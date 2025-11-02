प्रयागराज के एथलीटों का चौथे दिन शानदार प्रदर्शन, चार स्वर्ण पदक जीते, वाराणसी ने बढ़त बनाई, झटके पांच गोल्ड

ETV Bharat / state

अंडर 14-बालिका वर्ग 200 मीटर दौड़ में जीतने वाली बाएं से गीता यादव, बीच में कोमल यादव, और अंत में मानसी.
प्रयागराज : मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में रविवार को 69वीं प्रदेशीय विद्यालयीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के चौथे दिन प्रयागराज के एथलीटों ने शानदार प्रदर्शन किया. पोलवॉल्ट, हैमर थ्रो और ट्रैक इवेंट्स में दमदार खेल दिखाते हुए उन्होंने चार स्वर्ण पदक अपने नाम किए. वहीं वाराणसी के खिलाड़ियों ने पांच स्वर्ण पदक जीतकर बढ़त बनाए रखी. सोमवार को प्रतियोगिता का आखिरी दिन होगा.

चौथे दिन प्रतियोगिता के दिवस अधिकारी मोहम्मद रफीक रहे. सह जिला विद्यालय निरीक्षक जितेंद्र प्रताप सिंह ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और विजेताओं को मेडल प्रदान किए. इस दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक आरएन विश्वकर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह और बोर्ड के उपसचिव अनिल यादव भी मौजूद रहे. सभी दौड़ों में स्टार्टिंग पॉइंट पर अकील अब्बास रिजवी व अली अहमद और फिनिशिंग पॉइंट पर प्रसून सिंह मौजूद रहे. सफल आयोजन में जीजीआईसी हंडिया की प्रधानाचार्य प्रतिज्ञा सिंह चौहान सहित कई अधिकारियों, शिक्षकों और खेल सचिवों का योगदान रहा.

अंडर-17 बालक वर्ग

200 मीटर दौड़ : हरित चौधरी (वाराणसी), ऋषभ तोमर (स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ).

800 मीटर दौड़ : मोहम्मद समीर (स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ), सत्यम कैलाश (स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ), सुमित यादव (वाराणसी).

हैमर थ्रो : सुधीर (प्रयागराज), अनुराग (मेरठ), शशांक (आगरा).

पोल वॉल्ट : मोहम्मद कैफ (प्रयागराज), प्रशांत (मेरठ), सागर यादव (प्रयागराज).

अंडर-14 बालक वर्ग

200 मीटर दौड़ : अर्नब (देवीपाटन), सनी अनुरागी (मेरठ), विक्रांत गिरी (स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ).

600 मीटर दौड़ : लवलेश (प्रयागराज), शेर सिंह (स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ), किशन राजभर (आजमगढ़).

बालिका वर्ग (अंडर-19)

200 मीटर दौड़ : सोनी कुमारी (लखनऊ), खुशी (अयोध्या), प्रिया राय (वाराणसी).

हैमर थ्रो : गुंजन सिंह (बरेली), आशीष सैनी (बरेली), विशन देवी (कानपुर).

4 किमी क्रॉस कंट्री : मनीषा राय (वाराणसी), गार्गी (सहारनपुर), सुष्मिता यादव (अयोध्या).

800 मीटर दौड़ : प्रतिज्ञा पन्ना (गोरखपुर), मनीषा राय (वाराणसी), पायल शर्मा (अलीगढ़).

अंडर-17 बालिका वर्ग

200 मीटर दौड़ : कोमल यादव (अयोध्या), गीता यादव (अयोध्या), मानसी चौहान (मुरादाबाद).

त्रिकूद : खुशी पटेल (वाराणसी), जगत नंदिनी (वाराणसी), अंकिता (गोरखपुर).

जैवलिन थ्रो: खुशी (सहारनपुर), अवनी भाटी (मेरठ), पलक (मुरादाबाद).

800 मीटर दौड़ : नंदनी राजभर (वाराणसी), रीना (आगरा), निधि रानी (सहारनपुर).

