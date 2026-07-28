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Explainer - स्प्रिचुअल हीलिंग...7 चक्र : आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रों पर मेडिकल साइंस का तर्क, जानें Nerve Plexus से संबंध

चक्रों का शरीर के अंगों से संबंध : योग और स्प्रिचुअल हीलिंग में सातों चक्रों को शरीर के अलग-अलग अंगों और कार्यों से जोड़ा गया है. डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि रूट चक्र से लेकर क्रॉउन चक्र तक रीढ़ की हड्डी, किडनी, हार्ट, लीवर, फेफड़े, थायराइड, पिट्यूटरी ग्रंथि, मस्तिष्क, आंख, कान और नर्वस सिस्टम से संबंधित माना जाता है. हालांकि, मेडिकल साइंस इन अंगों का उपचार उनकी ऑर्गेनिक, हार्मोनल और शारीरिक संरचना के आधार पर ही करता है.

मेडिकल साइंस 'चक्र' नहीं, Nerve Plexus को मानता है : डॉ. हर्षवर्धन स्पष्ट करते हैं कि मेडिकल साइंस में 'चक्र' नाम की कोई एनाटॉमिकल संरचना नहीं पढ़ाई जाती. चिकित्सा विज्ञान शरीर में Nerve Plexus यानी नसों के बड़े नेटवर्क को स्वीकार करता है. ब्रेन शरीर का सबसे बड़ा कंट्रोल सेंटर है. यहीं से निकलने वाले न्यूरॉन्स और नसें पूरे शरीर तक संदेश पहुंचाती हैं. योग दर्शन जिन स्थानों पर चक्रों का उल्लेख करता है, वे काफी हद तक शरीर के प्रमुख नर्व प्लेक्सस के आसपास पाए जाते हैं. हालांकि, मेडिकल साइंस इन्हें केवल नर्व नेटवर्क मानता है, जबकि योग इन्हें ऊर्जा केंद्र के रूप में देखता है.

उन्होंने बताया कि शरीर का प्रत्येक अंग अलग-अलग कार्य करता है, लेकिन सभी अंग एक-दूसरे से जुड़े हैं. इस समन्वय के लिए पूरे शरीर में ऊर्जा प्रवाह के कॉन्सेप्ट को योग और स्प्रिचुअल हीलिंग में महत्वपूर्ण माना जाता है. जैसे अत्यधिक गर्मी या ठंड शरीर की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है, उसी तरह मानसिक और आंतरिक ऊर्जा का स्तर भी व्यक्ति की कार्यक्षमता और स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है.

पंचतत्व, शरीर और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा का संबंध : डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि भारतीय दर्शन के अनुसार मानव शरीर पंचतत्वों से बना है और यही पंचतत्व पूरे ब्रह्मांड में भी मौजूद हैं. उनके अनुसार शरीर और यूनिवर्स के बीच ऊर्जा का निरंतर आदान-प्रदान होता रहता है. प्रत्येक व्यक्ति की ऊर्जा ग्रहण करने और उसे संतुलित रखने की क्षमता अलग होती है. जिन लोगों की 'एनर्जी रिसीविंग (Energy receiving)' क्षमता बेहतर होती है, उनमें स्वयं को हील करने की क्षमता भी अधिक देखी जा सकती है.

न पूरी तरह 'हां' और न ही पूरी तरह 'नहीं' : ईटीवी भारत इस सवाल का जवाब ढूंढने प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉ. लीनेश्वर हर्षवर्धन के पास पहुंचा. मेडिकल साइंस में 'चक्र' शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन शरीर में मौजूद कुछ नर्व नेटवर्क और हार्मोन ग्रंथियों का स्थान योग में बताए गए चक्रों के करीब जरूर माना जाता है. हालांकि, इसे वैज्ञानिक रूप से चक्रों का प्रमाण नहीं माना जाता.

