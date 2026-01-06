ETV Bharat / state

झारखंड की मेजबानी में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता जोरों पर, खिलाड़ियों ने सराही व्यवस्थाएं

प्रतियोगिता में कुल 338 बालक और 301 बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं जबकि उनके साथ 134 कोच और मैनेजर भी आयोजन स्थल पर मौजूद हैं. सभी टीमें पहले ही रांची पहुंच चुकी थीं और अब विभिन्न आयु वर्गों में मुकाबले खेले जा रहे हैं. मैदान पर खिलाड़ियों का उत्साह, एकाग्रता और प्रतिस्पर्धात्मक जज्बा देखने लायक है.

रांची: झारखंड में 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 पूरे उत्साह और खेल भावना के साथ जारी है. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की मेजबानी में आयोजित यह राष्ट्रीय प्रतियोगिता खेलगांव स्थित टिकैत उमराव स्टेडियम (रेंज-3) में खेली जा रही है. प्रतियोगिता 6 जनवरी से 10 जनवरी 2026 तक चलेगी, जिसमें देशभर के 33 राज्यों एवं इकाइयों के खिलाड़ी अपनी तीरंदाजी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं.

देश के अलग-अलग राज्यों से आए खिलाड़ियों का रांची रेलवे स्टेशन, हटिया रेलवे स्टेशन और बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पर पारंपरिक झारखंडी अंदाज में स्वागत किया गया था, जिससे खिलाड़ियों में अपनापन और उत्साह महसूस किया गया. प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचने के बाद सभी टीमों का पंजीकरण और दस्तावेज सत्यापन खेलगांव स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम के वीआईपी प्रवेश द्वार हॉल में किया गया. इस दौरान स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) की टीम ने खिलाड़ियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी पूरा किया.

प्रतियोगिता सुचारू रूप से संचालित हो रही है और सभी व्यवस्थाएं तय मानकों के अनुरूप की गई हैं. खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन, चिकित्सा सुविधा, परिवहन और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है. आयोजन समिति लगातार निगरानी कर रही है, ताकि खिलाड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो: धीरसेन ए. सोरेंग, आयोजन सचिव

मैदान पर खेल रहे खिलाड़ियों ने व्यवस्थाओं की खुले तौर पर सराहना की. लद्दाख और राजस्थान से आए खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें यहां बेहतर आवासन, समय पर पौष्टिक भोजन और अभ्यास के लिए उत्कृष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. खिलाड़ियों के अनुसार, तीरंदाजी रेंज और मैदान की तैयारी अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जिससे उन्हें प्रदर्शन में पूरी मदद मिल रही है.

इस तरह के राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों से युवा खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलता है और उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है. झारखंड पहले से ही तीरंदाजी के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुका है और इस प्रतियोगिता के माध्यम से राज्य की खेल संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर और मजबूती मिल रही है. 69वीं राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है, यहां देशभर से आए खिलाड़ी मैदान पर अपने कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं और झारखंड खेल आयोजन की बेहतरीन मेजबानी का उदाहरण पेश कर रहा है: हरेंद्र, खेल कॉर्डिनेटर

