69वीं राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता : रोड इवेंट संपन्न, अंडर–14 शतरंज के दूसरे चक्र में हुए रोमांचक मुकाबले

राष्ट्रीय स्कूली साइक्लिंग प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागी. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, रांची की मेजबानी में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय स्कूली साइकिलिंग प्रतियोगिता के तहत रोड साइकिलिंग की सभी स्पर्धाएं सफलतापूर्वक संपन्न हो गईं. प्रतियोगिता के दूसरे दिन रिंग रोड स्थित विकास नेवरी में आयोजित इंडिविजुअल टाइम ट्रायल (आईटीटी) और मास स्टार्ट रोड रेस में देश के विभिन्न राज्यों और इकाइयों के खिलाड़ियों के बीच कड़ी स्पर्धा देखने को मिली.

दो दिनों तक चली इन स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपने कौशल का शानदार परिचय दिया और अपने-अपने राज्यों के लिए पदक जीते. आयोजकों के अनुसार अब 15 जनवरी से ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता खेलगांव स्थित सिदो कान्हू वेलोड्रोम स्टेडियम में आयोजित की जाएगी.

शतरंज प्रतियोगिता में खेलते खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

इधर, खेलगांव के हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में चल रही शतरंज प्रतियोगिता में अंडर–14 बालक और बालिका वर्ग के दूसरे चक्र के मुकाबले बेहद रोमांचक रहे. युवा शतरंज खिलाड़ियों ने सूझबूझ, धैर्य और रणनीतिक कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को मात दी और तीसरे चक्र में प्रवेश किया.

शतरंज प्रतियोगिता में खेलते खिलाड़ी. (फोटो-ईटीवी भारत)

शतरंज परिणाम (अंडर–14)

बालक वर्ग में सीबीएसई ने दिल्ली को, तमिलनाडु ने पंजाब को, CISCE पांडिचेरी ने पुडुचेरी को, केवीएस ने पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र ने चंडीगढ़ को, गुजरात ने असम को, केरल ने उत्तर प्रदेश को, आंध्र प्रदेश ने आईपीएससी को और झारखंड ने नवोदय विद्यालय समिति को पराजित किया. वहीं बालिका वर्ग में तमिलनाडु ने पश्चिम बंगाल को, महाराष्ट्र ने आंध्र प्रदेश को, CISCE ने कर्नाटक को, केरल ने आईपीएससी को, सीबीएसई ने पुडुचेरी को, तेलंगाना ने असम को और हरियाणा ने राजस्थान और चंडीगढ़ को हराया. झारखंड और त्रिपुरा के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा.

रोड साइकिलिंग परिणाम (आईटीटी)