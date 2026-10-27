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गुरुग्राम में 1.25 करोड़ रुपये का 673 किलो गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

गुरुग्राम में 1.25 करोड़ रुपये गांजा बरामद ( ETV Bharat )

गुरुग्राम: पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये कीमत का 673 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. पुलिस ने गांजे की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे टाटा ट्रक को कब्जे में लेकर उसके चालक और क्लीनर को गिरफ्तार किया है. आरोपी गांजे की इस खेप को ओडिशा से राजस्थान के भिवाड़ी में सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे. हालांकि, गुरुग्राम के राजीव चौक के पास पुलिस की सतर्कता के चलते उनकी योजना नाकाम हो गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाईः एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि "यह कार्रवाई 25 और 26 अक्टूबर की मध्यरात्रि को अपराध शाखा सेक्टर-65 की टीम ने की. उपनिरीक्षक अरुण के नेतृत्व में पुलिस टीम राजीव चौक के पास गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को अपने विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि राजस्थान नंबर के एक टाटा ट्रक में गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली. ट्रक में चालक और क्लीनर मौजूद थे. जब पुलिस ने ट्रक में लदे सामान की जांच की, तो प्लास्टिक के दानों से भरी बोरियों के नीचे गांजा छिपाकर ले जाने का खुलासा हुआ. इसके बाद पुलिस ने ट्रक से गांजे की खेप बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया."

गुरुग्राम में 673 किलो गांजा बरामद (ETV Bharat) प्लास्टिक के दानों के बीच छिपाई थीं गांजे की 23 बोरियांः ट्रक से गांजे की कुल 23 बोरियां बरामद की गईं, जिनका कुल वजन 673 किलोग्राम पाया गया. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये बताई गई है. तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए ट्रक में प्लास्टिक के दानों से भरे 767 बैग के बीच गांजे की बोरियां छिपाई हुई थीं. पुलिस ने गांजे के अलावा प्लास्टिक के दानों से भरे 767 बैग, 15 पोट और तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा टाटा ट्रक भी अपने कब्जे में ले लिया है. इस कार्रवाई के बाद पुलिस अब नशे की खेप के स्रोत और इसकी सप्लाई से जुड़े नेटवर्क की जांच कर रही है. राजस्थान के रहने वाले हैं दोनों आरोपीः गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साबिर और सनावर के रूप में की है. साबिर की उम्र 34 साल है और वह राजस्थान के खैरथल जिले के फूलबाग थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर का रहने वाला है. वहीं, 19 वर्षीय सनावर राजस्थान के खैरथल जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर का निवासी है. पुलिस के अनुसार, साबिर ट्रक का मालिक होने के साथ उसे खुद चला रहा था, जबकि सनावर ट्रक में क्लीनर के तौर पर काम करता था. पूछताछ में सामने आया कि साबिर ने सनावर को 20 हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन पर नौकरी पर रखा हुआ था.