अलवर में बदमाशों ने युवक पर लाठी-डंडों से किया हमला, गंभीर हालत में इलाज जारी

अलवर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अलकापुरी के पास कार वाशिंग की दुकान के बाहर 7 से 8 अज्ञात बदमाशों ने एक युवक पर हमला बोल दिया. बदमाशों ने युवक पर जमकर लाठी-डंडे बरसाए. इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मारपीट के बाद बदमाश अधमरी हालत में युवक को सड़क पर छोड़कर फरार हो गए. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया.

कोतवाली थाने के एएसआई इलियास खां ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर थाने से जाब्ता मौके पर पहुंचा और घायल को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया. उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से रिपोर्ट दी गई है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है. सीसीटीवी की मदद से मारपीट करने वाले बदमाशों की पहचान की जा रही है. मारपीट का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कुछ बदमाश दुकान पर आकर युवक को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और लाठी-डंडों से उस पर हमला कर देते हैं.

