्क्रैप और ऑस्ट्रेलियन कोक को संयंत्र से बाहर भेजा जा रहा था. आरोप है कि यह संगठित रैकेट लंबे समय से सक्रिय था और सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाकर करोड़ों के सरकारी संसाधनों की चोरी की जा रही थी. इस पूरे मामले की जांच में अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं. पुलिस पहले ही बीएसपी के महाप्रबंधक (जीएम) समेत 16 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.

250 टन लौह स्क्रैप किया जा चुका है जब्त

जांच के दौरान करीब 250 टन लौह स्क्रैप भी जब्त किया गया था, जिसकी कीमत करोड़ों में आंकी गई है. इसके अलावा आरोपियों की करोड़ों रुपये की संपत्ति भी जब्त की जा चुकी है. जांच एजेंसियां अब इस बात की भी पड़ताल कर रही हैं कि चोरी के इस नेटवर्क में और कौन-कौन लोग शामिल थे तथा सुरक्षा व्यवस्था में चूक जानबूझकर की गई या लापरवाही के कारण हुई.

बड़ी कार्रवाई से मचा हड़कंप

सीआईएसएफ के जवानों के निलंबन को इसी दिशा में बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच लगातार जारी है और जैसे-जैसे नए तथ्य सामने आएंगे, वैसे-वैसे अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी. भिलाई स्टील प्लांट में हुए इस करोड़ों के स्क्रैप चोरी केस ने संयंत्र की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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