ETV Bharat / state

रतनजोत के बीज खाने से 7 बच्चे बीमार, स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप

कांकेर बच्चे बीमार ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कांकेर: उत्तर बस्तर कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र के माटोली गांव स्थित प्राथमिक शाला में रतनजोत के बीज खाने से सात बच्चे बीमार हो गए. बताया जा रहा है कि बच्चों ने स्कूल समय के दौरान रतनजोत के बीज खा लिए थे. घर पहुंचने के बाद एक-एक कर उनकी तबीयत बिगड़ने लगी.

पखांजूर अस्पताल में बच्चों का इलाज घर में बच्चों को बार बार उलटी करता देख परिजन घबरा गए और बच्चों को लेकर तुरंत पखांजूर सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सभी सात बच्चों का इलाज जारी है.