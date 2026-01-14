ETV Bharat / state

69वीं राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता : रोड इवेंट संपन्न, अंडर–14 शतरंज के दूसरे चक्र में हुए रोमांचक मुकाबले

रांची में राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. साथ ही शतरंज के भी मुकाबले रोमांचक रहे.

National School Cycling Competition
राष्ट्रीय स्कूली साइक्लिंग प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 14, 2026 at 7:41 PM IST

रांचीः स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता के तहत रोड साइकिलिंग की सभी स्पर्धाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो गईं. प्रतियोगिता के दूसरे दिन रिंग रोड स्थित विकास नेवरी में आयोजित इंडिविजुअल टाइम ट्रायल (आईटीटी) और मास स्टार्ट रोड रेस में देश के विभिन्न राज्यों और इकाइयों के खिलाड़ियों के बीच कड़ी स्पर्धा देखने को मिली.

दो दिनों तक चली इन स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने कौशल का शानदार परिचय दिया और अपने-अपने राज्यों के लिए पदक जीते. आयोजकों के अनुसार अब 15 जनवरी से ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता खेलगांव स्थित सिदो कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम में आयोजित की जाएगी.

शतरंज प्रतियोगिता में खेलते खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

इधर, खेलगांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में चल रही शतरंज प्रतियोगिता में अंडर–14 बालक और बालिका वर्ग के दूसरे चक्र के मुकाबले बेहद रोमांचक रहे. युवा शतरंज खिलाड़ियों ने सूझबूझ, धैर्य और रणनीतिक कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात दी और तीसरे चक्र में प्रवेश किया.

शतरंज प्रतियोगिता में खेलते खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

शतरंज परिणाम (अंडर–14)

बालक वर्ग में सीबीएसई ने दिल्ली को, तमिलनाडु ने पंजाब को, CISCE पांडिचेरी ने पुडुचेरी को, केवीएस ने पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र ने चंडीगढ़ को, गुजरात ने असम को, केरल ने उत्तर प्रदेश को, आंध्र प्रदेश ने आईपीएससी को और झारखंड ने नवोदय विद्यालय समिति को पराजित किया. वहीं बालिका वर्ग में तमिलनाडु ने पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र ने आंध्र प्रदेश को, CISCE ने कर्नाटक को, केरल ने आईपीएससी को, सीबीएसई ने पुडुचेरी को, तेलंगाना ने असम को और हरियाणा ने राजस्थान और चंडीगढ़ को हराया. झारखंड और त्रिपुरा के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा.

रोड साइकिलिंग परिणाम (आईटीटी)

  • बालिका अंडर–19 (14 किमी): इंद्रा कुमारी (राजस्थान) स्वर्ण, शोभा (हरियाणा) रजत, ज्योति गोपाल राठौड़ (कर्नाटक) कांस्य.
  • बालक अंडर–17 (14 किमी): शुभम गोदारा (राजस्थान) स्वर्ण, मोक्ष अनेजा (हरियाणा) रजत, गुंजन गोदारा (हरियाणा) कांस्य.
  • बालिका अंडर–17 (10 किमी): आशा रानी (हरियाणा) स्वर्ण, कोमल (हरियाणा) रजत, मानसी किशोर महाजन (महाराष्ट्र) कांस्य.
  • बालक अंडर–14 (7 किमी): अंशुमान झा (बिहार) स्वर्ण, जिविन पंकज मारलेशा (महाराष्ट्र) रजत, जेस्विन ब्लेसन जे. (तमिलनाडु) कांस्य.
  • बालिका अंडर–14 (6 किमी): डिंपल (राजस्थान) स्वर्ण, सस्मिता पांडा (ओडिशा) रजत, कृतिका (राजस्थान) कांस्य.
राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी. (फोटो-ईटीवी भारत)

रोड साइकिलिंग परिणाम (मास स्टार्ट)

  • बालक अंडर–19 (40 किमी): जहांगिर अहमद आहंगर (जम्मू-कश्मीर) स्वर्ण, मयंक (हरियाणा) रजत, ध्रुव कौशल (पंजाब) कांस्य.
  • बालिका अंडर–19 (20 किमी): श्रावणी अमोल कासर (महाराष्ट्र) स्वर्ण, निरैमथि जे. (तमिलनाडु) रजत, गायत्री रचप्पा किट्टूर (कर्नाटक) कांस्य.
  • बालक अंडर–17 (30 किमी): उत्पल शेरबहादुर (गुजरात) स्वर्ण, अरसलान अहमद डार (जम्मू-कश्मीर) रजत, क्षौनीश राजेश (महाराष्ट्र) कांस्य.
  • बालिका अंडर–17 (20 किमी): राजनंदिनी गंगाधर (महाराष्ट्र) स्वर्ण, हाशिनी के. (तमिलनाडु) रजत, गायत्री (महाराष्ट्र) कांस्य.

बालक अंडर–14 (14 किमी)

  • थांगजाम लंगाम्बा (मणिपुर) स्वर्ण, शर्व संभाजी वालके (महाराष्ट्र) रजत, सामी उल्लाह वानी (जम्मू-कश्मीर) कांस्य.
  • बालिका अंडर–14 (10 किमी): डिंपल (राजस्थान) स्वर्ण, सुप्रिया कुमारी (बिहार) रजत, कृतिका (राजस्थान) कांस्य.
राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता के विजेता. (फोटो-ईटीवी भारत)

रोड साइकिलिंग के विजेताओं को किया गया सम्मानित

रोड साइक्लिंग प्रतियोगिता के सभी विजेता प्रतिभागियों को आयोजन सचिव सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी धीरसेन ए. सोरेंग, शैलेंद्र कुमार पाठक (महासचिव, राज्य साइकिलिंग संघ), सुरजीत कुमार (उपाध्यक्ष, झारखंड साइकिलिंग एसोसिएशन), धर्मेंद्र लांबा सहित अन्य पदाधिकारियों द्वारा मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया.

