गोरखपुर में रेलवे की वॉलीबॉल चैंपियनशिप में 18 टीमों के खिलाड़ियों ने दिखाया दम, ये रहा रिजल्ट

गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के बैनर तले गोरखपुर के सैयद मोदी स्टेडियम में बुधवार से 69वीं अखिल भारतीय रेलवे (पुरुष) वॉलीबॉल चैंपियनशिप-2025 का आगाज हुआ. प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल ने किया. यह चैम्पियनशिप दो दिसम्बर तक चलेगी. इसमें रेलवे की 18 जोन की टीमें-दक्षिण पश्चिम रेलवे, आई.सी.एफ, पूर्वी सीमान्त रेलवे, उत्तर रेलवे, बी.एल.डब्लू. दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, रेलवे बोर्ड, दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे और मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे भाग ले रही है.



मुख्य अतिथि ने क्या कहा: इस दौरान मुख्य अतिथि अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल ने कहा, खेल और खिलाड़ियों के लिये यहां पर अच्छा माहौल है. जिसके फलस्वरूप पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 69वीं अखिल भारतीय रेलवे वॉलीबॉल (पुरुष) चैम्पियनशिप-2025 के आयोजन से खिलाड़ियों का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा. सभी खिलाड़ी खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे. देश भर से आये खिलाड़ी और ऑफिशियल को एक दूसरे को जानने का अवसर मिला है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में आयोजित इस चैम्पियनशिप के दौरान उच्च स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता देखने का अवसर मिलेगा. खिलाड़ियों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा.