बैंकॉक में छठा विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन: जलवायु परिवर्तन व सतत विकास पर 27 देशों के विशेषज्ञ करेंगे मंथन

जलवायु परिवर्तन व सतत विकास पर मुख्य फोकस डॉ. जितेंद्र नागर ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता संरक्षण, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों व पर्यावरणीय नवाचारों पर वैश्विक संवाद स्थापित करना है.

इसके अतिरिक्त मालदीव के मत्स्य एवं महासागर संसाधन मंत्री डॉ. अमज़थ अहमद, भारत के राजदूत नागेश सिंह, एमिटी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. पीबी शर्मा, अमेरिका के डॉ. एंथनी फुलफ्रेस व मालदीव के डॉ. अली नजीब सहित कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे.

उन्होंने बताया कि 9 नवंबर को सुबह 10 बजे होने वाले उद्घाटन सत्र में कई देशों के विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे. मुख्य अतिथि के रूप में थाईलैंड के उपप्रधानमंत्री एवं पर्यावरण मंत्री सुचार्त चोमक्लिन उपस्थित रहेंगे, जबकि भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह विशिष्ट अतिथि होंगे.

इस वैश्विक सम्मेलन में 27 देशों के 430 से अधिक प्रतिनिधि व 50 प्रमुख वक्ता भाग लेंगे. आयोजन के सचिव डॉ. जितेंद्र नागर ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि यह सम्मेलन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों में होगा, जिससे विश्वभर के पर्यावरणविद, वैज्ञानिक व नीति-निर्माता इसमें शामिल हो सकें.

नई दिल्लीः पर्यावरण संरक्षण व सतत विकास के वैश्विक मुद्दों पर मंथन के लिए छठां विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2025 आगामी 9 से 11 नवंबर तक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित होने जा रहा है. ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन एनवायरनमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन (ESDA India) और डॉ. भीमराव अंबेडकर कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने जा रहा है. इसमें यूएन एनवायरनमेंट, विला कॉलेज (मालदीव्स), त्रिभुवन विश्वविद्यालय (नेपाल), जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बांग्लादेश व अन्य संस्थाएं साझेदारी कर रही हैं.

उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग व प्रदूषण आज दुनिया के सबसे गंभीर मुद्दे हैं. भारत जैसे विकासशील देश, जहां जनसंख्या अधिक व संसाधन सीमित हैं, इन चुनौतियों का सबसे ज्यादा असर झेलते हैं. ऐसे में भारत को इस दिशा में नेतृत्व करना चाहिए. साथ ही दुनिया के सामने ठोस समाधान प्रस्तुत करने की जरूरत है. डॉ. जितेंद्र नागर ने बताया कि सम्मेलन के समापन पर एक बैंकॉक डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा, जिसमें जलवायु कार्रवाई, जैव विविधता संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, जल प्रबंधन और नागरिक सहभागिता पर ठोस सुझाव होंगे. यह डिक्लेरेशन भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम व अन्य देशों की सरकारों को भेजा जाएगा.

प्रदूषण पर भारत की जिम्मेदारी बढ़ी

दिल्ली समेत कई विश्व राजधानियों में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता जताते हुए डॉ. जितेंद्र नागर ने कहा कि आज दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन चुकी है. जब तक हम हवा, पानी, मिट्टी व ऊर्जा संसाधनों की सुरक्षा नहीं करेंगे, तब तक सतत विकास असंभव है. उन्होंने आगे कहा कि सम्मेलन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के 2030 तक हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा भी होगी. इस सम्मेलन में वैज्ञानिक, पर्यावरण कार्यकर्ता, कॉरपोरेट प्रतिनिधि व नीति-निर्माता एक ही मंच पर संवाद करेंगे.

डॉ. जितेंद्र नागर ने बताया कि ऐसे शिखर सम्मेलन की अहमियत इसलिए है क्योंकि यहां लैब में काम कर रहे वैज्ञानिकों की रिसर्च, जमीन पर कार्यरत एक्टिविस्टों के अनुभव और नीति-निर्माताओं की दृष्टि—तीनों एक साथ सामने आती हैं, जिससे भविष्य की नीतियों को दिशा मिलती है.

वैश्विक स्तर पर भारत के नेतृत्व की उम्मीद

डॉ. जितेंद्र नागर ने कहा कि भारत का उद्देश्य केवल चर्चा तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि ठोस कार्रवाई के लिए साझेदारी भी बनाना है. उन्होंने कहा कि सम्मेलन में दक्षिण एशियाई देशों नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव के अतिरिक्त नाइजीरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन व यूएई से भी प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं. जितेंद्र नागर का कहना है कि अगर हम पर्यावरण की रक्षा नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां अस्तित्व संकट झेलेंगी. यह सम्मेलन केवल चर्चा का मंच नहीं हे बल्कि सामूहिक संकल्प का अवसर है, जिससे हम पृथ्वी को बचाने के लिए एकजुट हों.

