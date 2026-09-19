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रिम्स में छठा राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह शुरू, दवाओं के सुरक्षित एवं तर्कसंगत उपयोग का दिया संदेश

रांची: राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) रांची में छठा राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह की शुरुआत हो गयी. 17 से 23 सितंबर 2026 तक यह सप्ताह मनाया जा रहा है. इस वर्ष का थीम 'फार्माकोविजिलेंस के जरिए दवाओं के सही इस्तेमाल को बढ़ावा देना और सुरक्षित हेल्थकेयर की ओर एक कदम बढ़ाना (Promoting Rational Use of Medicines through Pharmacovigilance– A Step Towards Safer Healthcare)' है.

राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस सप्ताह के अंतर्गत 18 सितंबर 2026 को जागरूकता रैली का आयोजन किया गया. रैली की शुरुआत रिम्स के चिकित्सा अधीक्षक प्रो (डॉ) हिरेंद्र बिरुआ ने हरी झंडी दिखाकर की. रैली का उद्देश्य मरीजों, उनके परिजनों एवं आम नागरिकों को दवाओं के तर्कसंगत एवं सुरक्षित उपयोग तथा दवाओं के संभावित दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना था.

इस अवसर पर फार्माकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो (डॉ) आभा कुमारी ने दवाओं के दुष्प्रभावों के संबंध में मरीजों, अभिभावकों एवं आमजन को जागरूक किया. उन्होंने दवाओं के सुरक्षित उपयोग के साथ-साथ किसी भी संभावित प्रतिकूल प्रभाव की जानकारी चिकित्सकीय व्यवस्था तक पहुंचाने के महत्व पर भी जोर दिया.

जागरूकता अभियान के तहत ओपीडी ब्लॉक एवं ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल छात्रों द्वारा नुक्कड़ नाटक भी प्रस्तुत किये गए. नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मेडिकल छात्रों ने दवाओं के सही एवं तर्कसंगत उपयोग और दवाओं से होने वाले संभावित प्रतिकूल प्रभावों के प्रति लोगों को सरल एवं प्रभावी तरीके से जागरूक किया. जागरूकता रैली में फार्माकोलॉजी विभाग के फैकल्टी सदस्यों के साथ सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट एवं मेडिकल छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे.