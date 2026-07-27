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फरीदाबाद में पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर 69 वर्षीय बुजुर्ग ने की खुदकुशी, SHO पर FIR के आश्वासन के बाद हुआ पोस्टमार्टम

फरीदाबाद में 69 वर्षीय बुजुर्ग ने खुदकुशी कर ली. पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप है.

Post-mortem conducted after assurance of FIR against the SHO.
पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर 69 वर्षीय बुजुर्ग ने खुदकुशी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 27, 2026 at 8:23 PM IST

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Updated : July 27, 2026 at 8:59 PM IST

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फरीदाबादः सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के भनकपुर गांव में 69 वर्षीय सतीश कुमार ने रविवार सुबह अपने घर खुदकुशी कर ली. परिजनों ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2017 के एक पुराने मामले में पुलिस द्वारा मानसिक प्रताड़ना और गिरफ्तारी की धमकी दिए जाने से आहत होकर उन्होंने यह कदम उठाया. घटना के बाद परिजनों ने खेड़ी पुल थाना प्रभारी के खिलाफ मामला दर्ज किए बिना पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया, जिससे सिविल अस्पताल में कई घंटों तक हंगामे की स्थिति बनी रही.

2017 के एक मामले में प्रताड़ना का आरोपः मृतक के बेटे विवेक ने बताया कि "उनके पिता सतीश कुमार पावर ग्रिड कंपनी में कार्यरत थे और इसी वर्ष अक्टूबर में सेवानिवृत्त होने वाले थे. उनका आरोप है कि शनिवार को पुलिस उन्हें वर्ष 2017 के एक मामले में पूछताछ के लिए खेड़ी पुल थाने ले गई, जहां सुबह से शाम तक उन्हें बैठाकर रखा गया. इस दौरान उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और गिरफ्तारी की धमकी दी गई. शाम को घर लौटने पर सतीश कुमार ने परिवार के सदस्यों को पुलिस द्वारा परेशान किए जाने की बात बताई. अगले दिन रविवार सुबह उन्होंने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली."

पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप लगाकर बुजुर्ग ने खुदकुशी (ETV Bharat)

थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर पर अड़े परिजनः घटना की जानकारी मिलने के बाद परिजन शव को बादशाह खान सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां उन्होंने खेड़ी पुल थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए बिना पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया. इस दौरान अस्पताल परिसर में पुलिस और परिजनों के बीच काफी देर तक बहस और नोकझोंक हुई. परिजन शव को लेकर पुलिस आयुक्त कार्यालय जाने की बात पर अड़े रहे.

Post-mortem conducted after assurance of FIR against the SHO.
सतीश कुमार (ETV Bharat)

आश्वासन के बाद पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी परिजनः बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने परिजनों से बातचीत की और शिकायत के आधार पर थाना प्रभारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया. इसके बाद परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हो गए और पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की.

परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्जः एसीपी मुजेसर पंकज कुमार ने बताया कि "परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी."

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Last Updated : July 27, 2026 at 8:59 PM IST

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60 YEAROLD MAN COMMITS SUICIDE

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