ज्वैलरी लूट के मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार, दोस्त ने ही रची थी साजिश

डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद ने बताया कि हरमाड़ा थाना क्षेत्र में 11 अक्टूबर को बालाजी कॉलेज के सामने गणेश नगर में एक व्यक्ति के साथ दिनदहाड़े लूट की वारदात हुई थी. पुलिस ने इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए एडिशनल डीसीपी वेस्ट आलोक सिंगल और चौमूं की एसीपी उषा यादव के निर्देशन में हरमाड़ा थाना अधिकारी उदय सिंह के नेतृत्व में विशेष टीमों का गठन किया था. पीड़ित प्रीतेश वर्मा ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तीन लड़कों ने उन्हें चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए धक्का देकर ज्वैलरी से भरा बैग लूट लिया, इसमें करीब 35 लाख रुपए मूल्य के सोने के पांच ज्वैलरी सेट थे.

जयपुर: राजधानी जयपुर की हरमाड़ा थाना पुलिस ने दिनदहाड़े हुई एक लूट की वारदात का 24 घंटे में पर्दाफाश कर दिया. इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 35 लाख रुपए की लूटी गई ज्वैलरी बरामद की है. एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज के पास आरोपियों ने यह वारदात अंजाम दी थी. प्रारंभिक जांच में पता चला कि लूट की की साजिश पीड़ित के दोस्त ने ही रची थी.

पुलिस की विशेष टीमों ने घटनास्थल पर पहुंचकर आसपास के इलाके के सीसीटीवी फुटेज की जांच की. तकनीकी सहायता के आधार पर सूचनाएं एकत्रित की गई. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई. पुलिस ने लूट की इस वारदात का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूटी गई ज्वैलरी तथा वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की.

इन आरोपियों को पकड़ा: पुलिस ने आरोपियों अमित जांगिड़, जयवर्धन सिंह जोधा, लक्ष्य वर्मा, अजय यादव, अध्ययन राजावत, नवीन शर्मा और देवराज सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. पूछताछ में और भी खुलासे होने की संभावना है. पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित जांगिड़ और पीड़ित प्रीतेश वर्मा के बीच पांच साल से दोस्ती थी. आरोपी अमित जांगिड़ ने अपने व्हाट्सएप पर हार सेट की डिजाइन मंगवाकर कहा था कि यह डिजाइन के पांच सोने के हार सेट उसके भाई को खरीदने हैं. आरोपी ने अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पीड़ित को लूटने की योजना बनाई और 11 अक्टूबर को अपने दोस्त के किराए के कमरे पर पीड़ित प्रीतेश वर्मा को सोने के हार सेट खरीदने के लिए बुलाया. वहां पहुंचने पर पीड़ित के साथ धक्का-मुक्की करके चाकू की नोक पर ज्वैलरी से भरा बैग छीनकर आरोपी फरार हो गए. आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पता चला कि आरोपियों ने ज्वैलरी से भरा बैग छीनकर लगभग 500 मीटर दूर ले जाकर एक मलबे के नीचे छुपा दिया था.