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दुर्गा सप्तमी पर भिवानी के अंचल अस्पताल में 7 बेटियों का जन्म, हर्षोल्लास के साथ दिखा उत्सव जैसा माहौल

भिवानी में दुर्गा सप्तमी पर अंचल अस्पताल में 7 बेटियों के जन्म पर विशेष उत्सव का आयोजन किया गया है.

CELEBRATIONS ON BIRTH OF DAUGHTERS
भिवानी के अंचल अस्पताल में 7 बेटियों का जन्म (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 25, 2026 at 7:56 PM IST

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भिवानी: धर्म-कर्म की नगरी छोटी काशी भिवानी में दुर्गा सप्तमी के पावन अवसर पर दिनोद गेट स्थित अंचल अस्पताल में एक अनूठा संयोग देखने को मिला, जहां नवदुर्गा स्वरूप सात बेटियों ने जन्म लिया. इस खास मौके पर अस्पताल प्रशासन द्वारा सभी नवजात बेटियों और उनकी माताओं का विधिवत सम्मान किया गया, जिससे पूरे वातावरण में उत्सव का माहौल बन गया.

अनन्या शगुन योजना से बेटियों को 1100 रुपये का शगुन: अस्पताल में वर्ष 2012-13 से संचालित अनन्या शगुन योजना के तहत इन बेटियों को 1100 रुपये शगुन राशि, तुलसी का पौधा, मिठाई, झूला और माता की लाल चुनरी भेंट कर सम्मानित किया गया. इस पहल का उद्देश्य समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक सोच को बढ़ावा देना और उनके जन्म को उत्सव के रूप में मनाना है. कार्यक्रम में गीता कुंज भिवानी से पहुंची साध्वी क्षमा दीदी मौजूद थीं.

दुर्गा सप्तमी पर 7 बेटियों का जन्म (Etv Bharat)

14 हजार बेटियों को किया जा चुका है सम्मानितः उन्होंने भी सभी नवजात बेटियों को 501 रुपये नगद पुरस्कार देकर आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटियां देवी स्वरूप हैं, उन्हें बोझ नहीं बल्कि सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए. मौके पर अस्पताल के निदेशक डॉ. विनोद अंचल और उनकी पत्नी डॉ. अनिता अंचल ने बताया कि इस योजना की शुरुआत उन्होंने वर्ष 2012-13 में अपनी बेटी अनन्या के जन्म उत्सव पर की थी. तब से लेकर अब तक यह पहल निरंतर जारी है. इसके माध्यम से करीब 14 हजार बेटियों और उनकी माताओं को सम्मानित किया जा चुका है.

'बेटियों को जन्म लेने का अधिकार दें': डॉ. विनोद अंचल ने कहा कि "दुर्गा सप्तमी के दिन जन्मी इन सात बेटियों को देवी स्वरूप मानकर विशेष रूप से सम्मानित किया गया है. बेटियों को तिलक-बिंदी लगाकर, चुनरी ओढ़ाकर और शगुन देकर आशीर्वाद दिया गया." उन्होंने समाज से अपील करते हुए कहा कि "बेटियों को बोझ न समझें, बल्कि उन्हें जन्म लेने का अधिकार दें, क्योंकि उन्हीं से संसार का अस्तित्व है."

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की तारीफः डॉ. विनोद अंचल ने यह भी बताया कि "बेटियों की कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत में 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था. देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रयासों को यह पहल मजबूती प्रदान कर रही है." पूर्व में गीता मनीषी ज्ञानानंद महाराज भी इस अभियान से जुड़े और उन्होंने 108 बेटियों को सम्मानित किया था.

परिजनों ने इस पहल की सरहनाः इस अवसर पर बेटियों को जन्म देने वाली माताएं भी खुश नजर आईं. मौके पर नवजात के परिजनों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में जागरूकता बढ़ाते हैं और बेटियों के प्रति सम्मान का संदेश दूर-दूर तक पहुंचाते हैं.

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