75 टन प्रसाद, 500 हलवाई, 61 भट्टियां... खोले के हनुमान मंदिर में लक्खी अन्नकूट की भव्य तैयारियां
2017 में 1.25 लाख भक्तों की प्रसादी ग्रहण का रिकॉर्ड दर्ज है, इस बार 2 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है.
Published : November 28, 2026 at 3:48 PM IST
जयपुर: प्रसिद्ध खोले के हनुमान मंदिर में 66वें लक्खी अन्नकूट महोत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं. इस बार अन्नकूट में करीब 2 लाख से अधिक भक्तजनों के पंगत प्रसादी ग्रहण करने की उम्मीद है. 61 भट्टियों और 22 चूल्हों पर 500 हलवाई व्यंजन तैयार करेंगे. करीब 75 टन प्रसादी तैयार होगी. 5000 कार्यकर्ता और श्रद्धालु सेवाएं देंगे. आसपास के 61 देवालयों में 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा. हड्डीशाह बाबा की मजार पर भी छप्पन भोग लगेगा और चादर भी चढ़ाई जाएगी. बर्फ से बाबा केदारनाथ की झांकी सजाई जाएगी. साल 2017 में सीमित समय में 1.25 लाख भक्तजनों प्रसादी ग्रहण करने का कीर्तिमान गोल्डन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है.
पिछली बार दो लाख भक्तजनों ने ग्रहण की थी प्रसादी: श्री नरवर आश्रम सेवा समिति (प्रन्यास) के अध्यक्ष गिरधारी लाल शर्मा ने बताया कि 29 नवंबर को श्री खोले के हनुमान मंदिर में द्वादश ज्योतिर्लिंग, सियाराम, हनुमान, मां गायत्री, वैष्णो और अन्नपूर्णा माता के भोग लगाकर लक्खी अन्नकूट महोत्सव में पंगत प्रसादी शुरू होगी. अन्नकूट में मूंग, चौला, बाजरा, चावल, गढ़मढ़ सब्जी, कढी, हलवा और भुजिया प्रसादी में शामिल होगा. सर्वसमाज का यह उत्सव गोल्डन बुक्स ऑफ रिकार्ड में दर्ज होने के बाद लगातार पंगत प्रसादी के नए रिकार्ड बना रहा है.
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61 देवालयों में लगेगा 56 व्यंजनों का भोग: 65 साल पहले ढाई सेर (करीबन 2.5 किलो) से प्रारंभ 66वें अन्नकूट में मणों भार की खाद्य सामग्री 61 भट्टियों और 22 चूल्हों पर शनिवार शाम से बनना शुरू होकर रविवार देर रात तक प्रसादी बनाई जाएगी. अन्नकूट प्रसादी और 56 व्यंजनों का सर्वप्रथम लक्ष्मण डूंगरी के शिखर पर विराजे श्रीराम, हनुमानजी और परिसर में स्थित सभी 61 देवालयों में भोग लगाया जाएगा. मंदिर प्रबंध समिति ने लक्खी अन्नकूट महोत्सव को सफल और व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए कमेटियां गठित की है, जिन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया है. छप्पनभोग प्रसादी बुधवार से बनना प्रारंभ हो गई है.
सभी एक ही पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करेंगे:श्री नरवर आश्रम सेवा समिति (प्रन्यास) के महामंत्री बृजमोहन शर्मा ने बताया कि इस बार खोले के हनुमानजी मंदिर में होने वाले 66 वें अन्नकूट समारोह में 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पंगत प्रसादी में आने की उम्मीद है. ब्रह्मलीन बाबा राधेलाल जी चौबे की स्थापित परम्पराओं के अनुसार जात-पात, छोटे-बड़े और अधिकारी-कर्मचारी, राजनेता सभी एक ही पंगत में बैठकर प्रसादी ग्रहण करते है.
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कीर्तिमान गोल्डन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज: धर्म और जाति भेदभाव रहित व्यवस्था के कारण ही अन्नकूट का यह आयोजन जयपुर ही नहीं पूरे राजस्थान में एक मिसाल माना जाता है. वर्ष 2017 में सीमित समय में 1.25 लाख भक्तजनों द्वारा अनुशासित प्रसादी ग्रहण करने का कीर्तिमान गोल्डन बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है. मंदिर में परम्परागत झांकियों के साथ केदारनाथ बर्फ की झांकी आकर्षण का केन्द्र होगी. हड्डीशाह बाबा की मजार पर भी छप्पन भोग लगेगा और चादर भी चढ़ाई जाएगी.
