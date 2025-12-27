ETV Bharat / state

गुना में बॉक्सिंग का महासंग्राम; 27 राज्यों के 341 नन्हें मुक्केबाज दिखा रहे दमखम

गुना में 69वीं अंडर-14 बालक राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता ( ETV Bharat )