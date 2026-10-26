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68500 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर सुंदरकांड पाठ कर जताया विरोध

अभ्यर्थियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 68500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति का मुद्दा एक बार फिर से गरमा गया है. न्याय की आस में पिछले 56 दिनों से लगातार धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने सोमवार को एक अनोखा कदम उठाया. सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकजुट होकर सीधे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के सरकारी आवास पर पहुंच गए. वहां एकत्र होकर अभ्यर्थियों ने सरकार का ध्यान खींचने के लिए जोरदार विरोध जताते हुए सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया.

पुलिस ने अभ्यर्थियों को हिरासत में लेकर ईको गार्डन भेजा: मंत्री आवास के बाहर अचानक शुरू हुए इस विरोध प्रदर्शन से मौके पर मौजूद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिसकर्मियों ने आनन-फानन में मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को जबरन बसों में बैठाकर ईको गार्डन भेज दिया. आंदोलन की कमान संभाल रहे तूफान सिंह और आशुतोष वर्मा ने बताया कि वे पिछले 55 दिनों से अधिक समय से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के स्पष्ट आदेशों के पालन की गुहार लगा रहे हैं. उनकी मुख्य मांग है कि ओबीसी वर्ग को आरक्षित श्रेणी का पूरा लाभ देते हुए 150 में से 60 अंक (40 प्रतिशत) के आधार पर परिणाम संशोधित किया जाए और योग्य अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्ति दी जाए.

अफसरों पर कार्रवाई और क्रमिक भूख हड़ताल की चेतावनी: आंदोलनकारियों ने मांग रखी है कि भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण की विसंगति पैदा करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. धरना प्रभारी नवीन चौधरी ने मीडिया को संबोधित करते हुए घोषणा की कि अब से अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर क्रमिक भूख हड़ताल पर जा रहे हैं. उन्होंने साफ कहा कि जब तक सरकार इस मामले में कोई ठोस और लिखित फैसला नहीं ले लेती, तब तक यह अनवरत धरना जारी रहेगा. इसके साथ ही 'दस्तक दो' अभियान चलाकर रोजाना किसी न किसी जनप्रतिनिधि के आवास पर जाकर शांतिपूर्ण तरीके से न्याय मांगा जाएगा.