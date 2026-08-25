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School Safety: अलवर में 68 सरकारी स्कूल जर्जर और असुरक्षित, बच्चों को शिफ्ट कर वैकल्पिक भवनों में पढ़ाई

सरकार की रिपोर्ट में अलवर के 41 स्कूलों में शौचालय और 65 स्कूलों में पेयजल सुविधा नहीं पाई गई.

Schools Declared Unsafe in Alwar
समग्र​ शिक्षा अभियान कार्यालय (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2026 at 10:14 AM IST

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अलवर: जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सुरक्षा चिंता का विषय है. अलवर में संचालित 1490 स्कूलों के निरीक्षण में इस वर्ष 21 विद्यालयों के भवन जर्जर और असुरक्षित पाए गए हैं. इससे पहले 47 स्कूलों को जर्जर घोषित किया जा चुका था. अब जर्जर घोषित स्कूलों की संख्या 68 पहुंच गई है. बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए शिक्षा विभाग ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है. जर्जर स्कूलों के नजदीक जहां सुरक्षित सरकारी स्कूल उपलब्ध हैं, वहां बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है. वहीं नदी, नाले, हाईवे या व्यस्त सड़क के कारण दूसरे विद्यालय तक भेजने में जोखिम होने पर उसी गांव में सुरक्षित निजी भवन में स्कूल संचालित किया जा रहा है.

जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) देवेंद्र सिंह ने बताया कि झालावाड़ में हुए हादसे के बाद इस साल स्कूल भवनों की दोबारा जांच कराई गई. निरीक्षण में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ सार्वजनिक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं को भी कमेटी में शामिल किया गया, ताकि भवनों की तकनीकी स्थिति का आकलन हो सके. जांच में 21 विद्यालय असुरक्षित पाए गए, जिनमें 15 प्रारंभिक शिक्षा और 6 माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हैं. उन्होंने बताया कि पिछले साल के निरीक्षण में 47 विद्यालय जर्जर घोषित हुए थे, इस बार 21 और मिले हैं.

अलवर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

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बच्चों को सुरक्षित विद्यालय में शिफ्ट किया: जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि जर्जर स्कूल मिलने पर उसी गांव में वैकल्पिक भवन की व्यवस्था की गई है. निजी भवन में स्कूल संचालित करने से पहले कनिष्ठ अभियंता से भवन की सुरक्षा रिपोर्ट ली जाती है. इसके बाद पीईईओ की रिपोर्ट और मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की अनुशंसा पर विद्यालय शिफ्ट किया जाता है. निजी भवन के लिए जरूरी है कि वह पूरी तरह सुरक्षित हो, वहां बिजली, पेयजल और शौचालय की सुविधा हो और भवन मालिक की सहमति हो. उन्होंने बताया कि हर विद्यालय को नजदीकी दूसरे स्कूल में शिफ्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि कई जगह रास्ते में नदी, नाला, मुख्य सड़क या हाईवे आता है. छोटे बच्चों को सड़क या हाईवे पार कर भेजना जोखिम भरा हो सकता है.

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शौचालय व पेयजल संकट भी: राजस्थान सरकार की रिपोर्ट में अलवर के 41 स्कूलों में शौचालय और 65 स्कूलों में पेयजल सुविधा नहीं पाई गई. ऐसे में बच्चों को पढ़ाई में मुश्किल होती है. पूर्व में सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें बच्चे शौचालय व पानी के लिए स्कूल से बाहर जाते दिखे.

नेता प्रतिपक्ष बोले प्रदेश में 80 हजार कमरे क्षतिग्रस्त: नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा में उनके प्रश्न के जवाब में पिछले साल लगभग 4000 स्कूल जर्जर बताए गए थे, लेकिन एक साल में सरकार एक भी स्कूल नहीं बना पाई. प्रदेश में 80 हजार से ज्यादा कमरे क्षतिग्रस्त हैं, लेकिन सरकार के पास ठीक कराने के लिए पैसा नहीं है. हाईकोर्ट भी सरकार को फटकार लगा चुका है. सरकार दूसरे कामों में बजट खर्च कर रही है, बच्चों की सुरक्षा पर नहीं. इस कारण स्कूलों में नामांकन घट रहा है.

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STUDENT SHIFTED TO PRIVATE BUILDING
SAFETY CRISIS IN ALWAR SCHOOLS
GOVERNMENT SCHOOLS FOUND UNSAFE
जर्जर स्कूलों का आंकड़ा पहुंचा 68
SCHOOLS DECLARED UNSAFE IN ALWAR

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