जयपुर : आज सोशल मीडिया से लेकर बड़े-बड़े वेलनेस सेंटर तक 'चक्र बैलेंसिंग', 'एनर्जी हीलिंग' और 'चक्र एक्टिवेशन' जैसे शब्द आम हो चुके हैं. दावा किया जाता है कि शरीर के सात चक्र संतुलित हो जाएं तो न केवल मानसिक तनाव कम होता है बल्कि कई शारीरिक समस्याओं में भी सुधार महसूस हो सकता है. दूसरी ओर आधुनिक मेडिकल साइंस शरीर को नसों, हार्मोन, अंगों और बायोलॉजिकल प्रोसेस के आधार पर समझता है. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मेडिकल साइंस भी इन सात चक्रों को स्वीकार करता है या ये केवल आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट है?

संबंधित अंग: प्रजनन अंग, मूत्राशय, किडनी और गर्भाशय.

प्रजनन अंग, मूत्राशय, किडनी और गर्भाशय. बीमारियां: हार्मोनल असंतुलन, पीरियड्स की समस्याएं, किडनी या मूत्र मार्ग के रोग.

3. मणिपुर चक्र (Solar Plexus Chakra):

संबंधित अंग: पाचन तंत्र, पेट, लिवर, अग्न्याशय (पैंक्रियाज) और छोटी आंत.

पाचन तंत्र, पेट, लिवर, अग्न्याशय (पैंक्रियाज) और छोटी आंत. बीमारियां: डायबिटीज, बदहजमी, लिवर से जुड़ी बीमारी और एसिडिटी.

4. अनाहत चक्र (Heart Chakra):

संबंधित अंग: हृदय, फेफड़े, छाती और सर्कुलेटरी सिस्टम.

हृदय, फेफड़े, छाती और सर्कुलेटरी सिस्टम. बीमारियां: दिल की धड़कन का असंतुलन, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर और फेफड़ों के संक्रमण.

5. विशुद्ध चक्र (Throat Chakra):

संबंधित अंग: गला, थायराइड ग्रंथि, वोकल कॉर्ड और गर्दन.

गला, थायराइड ग्रंथि, वोकल कॉर्ड और गर्दन. बीमारियां: थायराइड, गले में खराश, टॉन्सिल और आवाज से जुड़ी समस्याएं.

6. आज्ञा चक्र (Third Eye Chakra):

संबंधित अंग: आंखें, मस्तिष्क, पिट्यूटरी ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम).

आंखें, मस्तिष्क, पिट्यूटरी ग्रंथि और तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम). बीमारियां: सिरदर्द, माइग्रेन, आंखों की कमजोरी और मानसिक तनाव.

7. सहस्रार चक्र (Crown Chakra):

संबंधित अंग: पूरा मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम.

पूरा मस्तिष्क और नर्वस सिस्टम. बीमारियां: अत्यधिक मानसिक थकान, अनिद्रा (इनसोमनिया) और डिप्रेशन.

स्थिति बेहतर और रिकवरी तेज हो सकती है : चक्र एक्टिवेशन से बीमारी ठीक हो सकती है? इस सवाल के जवाब में डॉ. लीनेश्वर हर्षवर्धन ने बताया कि कुछ मरीजों में यदि मेडिकल उपचार के साथ योग, ध्यान और चक्र आधारित स्प्रिचुअल हीलिंग जैसी तकनीकों का अभ्यास कराया जाए तो मानसिक स्थिति बेहतर हो सकती है और रिकवरी तेज महसूस हो सकती है. उन्होंने कहा कि चक्रों का कॉन्सेप्ट मुख्य रूप से हीलिंग पावर बढ़ाने और मानसिक संतुलन बनाने से जुड़ा माना जाता है, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मेडिकल साइंस Evidence Based Medicine पर आधारित है.