65 साल पहले हुई थी अन्नकूट उत्सव की शुरुआत: कार्यक्रम के मुख्य संयोजक ओमजी रावत ने बताया कि अन्नकूट में मूंग, चौला, बाजरा, चावल, गडमढ सब्जी, कढ़ी के साथ ही हलवा और भुजिया भी प्रसादी में शामिल होंगे. आसपास के क्षेत्र के 61 मन्दिरों में भी प्रसादी का भोग लगेगा. श्री चौबे जी की प्रेरणा के अनुसार ही खोले के हनुमान जी के मन्दिर परिसर के पास स्थित हड्डीशाह बाबा की मजार पर भी छप्पन भोग, अन्नकूट की प्रसादी और चादर चढ़ाई जाएगी. 65 वर्ष पूर्व मात्र 2.5 किलोग्राम अन्न के साथ खोले के हनुमान जी में अन्नकूट उत्सव की शुरुआत हुई थी, जो पिछले कुछ वर्षों से लक्खी अन्नकूट में बदल गया है.
सजाई जाएगी आकर्षक झांकियां: उत्सव के दौरान रविवार को खोले के हनुमान जी के फल-सब्जी की झांकी, श्री आनन्देश्वर महादेव के अन्न की झांकी, सियाराम जी महाराज की छप्पन भोग की झांकी, श्री गणेश जी के लड्डुओं की झांकी आकर्षण का केन्द्र रहेगी. इसके अलावा अन्नपूर्णा माता के मंदिर में विभिन्न व्यंजनों की झांकी, अन्नकूट स्थल पर शिव परिवार की बर्फ की झांकी, परिसर में मौजूद अन्य देवालयों में विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई जाएंगी.
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61 भट्टियों और 22 चूल्हों पर दिन-रात काम:प्रचार मंत्री द्वारका प्रसाद सोढ़ानी ने बताया कि छप्पन भोग तैयार किया जा रहा है. अन्नकूट प्रसादी के लिए 61 भट्टियों व 22 चूल्हों पर दिन-रात काम चलेगा. प्रसादी स्थल पर सभी जगह गरम और ताजा बनी हुई प्रसादी पहुंचे, इसके पुख्ता प्रबन्ध किये जा रहे हैं. प्रसादी के लिए अलग-अलग 13 खण्डों की व्यवस्था की गई है. जिसमें सैंकड़ों की संख्या में विभिन्न संगठनों के लोग प्रसादी वितरण का कार्य करेंगे.
5000 कार्यकर्ता और श्रद्धालु देंगे सेवाएं:अन्नकूट की प्रसादी वितरण का कार्य रविवार को दोपहर 12:00 बजे से रात 11 बजे तक चलेगा. प्रसादी के लिए अलग-अलग खण्ड बनाए गए हैं. अन्नकूट समारोह के लिए विभिन्न तरह की समितियां बनाई गई है जिसमें 5000 कार्यकर्ता और श्रद्धालु विभिन्न तरह की सेवाएं देकर समारोह को सुचारू बनाने की व्यवस्था करेंगे. मन्दिर परिसर को पूरी तरह सजाया-संवारा जा रहा है. मंदिर में नयनाभिराम रोशनी के प्रबन्ध किये जा रहे हैं.
29 नवंबर को अन्नकूट समारोह की शुरूआत प्रातः हनुमान जी महाराज का अभिषेक, चौला धारण, श्रृंगार, 56 भोग, फल सब्जियों की झांकी से होगा. प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक वेद विद्यालय के छात्रों द्वारा वेद उच्चारण, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिव सत्संग मण्डल द्वारा हरिनाम संकीर्तन, सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुन्दर बैण्ड द्वारा बैण्ड वादन, 11.30 बजे जयपुर के संत-महंतों द्वारा हनुमानजी के अन्नकूट भोग की सामूहिक आरती, श्री नरवर आश्रम सेवा समिति की ओर से संत-महन्तों का सम्मान, दोपहर 12:30 बजे से भक्तों के लिए प्रसादी प्रारंभ होगी जो रात्रि 11 बजे तक चलती रहेगी. मध्याह्न 1 बजे से 3 बजे तक श्याम ज्योति भजन संध्या और 3 से 5 बजे तक श्रीगुरूकृपा जागरण मण्डल द्वारा भजन गायन, 5 से 7 बजे तक पीआर स्वामी और 7 से 9 बजे तक मोहन बालोदिया व अन्य की ओर से भजन गायन राम मंदिर में प्रस्तुत किए जाएंगे.
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