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फरीदाबाद में पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर 69 वर्षीय बुजुर्ग ने की खुदकुशी, SHO पर FIR के आश्वासन के बाद हुआ पोस्टमार्टम

पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर 69 वर्षीय बुजुर्ग ने खुदकुशी ( ETV Bharat )

फरीदाबादः सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के भनकपुर गांव में 69 वर्षीय सतीश कुमार ने रविवार सुबह अपने घर खुदकुशी कर ली. परिजनों ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2017 के एक पुराने मामले में पुलिस द्वारा मानसिक प्रताड़ना और गिरफ्तारी की धमकी दिए जाने से आहत होकर उन्होंने यह कदम उठाया. घटना के बाद परिजनों ने खेड़ी पुल थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किए बिना पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिससे सिविल अस्पताल में कई घंटों तक हंगामे की स्थिति बनी रही. 2017 के एक मामले में प्रताड़ना का आरोपः मृतक के बेटे विवेक ने बताया कि "उनके पिता सतीश कुमार पावर ग्रिड कंपनी में कार्यरत थे और इसी वर्ष अक्टूबर में सेवानिवृत्त होने वाले थे. उनका आरोप है कि शनिवार को पुलिस उन्हें वर्ष 2017 के एक मामले में पूछताछ के लिए खेड़ी पुल थाने ले गई, जहां सुबह से शाम तक उन्हें बैठाकर रखा गया. इस दौरान उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और गिरफ्तारी की धमकी दी गई. शाम को घर लौटने पर सतीश कुमार ने परिवार के सदस्यों को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने की बात बताई. अगले दिन रविवार सुबह उन्होंने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली." पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर बुजुर्ग ने खुदकुशी (ETV Bharat)