विभिन्न चक्रों से जुड़े अंग और बीमारियां (ETV BHarat GFX)

किसी भी बीमारी के उपचार को स्वीकार करने से पहले हजारों मरीजों पर अध्ययन किए जाते हैं. बीमारी की पहचान, दवा की प्रभावशीलता और उपचार की प्रक्रिया सभी वैज्ञानिक शोध के आधार पर तय होती हैं. उन्होंने बताया कि चक्रों पर दुनिया भर में कई अध्ययन और पुस्तकें उपलब्ध हैं, लेकिन अभी तक ऐसा निर्णायक साइंटिफिक एविडेंस उपलब्ध नहीं है, जिससे ये कहा जा सके कि केवल चक्र सक्रिय करके किसी बीमारी का उपचार किया जा सकता है.

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मेडिकल साइंस के नजरिए में एनर्जी क्या है : डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि शरीर में दो तरह की ऊर्जा के कॉन्सेप्ट है. पहली फिजिकल एनर्जी, जो भोजन से मिलती है और शरीर को चलाने, काम करने और दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक होती है. दूसरी स्प्रिचुअल एनर्जी, जिसे आध्यात्मिक चेतना और मानसिक स्तर से जोड़कर देखा जाता है. उनका मानना है कि जब व्यक्ति का मानसिक स्तर बेहतर होता है तो उसके विचार अधिक सकारात्मक होते हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटी बेहतर होती है और तनाव कम महसूस होता है. हालांकि, मेडिकल साइंस के पास फिलहाल ऐसा कोई उपकरण उपलब्ध नहीं है, जो इस आध्यात्मिक ऊर्जा या चक्रों की ऊर्जा को सीधे माप सके.

स्पिरिचुअल हीलिंग में बताए गए सात चक्र (ETV Bharat Jaipur)

चक्रों की सर्जरी में कोई भूमिका है? : डॉ. हर्षवर्धन के अनुसार सर्जिकल उपचार में चक्रों की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं होती. कुछ बीमारियों में विशेष नसों की सर्जरी की जाती है, लेकिन पूरे Nerve Plexus को हटाया नहीं जाता. मेडिकल साइंस नसों की संरचना और कार्य को समझता है, जबकि चक्रों का कॉन्सेप्ट स्पिरिचुअल हीलिंग के दायरे में आता है. नेचुरोपैथी चिकित्सक और योग विशेषज्ञ डॉ. अंचल उप्पल के अनुसार सात चक्रों की तुलना अक्सर शरीर के प्रमुख Nerve Plexus से की जाती है.

सात चक्र को एक्सप्लेन करते डॉ. लीनेश्वर हर्षवर्धन (ETV Bharat Jaipur)

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नेचुरोपैथी चिकित्सक से जानिए उनकी राय : उन्होंने बताया कि योग में 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक. इन 7 चक्रों को सूक्षम शरीर के ऊर्जा केंद्र (एनर्जी बंडल्स) कहते हैं. योग विज्ञान के हिसाब से 7 चक्र हैं. अब प्रश्न है कि क्या मेडिकल सायंस भी इसे मानता है? मेडिकल साइंस एंडोक्राइन ग्लैंड्स मानता है. हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन सीक्रेट होते हैं, उनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहा जाता है. जैसे थायराइड, पेंक्रियाज (जो इंसुलिन सिक्रेट करता है), इससे हमारी पूरी बॉडी की केमेस्ट्री डिजाइन होती है. मॉडर्न मेडिकल साइंस इन चक्रों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स के रूप में मानता है और योगिक साइंस 7 चक्रों के रूप में मानता है. इसका कनेक्शन हमारे इमोशन्स, स्ट्रेस, स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा हुआ है.

मेडिटेशन सेशन लेती गर्भवती महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

शास्त्र में उल्लेखित : ऐसे में इनसे सम्बंधित यदि स्त्राव संतुलित तरीके से रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं और यदि असंतुलित होते हैं तो विभिन्न प्रकार के रोग शरीर के अंदर आते हैं. उनका मानना है कि विज्ञान की उपज अध्यात्म से हुई है. आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा होती है. ऑपरेशन सिस्टम जितने भी बने हैं एलोपैथी के अंदर वो सब शल्य चिकित्सा से उत्पन्न हुए हैं. ऐसा नहीं है कि रोग पहले नहीं होते थे. 5000 साल पुराना आयुर्वेद और योग का विज्ञान है. उस समय भी सब रोग थे और उनका इलाज उपलब्ध था. ये सब शास्त्र में उल्लेखित है.

