लखनऊ में 69वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता 13 दिसंबर से, शुभंकर 'सिंघा' लॉन्च, 3950 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

लखनऊ में 69वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता 13 दिसंबर से, शुभंकर 'सिंघा' लॉन्च, 3950 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा
प्रतियोगिता में 19 इवेंट जैसे- दौड़, बाधा दौड़, ऊंची कूद, त्रिकूद, पोल वाल्ट, डिस्कस थ्रो आदि खेल होंगे. कई राज्यों से खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे.
November 17, 2025
लखनऊ : 69वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता (अंडर-17) बालक/बालिकाओं की एथलेटिक्स प्रतियोगिता-2025 का शुभंकर 'सिंघा' प्रतीक चिन्ह एवं ट्रॉफी का अनावरण सोमवार को किया गया. माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव चन्द्र भूषण सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय लखनऊ में शुभंकर लॉन्च किया. यह प्रतियोगिता विकसित भारत अभियान के तहत, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ में किया जा रहा है.
प्रतियोगिता 13 दिसंबर से 17 दिसंबर 2025 तक गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, कुर्सी रोड, लखनऊ में आयोजित होगी. प्रतियोगिता में 19 इवेंट जैसे- दौड़, बाधा दौड़, ऊंची कूद, त्रिकूद, पोल वाल्ट, डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, गोला फेंक, पैदल चाल, रिले दौड़ विशेष एथलेटिक्स खेल के आकर्षण रहेंगे, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे.
स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने लखनऊ को दूसरी बार अंडर 17 आयु वर्ग बालक-बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन कराने हेतु दायित्व सौंपा गया है. इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों, केन्द्र शासित प्रदेशों तथा कई संगठनों और सोसाइटीज सहित कुल 44 इकाइयों की टीमों के लगभग 3950 बालक-बालिका, कोच एवं टीम प्रबंधकों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा.
प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा नामित 20 खेल विशेषज्ञ तथा राज्य के एथलेटिक्स क्षेत्र में सेवायें प्रदान करने वाले 35 खेल विशेषज्ञ भी सम्मिलित होंगे. वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में 24 घंटे एक्टिव रहने वाला कन्ट्रोल रूम स्थापित किया गया है. प्रतिभागियों के लिए कुल 44 लायजनिंग ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं. यातायात और सुरक्षा के लिए पुलिस बल, 24 घंटे मेडिकल टीम, भोजन/नाश्ते की व्यवस्था तथा नगर निगम के सहयोग से साफ-सफाई, फॉगिंग, पेयजल और सचल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए हर दिन ओलम्पियन, एशियाड, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों के माध्यम से पदक प्रदान किये जायेंगे. प्रतियोगिता में डोप टेस्ट की नियमित जांच राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेन्सी (नाडा) के माध्यम से की जाएगी. साथ ही, प्रतिभागियों को लखनऊ के ऐतिहासिक-प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों का निःशुल्क भ्रमण भी कराया जाएगा.
