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गोरखपुर: GDA की OTS योजना सुपरहिट, 697 परिवारों के घर सुरक्षित

GDA ने चलाया अभियान, डिफाल्टर और मानचित्र स्वीकृति के बकाए की वसूली के लिए लागू की गई थी योजना.

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गोरखपुर: GDA की OTS योजना सुपरहिट, 697 परिवारों के घर सुरक्षित, अथॉरिटी को ₹5 करोड़ का राजस्व (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 1:22 PM IST

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गोरखपुर: योगी सरकार की एक स्कीम से गोरखपुर के 697 परिवारों को बड़ी राहत मिली है. दरअसल, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में संपत्तियों के डिफाल्टर और मानचित्र स्वीकृति के बकाए की वसूली के लिए एकमुश्त समाधान योजना (OTS)-2026 लागू की गई थी, ताकि राज्य के आवंटियों एवं नागरिकों को राहत मिल सके.

यह राहत योजना इस साल 18 अप्रैल से 17 जुलाई, 2026 तक प्रभावी रही. इस अवधि के दौरान गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने शासन की मंशा के अनुरूप व्यापक स्तर पर अभियान चलाया, जिसकी वजह से क्षेत्र के सैकड़ों डिफाल्टरों तक इस छूट का लाभ पहुंच सका.

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GDA की OTS योजना सुपरहिट, 697 परिवारों के घर सुरक्षित, अथॉरिटी को ₹5 करोड़ का राजस्व (Photo Credit; ETV Bharat)

जानकारी के अनुसार, गोरखपुर विकास प्राधिकरण इस योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचाने में लगातार सक्रिय रहा. इस दौरान बकायेदारों को ओटीएस का लाभ उठाने के लिए व्यक्तिगत पत्राचार, टेलीफोन कॉल, सीधी सूचना, प्रमुख स्थलों पर होर्डिंग्स, बैनर एवं समाचार पत्रों में विज्ञापन यहां तक की इनकी टीम खुद डिफाल्टर आवंटियों के घर पहुंचकर उन्हें योजना की छूट और लाभ की जानकारी दी गई. प्राधिकरण के इस पहल की वजह से 697 डिफाल्टर आवंटियों ने ओटीएस योजना का लाभ उठाया, जिससे उनका घर उनका हो पाया, नहीं तो GDA उस पर ताला लगा देता.

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिनव गोपाल ने बताया कि इस योजना के तहत 2531.11 लाख रुपए के बकाए में से प्राधिकरण को अब तक 453.81 रुपए लाख की धनराशि प्राप्त हो चुकी है. शेष 2077.30 लाख की बकाया धनराशि भी आवेदक एक मुश्त या किश्तों के माध्यम से जमा कर रहे हैं.

गोरखपुर विकास प्राधिकरण प्रशासन ने इस सफलता पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की इस जनहितैषी योजना से न केवल आवंटियों को ब्याज व पेनल्टी में छूट मिली है, बल्कि वर्षों से लंबित मामलों का भी त्वरित निस्तारण संभव हुआ है. जिन बकायेदारों ने समय से आवेदन कर इस योजना का लाभ उठाया है, वह अपने मकान पर कब्जा बनाए रखने में कामयाब हुए हैं, क्योंकि इनका बकाया दशकों से था.

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