69वीं नेशनल स्कूल हॉकी चैंपियनशिप: झारखंड ने रचा इतिहास, अंडर-17 बालक-बालिका दोनों वर्गों में बना राष्ट्रीय चैंपियन
झारखंड ने 69वीं नेशनल स्कूल हॉकी चैंपियनशिप में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर-17 लड़के और लड़कियों दोनों कैटेगरी में खिताब जीता.
Published : January 31, 2026 at 9:01 PM IST
रांचीः झारखंड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहां की मिट्टी में खेल की ताकत बसती है. 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर-17 बालक और बालिका दोनों वर्गों का खिताब जीत लिया. यह पहला मौका है जब झारखंड ने एक ही राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में दोनों वर्गों में चैंपियन बनकर डबल जीत दर्ज की है.
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की मेजबानी में आयोजित यह प्रतियोगिता 27 जनवरी से मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में चल रही थी. शनिवार को फाइनल मुकाबलों के साथ इसका भव्य समापन हुआ.
झारखंड की बालिकाओं ने ओडिशा को हराया
अंडर-17 बालिका वर्ग के फाइनल में झारखंड की बेटियों ने शानदार खेल दिखाते हुए ओडिशा को 3–0 से करारी शिकस्त दी. पूरे मैच में टीम का तालमेल, तेज पासिंग और मजबूत डिफेंस देखने लायक रहा. झारखंड की खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरीं और शुरू से अंत तक मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाए रखी.
इस वर्ग में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार झारखंड की जीरन सोई मुंडा को मिला, जबकि बेस्ट गोलकीपर का खिताब प्रीति बारला ने अपने नाम किया. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार ओडिशा की संजना कीरो को दिया गया.
झारखंड के बालकों ने हरियाणा को हराया
वहीं अंडर-17 बालक वर्ग के फाइनल में झारखंड के लड़कों ने हरियाणा जैसी मजबूत टीम को 4–0 से हराकर दर्शकों का दिल जीत लिया. आक्रामक खेल, बेहतरीन रणनीति और शानदार गोलों के दम पर झारखंड ने यह मुकाबला एकतरफा बना दिया.
बालक वर्ग में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार झारखंड के पतरस हस्सा को मिला. बेस्ट गोलकीपर का खिताब हरियाणा के रोमिल नंदल को और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मान अनमोल कोनगाड़ी को दिया गया.
दोनों वर्ग में यूपी रहा तीसरे स्थान पर
तीसरे स्थान के मुकाबलों में बालिका वर्ग में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को 3–1 से हराया, जबकि बालक वर्ग में उत्तर प्रदेश ने ओडिशा को 3–1 से पराजित कर कांस्य पदक जीता.
समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दक्षिण पूर्व रेलवे रांची की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक एवं खेल पदाधिकारी शुचि सिंह और एशियन हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष सह हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह मौजूद रहे. उनके साथ कई अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, खेल पदाधिकारी, शिक्षाविद और खेल प्रेमी भी कार्यक्रम में शामिल हुए.
मुख्यमंत्री ने दी बधाई
समारोह में विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी और पदक देकर सम्मानित किया गया. वक्ताओं ने कहा कि यह सफलता झारखंड में स्कूली खेलों की मजबूत व्यवस्था, प्रशिक्षकों की मेहनत और खिलाड़ियों के लगातार अभ्यास का नतीजा है.
झारखंड की इस ऐतिहासिक जीत पर मुख्यमंत्री, शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और खेल जगत से जुड़े लोगों ने खिलाड़ियों को बधाई दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की. यह जीत न सिर्फ झारखंड, बल्कि पूरे राज्य के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन गई है.
ये भी पढ़ें:
राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता: मेजबान झारखंड की बालक-बालिका टीमों ने प्री-क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह
69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता: झारखंड की टीमों ने दर्ज की दमदार जीत
राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता: मेजबान झारखंड शानदार प्रदर्शन, सेमीफाइनल में बालक और बालिका टीम