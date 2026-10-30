मसाज पार्लर की आड़ में विदेशी महिलाओं की जयपुर में 'घुसपैठ', इस साल 69 विदेशियों को किया डिपोर्ट

मसाज पार्लर की आड़ में विदेशी महिलाओं की जयपुर में 'घुसपैठ', इस साल 69 विदेशियों को किया डिपोर्ट
जयपुर सहित प्रदेशभर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों पर कसा जा रहा शिकंजा. पढ़िए यह रिपोर्ट.
Published : October 30, 2026 at 10:51 AM IST|
Updated : October 30, 2026 at 3:22 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में मसाज पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियों और देह व्यापार का जाल लगातार बढ़ रहा है. इसके लिए थाईलैंड और लाओस जैसे देशों से महिलाओं और युवतियों को बुलाकर उन्हें अवैध तरीके से जयपुर में रुकवाने के मामले भी सामने आ रहे हैं. राजधानी सहित प्रदेशभर में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे विदेशी लोगों पर सख्ती के बीच यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. ऐसे में पुलिस और विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने जयपुर में बिना वैध दस्तावेजों के रहने वाले विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जयपुर में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे 69 लोगों को इस साल डिपोर्ट करवाया गया है. इनमें सबसे ज्यादा संख्या थाईलैंड की महिलाओं और युवतियों की हैं, जो जयपुर में मसाज पार्लर और स्पा सेंटर में काम कर रही थी.
ज्यादातर महिलाएं थाईलैंड की : पड़ताल में यह भी सामने आया है कि केवल जयपुर में हजारों की संख्या में विदेशी महिलाएं अवैध तरीके से रह रही हैं. इसके बाद सुरक्षा और खुफिया निगरानी तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है. इनमें ज्यादातर महिलाएं और युवतियां थाईलैंड की हैं, जिनके मसाज पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियों से जुड़े होने की भी आशंका है. डिपोर्ट किए गए विदेशी नागरिकों से पूछताछ में यह भी सामने आया है कि जयपुर में अवैध रूप से रह रही थाईलैंड की महिलाएं और युवतियां खुद को नार्थ-ईस्ट की निवासी बताकर लोगों और जांच एजेंसियों को भ्रमित भी करती हैं.
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विदेशी युवतियों को दो तरीकों से लाया जाता है जयपुर : एजेंसियों की जांच में सामने आया है कि विदेशी महिलाएं टूरिस्ट, स्टडी या बिजनेस वीजा पर बुलाया जाता है. इसके बाद उनके दस्तावेज जब्त कर उनसे मसाज पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक काम करवाए जाते हैं. वीजा की अवधि खत्म होने पर भी कई महिलाएं यहीं रहती हैं, जो मसाज पार्लर या स्पा सेंटर में काम के बहाने जयपुर में रुकती हैं. इसके अलावा, बिना दस्तावेज के नेपाल के रास्ते अवैध रूप से देश में घुसपैठ की बात भी सामने आई है. इस रास्ते से पुलिस और जांच एजेंसियों की नजरों से बचते हुए विदेशी महिलाएं जयपुर और राजस्थान के अन्य इलाकों तक पहुंच जाती हैं.
थाईलैंड से नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से घुसपैठ : विदेशी पंजीकरण कार्यालय, जयपुर ने हाल ही में बिना पासपोर्ट नेपाल के रास्ते जयपुर आई थाईलैंड की एक महिला को पकड़ा, जो श्याम नगर इलाके में किराए पर रहती और रेलवे स्टेशन के पास एक मसाज पार्लर में काम करती थी. उसे पकड़कर पूछताछ की तो सामने आया कि वह बिना वैध दस्तावेजों के नेपाल के रास्ते भारत आई और जयपुर पहुंची. उसपर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना राशि जमा करवाने के बाद उसे थाईलैंड डिपोर्ट कर दिया गया है. उसके साथ लाओस और थाईलैंड की सात अन्य युवतियों को भी डिपोर्ट किया गया है.
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जांच में कड़ियां जोड़ने का प्रयास : इस घटना के बाद पुलिस थाईलैंड की महिला को अवैध तरीके से भारत लाने, जयपुर में उसे ठहराने और बिचौलियों व एजेंटों की भूमिका की भी जांच कर रही है. इस साल अब तक जयपुर शहर से अलग-अलग देशों के 69 लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है, जिनमें सबसे ज्यादा आंकड़ा थाईलैंड की महिलाओं और युवतियों का है. इसके अलावा लाओस और अफ्रीकी देशों के नागरिकों को भी जयपुर से उनके मूल देश भेजा गया है, जो बिना वैध दस्तावेजों के जयपुर में रह रहे थे.
विदेशी पंजीकरण कार्यालय रख रहा नजर : विदेशी पंजीकरण अधिकारी (एफआरआरओ) धर्मेंद्र सागर का कहना है कि विदेशी नागरिक जो जयपुर में किसी भी मकसद से आए हों. चाहे वह पढ़ने, घूमने या उपचार के संबंध में आए हों. अगर वे अवैध रूप से तय समय से ज्यादा रुकते हैं तो ऐसे लोगों पर निगाह रखी जा रही है. ऐसे विदेशी नागरिकों को जिला पुलिस या थाना पुलिस की मदद से चिह्नित करके डिटेन किया जाता है और उनके मूल देश में डिपोर्ट किया जाता है. ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई होने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है. अब तक इस साल 69 विदेशी नागरिकों को डिपोर्ट किया गया है.
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टूरिस्ट-स्टडी वीजा पर आकर रुकती हैं : वे बोले, इस साल डिपोर्ट किए गए विदेशी नागरिकों में थाईलैंड की महिलाओं की संख्या ज्यादा है. नाइजीरिया और युगांडा सहित कई अन्य देशों के लोगों को भी डिपोर्ट किया गया है, जो वीजा खत्म होने के बाद भी जयपुर में रह रहे थे. उन्होंने बताया, थाईलैंड के नागरिक जयपुर से सबसे ज्यादा डिपोर्ट किए गए हैं. ज्यादातर के मसाज पार्लर और स्पा सेंटर में काम करने की बात सामने आई है. ये लोग टूरिस्ट वीजा या स्टडी वीजा पर आते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं. वीजा की तय अवधि के बाद रुकना अवैध माना जाता है और उन्हें डिटेन करके वापस उनके देश डिपोर्ट किया जाता है.
नेपाल के रास्ते अवैध घुसपैठ के भी मामले : उनका कहना है कि विदेशी पंजीकरण कार्यालय के पास जो भी मामले सामने आए हैं. उनमें ज्यादातर ऐसे हैं, जो वैध दस्तावेजों के साथ भारत आए और जयपुर पहुंचे, लेकिन वीजा की तय अवधि पूरी होने के बाद भी जयपुर में रुके हैं. सामने यह भी आया है कि कुछ लोग नेपाल के रास्ते से या दूसरे अवैध तरीकों से भारत आते हैं और जयपुर पहुंच जाते हैं. ऐसे लोगों के बारे में पुलिस से मिलकर जांच की जा रही है. ताकि ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा जा सके.
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