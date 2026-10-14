रतनजोत के बीज खाने से 7 बच्चे बीमार, स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप
सभी बच्चों का इलाज पखांजूर के अस्पताल में चल रहा है. बच्चों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. सुशील सलाम की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 7:27 AM IST
कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र के माटोली गांव स्थित प्राथमिक शाला में रतनजोत के बीज खाने से सात बच्चे बीमार हो गए. बताया जा रहा है कि बच्चों ने स्कूल समय के दौरान रतनजोत के बीज खा लिए थे. घर पहुंचने के बाद एक-एक कर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी.
पखांजूर अस्पताल में बच्चों का इलाज
घर में बच्चों को बार बार उलटी करता देख परिजन घबरा गए और बच्चों को लेकर तुरंत पखांजूर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सभी सात बच्चों का इलाज जारी है.
स्कूल प्रबंधन पर आरोप
घटना के बाद से परिजनों और ग्रामीणों में नाराजगी है. ग्रामीणों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी रतनजोत के बीज खाने से बच्चे बीमार हो चुके हैं. इसके बावजूद बच्चों की सुरक्षा को लेकर जरूरी सतर्कता नहीं बरती गई.
ग्राम पंचायत की सरपंच सुखबत्ती मरकाम सहित ग्रामीणों ने मामले में जिम्मेदारी तय करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने बताया कि स्कूल के समय में टीचर पर बच्चों की देखरेख की जिम्मेदारी होती है, लेकिन स्कूल के दौरान ही बच्चों ने रतनजोत के बीच और बीमार हुए.
|मटोली पंचायत के बच्चे हैं. स्कूल से आने के बाद घर में आकर बच्चे उलटी करने लगे. कुछ बच्चों की तबीयत स्कूल में ही खराब हुई, लेकिन किसी ने कोई जानकारी नहीं दी. स्कूल की लापरवाही है- सुखबत्ती मरकाम, सरपंच
|स्कूल में रतनजोत का बीज बच्चा खा लिया था. उसके बाद तबीयत खराब हो गई. बच्चा अभी ठीक है. स्कूल में टीचर लोगों को बच्चों को देखना चाहिए था- राम कुमार, पालक
फिलहाल डॉक्टर और स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई बयान नहीं आया है. सभी सात बच्चों का पखांजूर सिविल अस्पताल में उपचार जारी है.
स्कूल में टीचर नहीं होने का भी लगाया आरोप
सरपंच ने ये भी आरोप लगाया कि स्कूल में पिछले तीन चार महीनों से स्कूल में पढ़ाने के लिए कोई टीचर ही नहीं था. कोई आता भी है तो मेडिकल लगाकर छुट्टी पर चले जाते हैं. एक दिन पहले ही एक टीचर आए.
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