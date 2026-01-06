69वीं राष्ट्रीय स्कूली बॉस्केटबॉल प्रतियोगिता: केरल को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचीं राजस्थान की लड़कियां

69वीं राष्ट्रीय स्कूली बॉस्केटबॉल प्रतियोगिता: केरल को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचीं राजस्थान की लड़कियां
क्वार्टर फाइनल में राजस्थान की लड़कियों ने उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए केरल को 44-21 अंक से हराया.
Published : January 6, 2026 at 8:50 AM IST
बाड़मेर: 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी बॉस्केटबॉल प्रतियोगिता अब अंतिम पड़ाव में पहुंच गई. प्रतियोगिता के चौथे दिन सोमवार को कई रोचक मुकाबले हुए. राजस्थान की छात्राएं केरल को हराकर सेमीफाइनल में पहुंची. मंगलवार को सेमीफाइनल होंगे. इसके बाद तीसरे स्थान के लिए हार्डलाइन मैच होंगे एवं छात्र एवं छात्रा वर्गों के फाइनल खेले जाएंगे.
शिक्षा निदेशालय प्रतिनिधि दिलीपसिंह सोढ़ा ने बताया कि छात्रा वर्ग में पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला मल्लीनाथ छात्रावास मैदान पर राजस्थान और केरल के बीच खेला गया. इसमें राजस्थान की लड़कियों ने उम्दा खेल का प्रदर्शन करते हुए केरल को 44-21 अंक से हराया. राजस्थान की छात्राएं सेमीफाइनल में पहुंची. छात्र वर्ग का पहला क्वार्टर फाइनल हरियाणा और पश्चिम बंगाल के बीच हुआ. इसमें हरियाणा ने 62-28 अंकों के अंतर से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया. इससे पहले महात्मा गांधी विद्यालय स्टेशन रोड समेत 6 मैदानों पर पहले प्री-क्वार्टर और देर शाम क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए.
प्री-क्वार्टर का परिणाम: छात्र वर्ग में प्री-क्वार्टर में राजस्थान ने बिहार को 59-14 अंक से हराया. सीआईएससीई ने चंडीगढ़ को 68-58, दिल्ली ने कर्नाटक को 80-61, हरियाणा ने छत्तीसगढ़ को 78-41, महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को 70-40, पश्चिम बंगाल ने ओडिशा को 41-40, पंजाब ने हिमाचल प्रदेश को 54-47 और सीबीएसई ने केरल को 59-53 अंकों के अंतर से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया. वहीं छात्रा वर्ग में पहले प्री-क्वार्टर फाइनल में राजस्थान ने आंध्रप्रदेश को 94-16 अंक के बड़े अंतर से पराजित किया. सीबीएसई ने चंडीगढ़ को 49-31, केरल ने मध्य प्रदेश को 58-27, तमिलनाडु ने छत्तीसगढ़ को 67-23, पंजाब ने मेघालय को 58-7, गुजरात ने पश्चिम बंगाल को 57-29, महाराष्ट्र ने कर्नाटक को 59-53 और झारखंड ने तेलंगाना को 54-39 अंक से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया.
इन्होंने बढ़ाया हौसला: खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने वात्सल्य आश्रम की साध्वी सत्यसिद्धा गिरी, पीसीसी सचिव आजादसिंह राठौड़, भाजपा नेता दीपक कड़वासरा, एवीबीपी के कर्णपालसिंह कोटड़ा, वंदना तापड़िया, सुधा डांगरा, समता मूंदड़ा समेत कई गणमान्य लोग आए. इन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह वर्धन किया.