सोनीपत में रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी की गला दबाकर हत्या, एफएसएल टीम जांच में जुटी

सोनीपत में 68 वर्षीय सेवानिवृत कर्मी की हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. स्थानीय पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Old man murdered in Sonipat
सोनीपत में सेवानिवृत कर्मचारी की हत्या (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 3, 2026 at 4:47 PM IST

सोनीपतः जिले के गांव भैरा बाकीपुर में परिवहन विभाग से सेवानिवृत्त कंडक्टर की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है. 68 वर्षीय बुजुर्ग अपने प्लॉट पर बने कमरे में सो रहे थे, तभी अज्ञात व्यक्ति ने गला दबाकर उनकी हत्या कर दी. घटना की सूचना मिलते ही कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य एकत्रित कर रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है.

सोनीपत में रिटायर्ड कंडक्टर की हत्याः मिली जानकारी के अनुसार रोहतास नामक रिटायर्ड कंडक्टर रात को घर पर खाना खाने के बाद अपने प्लॉट पर बने कमरे में सोने के लिए गए थे. देर रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने सोते समय उनका गला दबाकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया.

सोनीपत में सेवानिवृत 68 वर्षीय कर्मचारी की गला दबाकर हत्या (Etv Bharat)

गले पर मिले निशान, हत्या की आशंकाः पुलिस जांच के दौरान रोहतास के गले पर दबाव के स्पष्ट निशान पाए गए हैं, जिससे गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि होती है. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि हत्या किस उद्देश्य से की गई और आरोपी मृतक को जानता था या नहीं.

कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंचीः घटना की जानकारी मिलते ही कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल को सुरक्षित किया. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा रही है.

क्या बोले थाना प्रभारीः कुंडली थाना प्रभारी सेठी मालिक का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के बारे में सही कारणों का पता चल पाएगा. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल भेजा जा रहा है और आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है.

