गुरुग्राम में 1.25 करोड़ रुपये का 673 किलो गांजा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार
तस्करी कर गांजे की बड़ी खेप ओडिशा से राजस्थान के भिवाड़ी ले जाया जा रहा था. भिवानी में पुलिस ने जब्त कर लिया.
Published : October 27, 2026 at 5:37 PM IST
गुरुग्राम: पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये कीमत का 673 किलोग्राम गांजा बरामद किया है. पुलिस ने गांजे की तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे टाटा ट्रक को कब्जे में लेकर उसके चालक और क्लीनर को गिरफ्तार किया है. आरोपी गांजे की इस खेप को ओडिशा से राजस्थान के भिवाड़ी में सप्लाई करने के लिए ले जा रहे थे. हालांकि, गुरुग्राम के राजीव चौक के पास पुलिस की सतर्कता के चलते उनकी योजना नाकाम हो गई. पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाईः एसीपी क्राइम नवीन शर्मा ने बताया कि "यह कार्रवाई 25 और 26 अक्टूबर की मध्यरात्रि को अपराध शाखा सेक्टर-65 की टीम ने की. उपनिरीक्षक अरुण के नेतृत्व में पुलिस टीम राजीव चौक के पास गश्त कर रही थी. इसी दौरान पुलिस को अपने विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि राजस्थान नंबर के एक टाटा ट्रक में गांजा छिपाकर ले जाया जा रहा है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने संदिग्ध ट्रक को रुकवाकर उसकी तलाशी ली. ट्रक में चालक और क्लीनर मौजूद थे. जब पुलिस ने ट्रक में लदे सामान की जांच की, तो प्लास्टिक के दानों से भरी बोरियों के नीचे गांजा छिपाकर ले जाने का खुलासा हुआ. इसके बाद पुलिस ने ट्रक से गांजे की खेप बरामद कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया."
राजस्थान के रहने वाले हैं दोनों आरोपीः गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान साबिर और सनावर के रूप में की है. साबिर की उम्र 34 साल है और वह राजस्थान के खैरथल जिले के फूलबाग थाना क्षेत्र के गांव उदयपुर का रहने वाला है. वहीं, 19 वर्षीय सनावर राजस्थान के खैरथल जिले के किशनगढ़ थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर का निवासी है. पुलिस के अनुसार, साबिर ट्रक का मालिक होने के साथ उसे खुद चला रहा था, जबकि सनावर ट्रक में क्लीनर के तौर पर काम करता था. पूछताछ में सामने आया कि साबिर ने सनावर को 20 हजार रुपये प्रतिमाह के वेतन पर नौकरी पर रखा हुआ था.
गांजा सप्लाई करने के बदले मिलने थे दो लाख रुपयेः पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी ओडिशा से गांजे की खेप लेकर राजस्थान के भिवाड़ी में सप्लाई करने जा रहे थे। इस काम के बदले उन्हें अपने अन्य साथियों से दो लाख रुपये मिलने थे।पुलिस के मुताबिक, आरोपी प्लास्टिक के दानों और अन्य सामान के बीच गांजा छिपाकर तस्करी करने का काम पहले भी दो बार कर चुके थे। इस बार वे तीसरी बार गांजे की खेप सप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही पकड़ लिया।
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्जः पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ 26 अक्टूबर को थाना सदर, गुरुग्राम में एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(b)(ii)(C) के तहत मामला दर्ज किया है. गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 10 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर भेज दिया गया. पुलिस अब रिमांड के दौरान आरोपियों से गांजे की खेप के स्रोत, इसकी सप्लाई लेने वाले लोगों और तस्करी के नेटवर्क में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ कर रही है. जांच में यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि ओडिशा से गांजा कहां से खरीदा गया था और भिवाड़ी में इसकी डिलीवरी किसे की जानी थी.
नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी पुलिस: गुरुग्राम पुलिस के मुताबिक, इस मामले में केवल गांजे की बरामदगी तक जांच सीमित नहीं है, बल्कि तस्करी के पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि गांजे की सप्लाई और परिवहन में अन्य कौन-कौन लोग शामिल हैं और आरोपियों के पुराने तस्करी के मामलों से जुड़े लोगों की क्या भूमिका रही है.
नशा तस्करी के खिलाफ लगातार जारी है कार्रवाईः पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी. साथ ही आमजन से अपील की है कि यदि उन्हें नशा तस्करी या किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलती है, तो इसकी सूचना पुलिस को दें, ताकि ऐसे अवैध कारोबार पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके.