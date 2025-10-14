ETV Bharat / state

ज्वैलरी लूट के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, दोस्त ने ही रची थी साजिश

जयपुर में 35 लाख रुपए की ज्वैलरी लूट के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर माल बरामद कर लिया.

Jewellery Robbery Case In Jaipur
लूट के गिरफ्तार आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 6:18 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजधानी जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस ने दिनदहाड़े हुई एक लूट की वारदात का 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया. इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 35 लाख रुपए की लूटी गई ज्वैलरी बरामद की है. एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आरोपियों ने यह वारदात अंजाम दी थी. प्रारंभिक जांच में पता चला कि लूट की की साजिश पीड़ित के दोस्त ने ही रची थी.

डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद ने बताया कि हरमाड़ा थाना क्षेत्र में 11 अक्टूबर को बालाजी कॉलेज के सामने गणेश नगर में एक व्यक्ति के साथ दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई थी. पुलिस ने इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल डीसीपी वेस्ट आलोक सिंगल और चौमूं की एसीपी उषा यादव के निर्देशन में हरमाड़ा थाना अधिकारी उदय सिंह के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया था. पीड़ित प्रीतेश वर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तीन लड़कों ने उन्हें चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का देकर ज्वैलरी से भरा बैग लूट लिया, इसमें करीब 35 लाख रुपए मूल्य के सोने के पांच ज्वैलरी सेट थे.

हनुमान प्रसाद, डीसीपी वेस्ट. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: 50 लाख के जेवर लूट का मामला: मुख्य सरगना समेत तीन आरोपी गिरफ्तार...4 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना और 6.25 लाख कैश बरामद

पुलिस की विशेष टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. तकनीकी सहायता के आधार पर सूचनाएं एकत्रित की गई. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. पुलिस ने लूट की इस वारदात का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूटी गई ज्वैलरी तथा वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की.

इन आरोपियों को पकड़ा: पुलिस ने आरोपियों अमित जांगिड़, जयवर्धन सिंह जोधा, लक्ष्य वर्मा, अजय यादव, अध्ययन राजावत, नवीन शर्मा और देवराज सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है. पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित जांगिड़ और पीड़ित प्रीतेश वर्मा के बीच पांच साल से दोस्ती थी. आरोपी अमित जांगिड़ ने अपने व्हाट्सएप पर हार सेट की डिजाइन मंगवाकर कहा था कि यह डिजाइन के पांच सोने के हार सेट उसके भाई को खरीदने हैं. आरोपी ने अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पीड़ित को लूटने की योजना बनाई और 11 अक्टूबर को अपने दोस्त के किराए के कमरे पर पीड़ित प्रीतेश वर्मा को सोने के हार सेट खरीदने के लिए बुलाया. वहां पहुंचने पर पीड़ित के साथ धक्का-मुक्की करके चाकू की नोक पर ज्वैलरी से भरा बैग छीनकर आरोपी फरार हो गए. आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पता चला कि आरोपियों ने ज्वैलरी से भरा बैग छीनकर लगभग 500 मीटर दूर ले जाकर एक मलबे के नीचे छुपा दिया था.

TAGGED:

7 ACCUSED ARRESTED IN JAIPUR
JEWELLERY ROBBERY CASE IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

EPFO का 7 करोड़ से ज्यादा मेंबर्स को दीवाली गिफ्ट, कम डॉक्यूमेंटस से निकालिए रकम, मिनिमम बैलेंस का भी जानें नियम

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: 15 से 19 जनवरी तक सजेगा शब्दों और विचारों का महाकुम्भ

भारत में जल्द लॉन्च होने वाली हैं ये 5 बेहतरीन कारें, जानें लिस्ट में कौन हैं शामिल

20 या 21 अक्टूबर? जानें इस बार कब मनाई जाएगी दिवाली, जानें क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.