ETV Bharat / state

स्कूल की चौथी मंजिल से गिरी छठी कक्षा की छात्रा, हुई मौत, शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के निर्देश

हादसा था या आत्महत्या-जांच का विषय: मानसरोवर थाना अधिकारी लखन सिंह खटाना के मुताबिक शनिवार को स्कूल की छत से छात्रा 12 वर्षीय छात्रा अमायरा के नीचे गिरने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया गया. बच्ची को नजदीकी अस्पताल में पहुंचाया गया. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. यह हादसा था या आत्महत्या, इसकी जांच की जा रही है. घटना शनिवार दोपहर की बताई जा रही है. छात्रा छत से झाड़ियां में जाकर गिरी और फिर सिर दीवार से टकराया. छत से नीचे गिरने पर छात्रा की चीखने की आवाज सुनकर स्कूल स्टाफ मौके पर पहुंचा, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी. पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज खंगाल रही है.

जयपुर: मानसरोवर थाना इलाके में एक प्राइवेट स्कूल में छठी कक्षा की एक छात्रा की चौथी मंजिल से गिरने से मौत हो गई. पुलिस जांच कर रही है कि यह हादसा है या आत्महत्या का मामला. इस बीच शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं थे. जिला शिक्षा अधिकारी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं.

माता-पिता ने की सख्त कार्रवाई की मांग: हादसे की सूचना मिलने ही छात्रा की मां शिवानी और पिता विजय अस्पताल पहुंचे. बच्ची की हालत को देखकर माता-पिता भी बेसुध हो गए. छात्रा के परिजनों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रशासन ने घटनास्थल पर खून के धब्बे साफ करवा दिए थे. घटना के बाद घटनास्थल पर सबूत सुरक्षित रखना जरूरी होता है. लेकिन स्कूल प्रशासन की ओर से सबूत मिटा दिए गए. परिजनों ने स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है. छात्रा के पिता एलआईसी में और मां बैंक ऑफ बड़ौदा में ब्रांच मैनेजर है. परिवार मानसरोवर के द्वारका अपार्टमेंट में रहता है.

पढ़ें: परीक्षा में नकल करते पकड़ी गई BDS छात्रा, किया आत्महत्या का प्रयास

शिक्षा मंत्री ने दिए जांच के निर्देश: स्कूल की छत से गिरकर छठी क्लास की छात्रा की मौत के मामले में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने दुख प्रकट किया है. मंत्री ने कहा कि लगता है स्कूल में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध नहीं थे. विद्यालय संचालकों को बच्चों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने चाहिए. जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं. जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें: कोचिंग छात्र ने की आत्महत्या, एक साल पहले आया था जोधपुर

संयुक्त अभिभावक संघ ने लगाया ये आरोप: संयुक्त अभिभावक संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल और प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि विद्यालय परिसर में घटना की सच्चाई जानने का प्रयास किया, लेकिन विद्यालय प्रशासन ने किसी भी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की. घटनास्थल पर सबूत मिटाने की कोशिश की गई. उन्होंने कहा कि बच्ची की लंबाई 4.25 से 4.50 फीट होगी, जबकि बालकनी की दीवार और एंगल की ऊंचाई लगभग 4 फीट है. ऐसे में संभावना बहुत कम है कि बच्चे अपने आप गिर गई हो, यह जांच का विषय है कि आत्महत्या थी या किसी ने उसे धक्का दिया.