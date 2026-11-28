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75 टन प्रसाद, 500 हलवाई, 61 भट्टियां... खोले के हनुमान मंदिर में लक्खी अन्नकूट की भव्य तैयारियां

लक्खी अन्नकूट की भव्य तैयारियां ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रसिद्ध खोले के हनुमान मंदिर में 66वें लक्खी अन्नकूट महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बार अन्नकूट में करीब 2 लाख से अधिक भक्तजनों के पंगत प्रसादी ग्रहण करने की उम्मीद है. 61 भट्टियों और 22 चूल्हों पर 500 हलवाई व्यंजन तैयार करेंगे. करीब 75 टन प्रसादी तैयार होगी. 5000 कार्यकर्ता और श्रद्धालु सेवाएं देंगे. आसपास के 61 देवालयों में 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा. हड्डीशाह बाबा की मजार पर भी छप्पन भोग लगेगा और चादर भी चढ़ाई जाएगी. बर्फ से बाबा केदारनाथ की झांकी सजाई जाएगी. साल 2017 में सीमित समय में 1.25 लाख भक्तजनों प्रसादी ग्रहण करने का कीर्तिमान गोल्डन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है.

पिछली बार दो लाख भक्तजनों ने ग्रहण की थी प्रसादी: श्री नरवर आश्रम सेवा समिति (प्रन्यास) के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि 29 नवंबर को श्री खोले के हनुमान मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंग, सियाराम, हनुमान, मां गायत्री, वैष्णो और अन्नपूर्णा माता के भोग लगाकर लक्खी अन्नकूट महोत्सव में पंगत प्रसादी शुरू होगी. अन्नकूट में मूंग, चौला, बाजरा, चावल, गढ़मढ़ सब्जी, कढी, हलवा और भुजिया प्रसादी में शामिल होगा. सर्वसमाज का यह उत्सव गोल्डन बुक्स ऑफ रिकार्ड में दर्ज होने के बाद लगातार पंगत प्रसादी के नए रिकार्ड बना रहा है.