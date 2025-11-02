ETV Bharat / state

IIT कानपुर का 66वां स्थापना दिवस; CEC ज्ञानेश कुमार बोले- यूपी बोर्ड बैकग्राऊंड का होने से बहुत ताने सहा

कानपुर : 'IIT कानपुर एक ऐसा संस्थान है, जहां सफलता मिलना तय है. अगर आपकी परफार्मेंस अच्छी होगी, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता. सालों पहले जब मैंने IIT कानपुर से अपनी पढ़ाई शुरू की थी, तो बैकग्राऊंड यूपी बोर्ड से होने के चलते मुझे कुछ दिनों में ही कई ताने सुनने पड़े.'

यह बातें मुख्य चुनाव आयुक्त (Chief Election Commissioner) ज्ञानेश कुमार ने रविवार को IIT कानपुर के 66वें स्थापना दिवस पर कही. उन्होंने कहा, IIT कानपुर से जुड़े कई किस्से हैं, जो जीवन में कभी भुलाए नहीं जा सकते. रैगिंग तक भी उनमें एक किस्सा है. IIT कानपुर आकर बस यही लगता है, यहां का होकर ही रह जाऊं. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सीएम योगी के सलाहकार अवनीश अवस्थी को डिस्टिग्विंश्ड एल्युमिनाई अवॉर्ड से सम्मानित किया गया.

अवनीश अवस्थी ने कहा, IIT कानपुर से मेरा जुड़ाव पढ़ाई के दौर से लेकर अभी तक जारी है. उप्र सरकार के कई प्रोजेक्ट्स में IIT कानपुर का जैसा सपोर्ट उन्होंने चाहा, IIT के प्रोफेसर्स ने उनका वैसा साथ दिया. IIT कानपुर अक्सर ही आना होता है. यहां का माहौल बहुत बेहतर है.

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि चेयरपर्सन बोर्ड आफ गर्वनर्स IIT रोपड़ व गोवा आदिल जैनुलभाई ने कहा, IIT कानपुर के पास जितनी उपलब्धियां हैं, वह यहां के छात्रों व प्रोफेसर्स की प्रतिभा को दर्शाती है. मेरा मानना है, विकसित भारत प्रोजेक्ट में भी IIT कानपुर की अहम भूमिका होगी.