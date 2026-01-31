ETV Bharat / state

69वीं नेशनल स्कूल हॉकी चैंपियनशिप: झारखंड ने रचा इतिहास, अंडर-17 बालक-बालिका दोनों वर्गों में बना राष्ट्रीय चैंपियन

ट्रॉफी के साथ झारखंड के लड़के और लड़कियों की टीमें ( Etv Bharat )

रांचीः झारखंड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि यहां की मिट्टी में खेल की ताकत बसती है. 69वीं राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अंडर-17 बालक और बालिका दोनों वर्गों का खिताब जीत लिया. यह पहला मौका है जब झारखंड ने एक ही राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता में दोनों वर्गों में चैंपियन बनकर डबल जीत दर्ज की है.

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के तहत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की मेजबानी में आयोजित यह प्रतियोगिता 27 जनवरी से मोरहाबादी स्थित मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में चल रही थी. शनिवार को फाइनल मुकाबलों के साथ इसका भव्य समापन हुआ.

झारखंड की बालिकाओं ने ओडिशा को हराया

अंडर-17 बालिका वर्ग के फाइनल में झारखंड की बेटियों ने शानदार खेल दिखाते हुए ओडिशा को 3–0 से करारी शिकस्त दी. पूरे मैच में टीम का तालमेल, तेज पासिंग और मजबूत डिफेंस देखने लायक रहा. झारखंड की खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरीं और शुरू से अंत तक मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाए रखी.

इस वर्ग में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार झारखंड की जीरन सोई मुंडा को मिला, जबकि बेस्ट गोलकीपर का खिताब प्रीति बारला ने अपने नाम किया. प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार ओडिशा की संजना कीरो को दिया गया.

झारखंड के बालकों ने हरियाणा को हराया

वहीं अंडर-17 बालक वर्ग के फाइनल में झारखंड के लड़कों ने हरियाणा जैसी मजबूत टीम को 4–0 से हराकर दर्शकों का दिल जीत लिया. आक्रामक खेल, बेहतरीन रणनीति और शानदार गोलों के दम पर झारखंड ने यह मुकाबला एकतरफा बना दिया.

बालक वर्ग में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार झारखंड के पतरस हस्सा को मिला. बेस्ट गोलकीपर का खिताब हरियाणा के रोमिल नंदल को और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का सम्मान अनमोल कोनगाड़ी को दिया गया.

दोनों वर्ग में यूपी रहा तीसरे स्थान पर