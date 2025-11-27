ETV Bharat / state

गोरखपुर में रेलवे की वॉलीबॉल चैंपियनशिप में 18 टीमों के खिलाड़ियों ने दिखाया दम, ये रहा रिजल्ट

गोरखपुर में 69वीं अखिल भारतीय रेलवे (पुरुष) वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 शुरू.

भारतीय रेलवे (पुरुष) वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025
भारतीय रेलवे (पुरुष) वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2025 (Photo Credit: ETV Bharat)
गोरखपुर: उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के बैनर तले गोरखपुर के सैयद मोदी स्टेडियम में बुधवार से 69वीं अखिल भारतीय रेलवे (पुरुष) वॉलीबॉल चैंपियनशिप-2025 का आगाज हुआ. प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्वोत्तर रेलवे के अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल ने किया. यह चैम्पियनशिप दो दिसम्बर तक चलेगी. इसमें रेलवे की 18 जोन की टीमें-दक्षिण पश्चिम रेलवे, आई.सी.एफ, पूर्वी सीमान्त रेलवे, उत्तर रेलवे, बी.एल.डब्लू. दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, रेलवे बोर्ड, दक्षिण पूर्व रेलवे, पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, उत्तर पश्चिम रेलवे, मध्य रेलवे, पूर्व मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्व तटीय रेलवे और मेजबान पूर्वोत्तर रेलवे भाग ले रही है.


मुख्य अतिथि ने क्या कहा: इस दौरान मुख्य अतिथि अपर महाप्रबंधक विनोद कुमार शुक्ल ने कहा, खेल और खिलाड़ियों के लिये यहां पर अच्छा माहौल है. जिसके फलस्वरूप पूर्वोत्तर रेलवे के खिलाड़ी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर देश को गौरवान्वित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 69वीं अखिल भारतीय रेलवे वॉलीबॉल (पुरुष) चैम्पियनशिप-2025 के आयोजन से खिलाड़ियों का उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ेगा. सभी खिलाड़ी खेल भावना का प्रदर्शन करेंगे. देश भर से आये खिलाड़ी और ऑफिशियल को एक दूसरे को जानने का अवसर मिला है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में आयोजित इस चैम्पियनशिप के दौरान उच्च स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता देखने का अवसर मिलेगा. खिलाड़ियों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा.

पंकज कुमार सिंह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पूर्वोत्तर रेलवे (Video Credit: ETV Bharat)


पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के महासचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इस प्रतियोगिता में क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाईयों की 18 टीमें भाग ले रही हैं. प्रतियोगिता में खिलाड़ी खेल भावना का प्रदर्शन करें. खेल नियमों का पालन करें. इस प्रतियोगिता से गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा. अन्य लोग भी खेल के प्रति आकर्षित होंगे. इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.


ये रहे रिजल्ट: प्रतियोगिता का शुरुआती मैच पूर्वोत्तर रेलवे और पूर्व तटीय रेलवे के बीच खेला गया. इसमें पूर्वोत्तर रेलवे ने एक तरफा जीत हासिल करते हुये पूर्व तटीय रेलवे को 3-0 से हराया. इसके बाद उत्तर रेलवे और दक्षिण पूर्व की बीच खेला गया, जिसमें उत्तर रेलवे ने 3-0 से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे को हराया. वहीं, कार्यक्रम के दौरान भूतपूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी एच.गोविंदराज के मृत्यु की सूचना पर अपर महा प्रबन्धक सहित सभी ने दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया.

यह भी पढ़ें: सर्वोदय विद्यालयों की राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता, 84 स्कूलों के खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

यह भी पढ़ें: ब्रजेश पाठक बोले - यूपी में जल्द वॉलीबॉल प्रोफेशनल लीग की बिखरेगी चमक, कैंप ऑफिस भी होगा तैयार