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उन्होंने बताया कि उदाहरण के तौर पर मणिपुर चक्र को Solar Plexus, अनाहत चक्र को Cardiac Plexus और स्वाधिष्ठान चक्र को Sacral Plexus के आसपास माना जाता है. इंटीग्रेटिव मेडिसिन में चक्रों को कुछ प्रमुख हार्मोन ग्रंथियों से भी जोड़ा जाता है. विशुद्ध चक्र को थायराइड, आज्ञा चक्र को पिट्यूटरी और सहस्रार चक्र को पीनियल ग्रंथि से संबंधित माना जाता है, लेकिन मेडिकल साइंस इन ग्रंथियों (Glands) का अध्ययन और उपचार पूरी तरह हार्मोन, कोशिकाओं और बायोलॉजिकल प्रोसेस के आधार पर ही करता है, जबकि स्पिरिचुअल हीलिंग या नेचुरोपैथी में सात चक्र के एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट है.

योग करती महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

योग और ध्यान के वैज्ञानिक फायदे : इस विषय पर साइंटिफिक रिसर्च अपेक्षाकृत ज्यादा स्पष्ट हैं. कई अध्ययनों में पाया गया है कि नियमित योग, ध्यान और प्राणायाम से तनाव कम करने, चिंता घटाने, नींद सुधारने, रक्तचाप नियंत्रित रखने और जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है. इसी वजह से कई डॉक्टर्स इन्हें Complementary Therapy यानी पूरक चिकित्सा के रूप में अपनाने की सलाह देते हैं, लेकिन गंभीर संक्रमण, कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक या अन्य गंभीर बीमारियों में इन्हें साइंटिफिक मेडिसिन का विकल्प नहीं माना जाता.

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विदेशों में भी हो रहा है शोध : विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में दवा, सर्जरी या अन्य प्रमाणित चिकित्सा पद्धति ही प्राथमिक उपचार है. हालांकि, डॉ अंचल उप्पल ने कहा कि आज भले ही मेडिकल साइंस में सर्जरी हो रही है, लेकिन 5000 वर्ष पूर्व की आयुर्वेद शल्य चिकित्सा के साक्ष्य मौजूद हैं. वहीं, डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि अमेरिका, जापान और कुछ यूरोपीय देशों में क्वांटम हीलिंग, माइंड-बॉडी मेडिसिन और एनर्जी हीलिंग जैसे विषयों पर शोध जारी है. इन स्टडीज का उद्देश्य ये समझना है कि मानसिक स्थिति, ध्यान और शरीर की हीलिंग क्षमता के बीच किस प्रकार का संबंध हो सकता है. हालांकि, इन क्षेत्रों में अभी भी ब्रॉड साइंटिफिक कंसेंसस नहीं है और कई दावे रिसर्च के स्तर पर ही हैं.

विशेषज्ञों की राय बताती है कि स्प्रिचुअल हीलिंग और मेडिकल साइंस का अंतिम उद्देश्य स्वास्थ्य ही है, लेकिन दोनों की कार्यप्रणाली अलग है. योग और अध्यात्म शरीर को ऊर्जा, चेतना और मानसिक संतुलन के दृष्टिकोण से देखते हैं, जबकि मेडिकल साइंस मॉडल स्ट्रक्चर, कोशिकाओं, नसों और बायोलॉजिकल प्रोसेस को साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर समझता है. इसी कारण डॉक्टर्स सलाह देते हैं कि योग, ध्यान और मेडिटेशन को स्वस्थ जीवनशैली का हिस्सा बनाया जा सकता है और मेंटल हेल्थ के लिए इनका लाभ लिया जा सकता है, लेकिन किसी भी बीमारी के इलाज के लिए मेडिकल एडवाइस, जांच और एविडेंस-बेस्ड मेडिसिन को प्राथमिकता देना आवश्यक है.