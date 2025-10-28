ETV Bharat / state

गड़ा धन खोजने फॉर्च्यूनर कार से आए और करने लगे जादू टोना, पन्ना में 7 गिरफ्तार

गड़ा धन खोजने फॉर्च्यूनर कार से आए 7 गिरफ्तार ( Etv Bharat )

पन्ना जिले के सलेहा थाना अंतर्गत ग्राम भमरहा से गड़ा धन खोदने का मामला सामने आया है. 26 अक्टूबर की शाम 7 बजे 7 लोग जादू टोना करते हुए संदिग्ध सामग्री के साथ पकड़े गए. कथित तौर पर जादू टोना करने वाले युवकों के पास एक फॉर्च्यूनर कर मिली है और एक नीले रंग का सूटकेस मिला, जिसमें कथित जादू टोने की सामग्री भी पाई गई है.

पन्ना : अंधविश्वास के चक्कर में लोग किसी भी हद तक जाने तैयार हैं. पन्ना में अंधविश्वास और जादू टोने का एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिससे लोगों में दहशत भी है और अचरज भी. यहां जादू टोना कर खजाना खोदने की घटना सामने आई है, जिसके बाद महाराष्ट्र के 6 और पन्ना के एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने ग्राम भमरहा के लोगों की शिकायत पर ये कार्रवाई की है.

मामले की जानकारी देतीं एडिशनल एसपी वंदना सिंह चौहान (Etv Bharat)

7 में से 6 संदिग्ध महाराष्ट्र से

जादू टोने के शक में गिरफ्तार 7 लोगों में से 6 महाराष्ट्र के नागपुर के निवासी हैं. वहीं एक आरोपी मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से ही है. पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है और आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ये सभी जादू टोना करके गड़ा धन खोदने की योजना बना रहे थे और इसके लिए पहले किसी प्रकार का तंत्र-मंत्र किया गया, लेकिन तभी गांव वालों को इसकी जानकारी लग गई गांव वालों ने पुलिस को सूचना दे दी.

यहां चल रहा था जादू टोना और अवैध खुदाई (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें -

आरोपियों से की जा रही कड़ी पूछताछ



इस मामले के लेकर एडिशनल एसपी वंदना सिंह चौहान ने बताया, '' सलेहा थाना अंतर्गत ग्राम भमरहा से जादू टोना व गड़ा धन खोजने के मामले में सात लोगों को गिरफ्तार किया गया है. जिसमें 6 लोग मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं और एक पन्ना जिले का निवासी है. इनके पास से एक फॉर्च्यूनर कर मिली है, इस कार में सूटकेस और कुछ सामान भी मिला है, जिसे जांच में लिया गया है. आरोपियों के पास से कुछ सोना भी मिला है. पुलिस पूरे मामले की विवेचना कर रही है.''