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मसाज पार्लर की आड़ में विदेशी महिलाओं की जयपुर में 'घुसपैठ', इस साल 69 विदेशियों को किया डिपोर्ट

विदेशियों को किया डिपोर्ट (प्रतीकात्मक) ( सोर्स- ईटीवी भारत, जयपुर. )

जयपुर : राजधानी जयपुर में मसाज पार्लर और स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक गतिविधियों और देह व्यापार का जाल लगातार बढ़ रहा है. इसके लिए थाईलैंड और लाओस जैसे देशों से महिलाओं और युवतियों को बुलाकर उन्हें अवैध तरीके से जयपुर में रुकवाने के मामले भी सामने आ रहे हैं. राजधानी सहित प्रदेशभर में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे विदेशी लोगों पर सख्ती के बीच यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. ऐसे में पुलिस और विदेशी पंजीकरण कार्यालय ने जयपुर में बिना वैध दस्तावेजों के रहने वाले विदेशी नागरिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जयपुर में बिना वैध दस्तावेजों के रह रहे 69 लोगों को इस साल डिपोर्ट करवाया गया है. इनमें सबसे ज्यादा संख्या थाईलैंड की महिलाओं और युवतियों की हैं, जो जयपुर में मसाज पार्लर और स्पा सेंटर में काम कर रही थी.