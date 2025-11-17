ETV Bharat / state

लखनऊ में 69वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता 13 दिसंबर से, शुभंकर 'सिंघा' लॉन्च, 3950 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा

69वीं राष्ट्रीय स्कूल प्रतियोगिता का शुभंकर सिंघा और ट्रॉफी लॉन्च. ( Photo Credit; ETV Bharat )