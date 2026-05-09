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दिल्ली में सेंट्रल रिज के 673 हेक्टेयर क्षेत्र को मिला आरक्षित वन का दर्जा

दिल्ली के सेंट्रल रिज क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किए जाने से अब इस क्षेत्र को अधिक मजबूत वैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी.

दिल्ली में सेंट्रल रिज का आरक्षित वन
दिल्ली में सेंट्रल रिज का आरक्षित वन (Delhi Tourism)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 9, 2026 at 1:39 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी की आबोहवा सुधारने और प्राकृतिक विरासत को सहेजने की दिशा में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने सेंट्रल रिज के लगभग 673.32 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन' (Reserved Forest) घोषित कर दिया है. भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 20 के तहत जारी इस अधिसूचना के बाद अब यह इलाका पूरी तरह से कानूनी सुरक्षा के दायरे में आ गया है.

शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार रिज क्षेत्रों को कानूनी संरक्षण देने का मामला पिछले तीन दशकों से लंबित था. 1994 में प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बावजूद इसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था. सेंट्रल रिज का यह हिस्सा सामरिक और पर्यावरणीय दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है. यह क्षेत्र सरदार पटेल मार्ग और राष्ट्रपति भवन एस्टेट के आसपास के हिस्सों से जुड़ा हुआ है. अपर रिज रोड के दोनों ओर फैले इस क्षेत्र को दिल्ली का 'ग्रीन लंग्स' माना जाता है. आरक्षित वन का दर्जा मिलने के बाद अब यहाँ अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम लग सकेगी.

रिज में महकेंगे नीम, पीपल और जामुन

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है. आरक्षित क्षेत्र की खाली भूमि पर नीम, पीपल, शीशम, जामुन, इमली और आम जैसे देशी और पर्यावरण के अनुकूल पौधे लगाए जाएंगे. विलायती कीकर जैसी आक्रामक प्रजातियों के स्थान पर स्थानीय प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि जैव विविधता और भूजल स्तर में सुधार हो सके.

दिल्ली में सेंट्रल रिज का क्षेत्र
दिल्ली में सेंट्रल रिज का क्षेत्र (Delhi Tourism)

अब तक 4754 हेक्टेयर क्षेत्र हुआ सुरक्षित

दिल्ली में रिज को पांच हिस्सों में बांटा गया है. पिछले वर्ष 24 अक्टूबर को सरकार ने दक्षिणी रिज के 4080.82 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किया था. अब सेंट्रल रिज को मिलाकर कुल 4754.14 हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित दर्जा मिल चुका है. मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि अन्य रिज क्षेत्रों को भी जल्द ही धारा 20 के तहत अधिसूचित करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है. दिल्ली रिज प्राचीन अरावली का विस्तार है. इसे आरक्षित वन घोषित करने से न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि शहरी प्रदूषण के दुष्प्रभावों को कम करने में भी मदद मिलेगी.

क्षेत्र को अधिक मजबूत वैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी

बता दें कि दिल्ली के सेंट्रल रिज क्षेत्र को आरक्षित वन घोषित किए जाने से अब इस क्षेत्र को अधिक मजबूत वैधानिक सुरक्षा प्राप्त होगी. इससे अतिक्रमण, अवैध गतिविधियों तथा पर्यावरणीय क्षरण पर प्रभावी रोक लगाने में सहायता मिलेगी. साथ ही वन विभाग द्वारा रिज क्षेत्रों में चलाए जा रहे संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन कार्यों को और मजबूती मिलेगी.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का कहना है कि दिल्ली सरकार वैज्ञानिक वन प्रबंधन, पारिस्थितिक संरक्षण और हरित क्षेत्र विस्तार को लेकर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि हमारी सरकार का उद्देश्य केवल हरियाली बढ़ाना नहीं, बल्कि दिल्ली के पर्यावरणीय संतुलन को स्थायी रूप से मजबूत करना है. यह निर्णय आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ हवा, सुरक्षित पर्यावरण और बेहतर जीवन गुणवत्ता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा.

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