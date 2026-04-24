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हरियाणा में 69 फिजियोथेरेपिस्ट की होगी भर्ती, उझाना और संभली में बनेंगी सीएचसी

स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पड़े फिजियोथेरेपिस्ट के 69 पदों पर भर्ती की जायेगी. स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी.

Minister Aarti Singh Rao
स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 24, 2026 at 2:37 PM IST

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पंचकूला: हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही फिजियोथेरेपिस्ट के 69 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग में मांग पत्र भेज दिया गया है. पहले विभाग द्वारा 54 रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने बारे में लोक सेवा आयोग को मांग पत्र भेजा गया था, जिसे अब संशोधित करके फिजियोथेरेपिस्ट के 69 रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए भेजा गया है. यह जानकारी हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने दी.

यहां खोले जाएंगे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र: स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि "प्रदेश सरकार द्वारा जिला जींद के गांव उझाना और जिला करनाल के गांव संभली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की भी स्वीकृति दे दी गई है. इनमें उझाना सीएचसी निर्माण के लिए 2195.46 लाख रुपये की और संभली सीएचसी के लिए मुख्यमंत्री ने 2322.37 लाख रुपये की मंजूरी दी है."

ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस: स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने बताया कि "अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिस भी ग्रामीण क्षेत्र में उपस्वास्थ्य केंद्र, पीएचसी, सीएचसी या अन्य स्वास्थ्य संस्थान खोलने की आवश्यकता हो, उस गांव में नियमानुसार जल्द कार्य शुरू किया जाए, ताकि ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्वक, सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हों. सरकार की ओर से स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं. "

ये भी पढ़ें-आरती सिंह राव ने जताई CM बनने की ख्वाहिश, बोलीं-"मैंने कब कहा कि मैं सीएम नहीं बन सकती, मैं जरूर..."

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69 PHYSIOTHERAPISTS POST IN HARYANA
हरियाणा स्वास्थ्य विभाग में भर्ती
HARYANA HEALTH DEPARTMENT
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RECRUITMENT IN HEALTH DEPARTMENT

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