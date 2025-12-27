ETV Bharat / state

गुना में बॉक्सिंग का महासंग्राम; 27 राज्यों के 341 नन्हें मुक्केबाज दिखा रहे दमखम

इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के साथ ही उनके साथ ही कोच, मैनेजर, एचओडी एवं रेफरी सहित लगभग 100 अधिकारी प्रतियोगिता में हो रहे शामिल.

69th Under 14 Boys National Boxing
गुना में 69वीं अंडर-14 बालक राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 4:06 PM IST

गुना: गुना ने खेलों के क्षेत्र में एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है. जिले के उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 69वीं अंडर-14 बालक राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता चल रही है. यह प्रतियोगिता 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगी. इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 27 प्रदेशों एवं 7 संगठनों से आए 341 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं. उनके साथ ही कोच, मैनेजर, एचओडी एवं रेफरी सहित लगभग 100 अधिकारी प्रतियोगिता में शामिल हुए हैं.

प्रतियोगिता के आयोजन के लिए गुना के उत्कृष्ट विद्यालय को बनाया गया है नोडल खेल केंद्र

14 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ी इस बॉक्सिंग महासंग्राम में अपनी प्रतिभा और जज्बे का प्रदर्शन करेंगे. प्रतियोगिता के आयोजन के लिए गुना के उत्कृष्ट विद्यालय को नोडल खेल केंद्र बनाया गया है, जहां सभी मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं.

स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, लखनऊ से आए ऑब्ज़र्वर शरद पंसारी प्रतियोगिता की खेल प्रक्रिया, सुचारू संचालन एवं परिणामों पर निगरानी रखेंगे. प्रदेशों से आए कोच, मैनेजर, दल के साथ आए ऑफिशियल, लोक शिक्षण संचालनालय से नियुक्त रेफरी एवं तकनीकी अधिकारियों के लिए होटलों में ठहरने की व्यवस्था की गई है. साथ ही भोजन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है.

31 दिसंबर 2025 तक चलेगी चैंपियनशिप, प्रशासन चाक-चौबंद

इस संबंध में गुना कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने बताया कि गुना में शुक्रवार से 69वीं अंडर-14 राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ है. इसमें 27 प्रदेशों के लगभग 350 बच्चे भागीदारी कर रहे हैं. जिला प्रशासन द्वारा खिलाड़ियों के रहने और खाने की बेहतर व्यवस्था की गई है. राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता से गुना को नई पहचान मिल रही है और स्थानीय खिलाड़ियों को भी खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी. आने वाले दिनों में गुना में रोमांचक मुकाबलों का दौर देखने को मिलेगा.

